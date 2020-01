O III Fórum Nacional da Hotelaria já tem local confirmado

O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil confirma o local do Fórum Nacional da Hotelaria em 2020. Em sua 3ª edição, o evento acontecerá no centro de convenções do Hotel Transamérica, em São Paulo.

O encontro será no dia 14 de setembro, das 9h às 18h, e contará novamente com a presença de grandes nomes do setor em seus painéis e palestras. Após duas edições muito bem sucedidas, o FOHB está animado com as diversas parcerias e patrocínios já confirmados para o fórum deste ano, que, seguido pela 58ª Equipotel, dará novamente início à semana de hospitalidade brasileira. O media partner da edição 2020 do Fórum Nacional da Hotelaria é o Valor Econômico, pelo 3º ano consecutivo em parceria com a entidade.

III Fórum Nacional da Hotelaria

Para Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB, “O nosso evento tem crescido ano após ano, razão pela qual mudamos de endereço. O número de participantes tem crescido a cada edição. Além disso, existe uma demanda para novos espaços. Os próprios hoteleiros gostam de acompanhar as novidades de cada um dos empreendimentos. O Transamérica, com DNA 100% brasileiro, é um ícone da hotelaria nacional e também ficou honrado em sediar a 3ª edição do Fórum Nacional da Hotelaria.”

Foto: Divulgação

FOHB

O FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – é uma entidade associativa que reúne as mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 24 redes associadas, tanto nacionais, como internacionais.

São 676 hotéis de redes associadas ao FOHB, que juntos totalizam mais de 118 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 168 municípios nas 5 regiões do Brasil, gerando mais de 150 mil empregos diretos e indiretos. Em 2022, os hotéis das redes associadas ao FOHB serão 848, que totalizarão mais de 140 mil Uhs.