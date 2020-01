O Novotel de São José dos Campos prepara a 4ª Edição do Pré Carnaval com a tradicional Feijoada

Carnaval & Caipirinha & Feijoada NOVOTEL, uma combinação perfeita para o sábado a tarde!!!

E está chegando a época mais divertida do ano. Preparem os gliteres e purpurinas!!! .A tradicional Feijoada NOVOTEL de São José dos Campos, que pelo quarto ano consecutivo se fantasia de feijoada pré carnaval, irá acontecer no sábado dia 15 de fevereiro das 12h as 15h.

Para esse ano, o hotel traz uma novidade.Além do tradicional chorinho de todos os sábados, uma animada apresentação do Bloco do Caxambu, que prometi muita marchinha.



Bloco Caxambu

O bloco Caxambu nasceu em 2016, e em novembro de 2018, quatro pessoas com o mesmo sonho se juntaram com um único objetivo: Reinventar o Carnaval de São José dos Campos e multiplicar a energia que corre pelo sangue de um batuqueiro, como um autêntico bloco de rua. Hoje, o Bloco conta com 45 integrantes na bateria, que participam das oficinas de percussão. Mais do que um Bloco Pré-Carnaval, o Bloco do Caxambu é uma Escola de Percussão.



Carnaval de São José dos Campos

As vagas são limitadas. O valor sai a R$ 62 por pessoa, buffet completo à vontade com caipirinha de limão e cachaça inclusos.



NOVOTEL de São José dos Campos

O Novotel conta com estacionamento gratuito e recreação para as crianças. E também não cobra taxa de serviço.

Para esse dia, só serão aceitos com reservas que já poderão ser feitas através do e mail: eventos.novotelsjc@accor.com.br ou através do link de reservas: The Fork ´365 at Novotel´ https://www.thefork.com.br/restaurante/365-at-novotel/570345- ou no Instagram @novotelsjc





4ª Edição do Pré carnaval com a tradicional Feijoada

Quando: 15 de fevereiro

Onde: NOVOTEL São José dos Campos

Endereço:Avenida Doutor Nelson D´Ávila 2200

Horário: feijoada das 12h as 15h e Bateria do Bloco do Caxambu das 14h30 as 15h30

Valor: 62,00 por pessoa, buffet completo à vontade com caipirinha de limão e cachaça inclusos.

Reservas Obrigatória . (Atenção, nesse dia o restaurante não estará aberto sem reservas).



RESERVAS:



Pelo telefone; (12) 40097800

Pelo e-mail: eventos.novotelsjc@accor.com.br

Pelo link de reservas: The Fork ´365 at Novotel´ https://www.thefork.com.br/restaurante/365-at-novotel/570345- ou no

Instagram @novotelsjc



OBS: Desconto especial de 5% no valor da feijoada para quem vier com o Abadá do Bloco do Caxambu! – desconto pessoal e intransferível; Não válido para bebidas. O NOVOTEL é o hotel oficial do Bloco do Caxambu!!! Se você é de fora da cidade, e vem para alguma das apresentações do bloco e precisa de hospedagem, não deixe de avisar no momento da reserva pois preparamos um desconto especial pra você! E só mencionar no momento da sua reserva o código BlocoCaxambu – desconto válido somente por reservas efetuadas pelo telefone (12) 40097800.