O maior carnaval de Clube do Vale comemora já o sucesso dessa Edição

Todos os dias mais de 13 atrações no Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos.

O maior carnaval de clube do Vale do Paraíba, já comemora o sucesso de mais uma edição. A programação no Clube de Campo Santa Rita,tem todos os dias mais de 13 atrações ,durante os cinco dias da maior festa do Brasil, Banda Palace, Cecilia Militão, Banda Clauss, Maysa Ohashi, Romarinho Batista (intervalos),Brilho no Olhar,Bandas convidadas, na tenda eletrônica:Estevão Manfioli,Nogue e Djs convidados. E Bloco da Pri nos três dias matinês.

E a festa continua hoje, na penúltima noite, e amanhã matinê a partir das 14h e a noite encerra com chave de ouro o último baile.

O evento conta com uma super estrutura com uma praça de alimentação com muitas novidades.

Quero Ingressos

Os Ingressos antecipados já estão disponíveis a R$ 30.E podem ser adquiridos através: www.queroingresso.com/carnavalsantarita ou nos pontos de vendas ( via serviço). Lembramos que crianças até quatro anos acompanhadas dos pais não pagam e até 12 anos pagam pagam meia entrada na portaria do clube.

Data: 21 a 25 de fevereiro

Ingressos:

Antecipado R$ 30,00 | Portaria R$ 40,00

Vendas:

ONLINE pelo site da Quero Ingresso:

www.queroingresso.com/carnavalsantarita

– Secretária Clube Santa Rita

– Chaparall Colinas

– Mr.Moo Jardim Aquarius

– Ilha do Mel

– Posto Shell

Crianças na Matinê:

– Até 04 anos não pagam acompanhada dos pais

– 04 a 12 anos pagam meia (vendas somente na bilheteira do Clube)

Maiores informações:

Clube Santa Rita (12) 3949-9494

Whatsapp oficial (12) 98272-2266

https://www.facebook.com/events/s/carnaval-2020-clube-santa-rita/453153935574103/

Foto:Gilberto Freitas

Kako Blanch e Marcelo Dadá