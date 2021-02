O Instituto de Cinema apresenta o curso Distribuição e Exibição Cinematográfica

o passado, o presente, e o futuro do mercado audiovisual.

Em 18 aulas presenciais, o curso visa, a partir de uma proposta formativa inovadora, qualificar profissionais que desejam trabalhar neste mercado, reciclar práticas e conceitos de quem já está no meio, e especialmente discutir o futuro da exibição e distribuição no Brasil. As aulas irão apresentar um panorama geral do mercado audiovisual, a concepção e o desenvolvimento de um projeto sob o olhar do mercado, políticas públicas, Business Intelligence, Big Data, distribuição digital, programação e muito mais!

Distribuição cinematográfica será ministrado por diversos profissionais do cinema e executivos renomados, com formação internacional e vasta experiência, atuantes na distribuição e exibição cinematográfica, como Gabriel Gurman (Galeria Distribuidora),Vitória Durazzo (Paris Filmes), Leonardo Edde (Urca Filmes), Ivan, Boeing (Diamond Films Brasil), Bruno Mezzena (Vibezz), Steven Phil (Instituto de Cinema), Igor Kupstas (O2 Play), Camila Pacheco (Sony), Rebeca de Paula (Diamond/Galeria), Felipe Lopes (Vitrine Filmes), Daniel Campos (Cinemark), Sherlon Adley Araujo (Cinesystem), Eduardo Chang (Cinépolis), David Trejo (Cinecolor do Brasil), Fábio Lima (Sofá Digital) e Luiz Gonzaga Assis de Luca (Cinépolis).

Instituto de Cinema

O curso acontecerá no período noturno, presencial e online, e tem seu início marcado para o dia 01/04/2021.

https://institutodecinema.com.br/curso/distribuicao-e-exibicao-cinematografica-presencial-o-passado-presente-e-futuro-do-mercado-audiovisual/noite

Distribuição e Exibição Cinematográfica