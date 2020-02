O futuro do trabalho garante prêmio para Populos

A transformação digital continua a revolucionar empresas de todos os segmentos. E as mudanças que farão um amanhã inovador e disruptivo já começam hoje. Uma delas é a libertação das amarras de desempenhar as funções apenas preso a um escritório. Segundo dados da consultoria Hays, um em cada três profissionais já trabalham dessa maneira mundialmente. E, entre 2017 e 2018, a adoção do modelo nas empresas cresceu 51%. Mas ainda falta para o Brasil ingressar nessas estatísticas. Uma pesquisa feita no País apurou que quase 65% das empresas nacionais não têm nenhum tipo de política de trabalho remoto.

O motivo? A cultura, sendo um fator limitante para 53,2% das organizações. E, do lado dos colaboradores, o trabalho remoto é um desejo para praticamente 60% dos entrevistados.

“Não importa se é uma grande multinacional ou uma startup, sem a utilização de novas tecnologias não há futuro. A possibilidade de trabalhar remotamente é real e uma tendência impossível de ser ignorada”, explica Paulo Asano, diretor-executivo da empresa.

Premiação

A Populos trabalha fortemente para mudar essa realidade no Brasil. A empresa deu um salto exponencial em 2019, crescendo 294% e contratando 20 novos colaboradores. Para 2020 a projeção é um incremento de 150% no faturamento e novas aquisições em capital humano.

O esforço foi reconhecido internacionalmente. Pelo segundo ano consecutivo a Populos venceu nas 3 principais categorias: Latin America & Caribbean Partner of the Year, Brazil Partner of the Year e Work space & Cloud Partner of the Year. O que chama a atenção também é o fato de ter sido a única empresa premiada em mais de uma categoria. A premiação aconteceu em janeiro deste ano em Orlando (EUA).

Fundada em 2017, a Populos tem como uma de suas principais missões desmistificar os preconceitos do trabalho remoto e conscientizar empresas e gestores sobre a evolução da maneira de trabalhar.

Para ajudar na importante missão a empresa tem ao seu lado parceiros de peso como Citrix, Google e Nutanix. As soluções oferecidas são voltadas principalmente ao Digital Workspace, Endpoint Management, Networking, Cloud Computing, Content Collaboration e Hyper Converged Infrastructure.

E as sementes plantadas desde o seu nascimento já geram frutos. “Permitimos aos nossos clientes a liberdade de inovar. Já temos diversos projetos finalizados ou em andamento em empresas líderes de setores como Energia, Finanças, Indústria, Seguros e Varejo. Para 2020 nossos planos são dele levar o trabalho digital e remoto a muitas outras organizações”, finaliza Paulo Asano.

Equipe da Populus durante o evento

Representantes da Populos na premiação da Citrix, em Orlando (EUA)

Populos

A POPULOS é especialista e líder na América Latina em End User Computing, Infraestrutura e Cloud. Suas soluções permitem que pessoas, dados e aplicações estejam disponíveis e acessíveis de uma maneira simples, segura e unificada. Premiada em 2020 e 2019 pela Citrix como Latin America & Caribbean Partner of the Year, Brazil Partner of the Year e Work space & Cloud Partner of the Year, a empresa tem como expertise reinventar como o trabalho é feito. Mais informações em: www.populos.com.br