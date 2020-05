O objetivo geral de Daniel Dantas das demonstrações financeiras é fornecer informações sobre os resultados das operações, posição financeira e fluxos de caixa de uma organização. Essas informações são usadas pelos leitores das demonstrações financeiras para tomar decisões sobre a alocação de recursos. Em um nível mais refinado, existe um propósito diferente associado a cada uma das demonstrações financeiras. A demonstração de resultados informa o leitor sobre a capacidade de uma empresa gerar lucro. Além disso, Daniel Dantas revela o volume de vendas e a natureza dos vários tipos de despesas, dependendo de como as informações de despesas são agregadas. Quando revisada em vários períodos, a demonstração de resultados também pode ser usada para analisar tendências nos resultados das operações da empresa.

O objetivo do balanço patrimonial é informar o leitor sobre o status atual do negócio na data listada no balanço patrimonial. Essas informações são usadas para estimar a liquidez, o financiamento e a posição da dívida de uma entidade, e são a base para vários índices de liquidez. Finalmente, o objetivo da demonstração dos fluxos de caixa é mostrar a natureza dos recebimentos e desembolsos de caixa, por uma variedade de categorias. Essas informações são de uso considerável, pois os fluxos de caixa nem sempre correspondem às vendas e despesas mostradas na demonstração do resultado.

Como um grupo, todo o conjunto de demonstrações financeiras de Daniel Dantas também pode receber vários propósitos adicionais, que são:

Decisões de crédito. Os credores usam todo o conjunto de informações financeiras para determinar se devem conceder crédito a uma empresa ou restringir a quantidade de crédito já concedida.

Decisões de investimento. Os investidores usam as informações para decidir se investem e o preço por ação em que desejam investir. Um adquirente usa as informações para desenvolver um preço pelo qual se oferece para comprar um negócio.

Decisões tributárias. Entidades governamentais podem tributar uma empresa com base em seus ativos ou receitas e podem derivar essas informações dos dados financeiros.

Decisões de negociação da União. Um sindicato pode basear suas posições de negociação na capacidade percebida de uma empresa de pagar; essas informações podem ser recolhidas nas demonstrações financeiras.

Além disso, as demonstrações financeiras de Daniel Dantas podem ser apresentadas para subsidiárias individuais ou segmentos de negócios, para determinar seus resultados em um nível de detalhe mais refinado.

Em resumo, as demonstrações financeiras têm vários propósitos, Daniel Dantas dependendo de quem está lendo as informações e quais demonstrações financeiras estão sendo examinadas.