O escritório do futuro: Colinas Green Tower realiza a 1ª Mostra Corporativa do Vale do Paraíba

Em parceria com a Valeflex e apoio do Colinas Shopping, evento aponta tendências de infraestrutura e design para ambientes de trabalho nos próximos anos

De olho em um mundo mais sustentável e com qualidade de vida, a sociedade vem se transformando nos últimos anos. E os espaços de trabalho também estão sendo reconfigurados, com mudanças permanentes. São esses novos escritórios, com soluções de vanguarda e tendências, que a Colinas Green Tower mostra ao público, a partir do dia 15 de dezembro, na 1ª Mostra Corporativa do Vale do Paraíba.

Valeflex

O evento, realizado em parceria com a Valeflex, é aberto ao público e reúne quatro ambientes assinados pelo escritório Patrícia Penna Arquitetura & Design. Todos eles estão alinhados aos pilares da Colinas Green Tower, o primeiro empreendimento Triple A com certificação Leed Gold da região do Vale do Paraíba.

Emerson Marietto, CEO do Grupo Colinas

“Quando começamos a pensar no empreendimento, sabíamos que era fundamental zelar pela excelência em cada aspecto, da idealização do projeto até os acabamentos finais, para oferecer uma solução moderna, de alto padrão e sustentável para as empresas que compartilham a nossa visão de que o Vale do Paraíba é um dos endereços corporativos mais estratégicos neste momento”, explica Emerson Marietto, CEO do Grupo Colinas.

Com a mostra, Marietto explica que empresários e executivos poderão conferir o que há de mais moderno em design e estrutura para empresas e escritórios. “É também uma oportunidade para o público do Vale do Paraíba e de todo o país conhecer a estrutura da Colinas Green Tower e ver, por meio dos projetos, novas tendências em ambientes de trabalho, que devem se consolidar nos próximos anos como modelos de ambiente corporativo”, afirmou Marietto.

Mostra Corporativa

Patrícia Penna e sua equipe usaram a longa experiência com projetos comerciais e residenciais para repensar os espaços. Quatro diferentes propostas mostram a nova forma de trabalhar: em uma agência de comunicação, no consultório médico, na sala do advogado e na sala de treinamento. Os layouts contam com materiais, mobiliário, iluminação e outros itens que revelam as boas ideias para os espaços corporativos dos novos tempos.

Na “Agência de Comunicação”, com a presença de elementos da natureza, cor nas paredes e móveis imponentes, o ambiente se destaca pelos espaços irreverentes, que estimulam a criatividade e a inventividade. Os departamentos são delimitados, mas conectados graças à presença de panos de vidros entre os ambientes, permitindo tanto atividades em grupos como outras mais independentes, que exigem maior concentração.

Já no “Consultório Médico”, o destaque são as salas de espera únicas, com privacidade garantida. Os espaços, claros, contam com materiais fáceis de limpar, além de áreas de recepção e atendimento convidativos e nada impessoais.

Por fim, na Sala do Advogado, os ambientes ganharam uma atmosfera mais leve. Saem os móveis frios e entram as peças com linhas arredondadas e tecidos naturais com toque gostoso. Nichos, prateleiras, móveis organizadores com desenho suave, obras de arte e vasos com plantas deixam tudo mais humanizado e dinâmico, como os ambientes de uma casa.

Para completar, uma Sala de Treinamentos, onde a intenção da arquiteta foi atender à demanda corporativa cada vez mais frequente de áreas para brainstorm, que possibilitem rápidas alterações de layout e estimulem a troca de ideias. Muita modernidade e mobilidade foram as premissas. O piso, de carpete em placa Belgotex, fugiu totalmente do convencional. Foram misturados diferentes padrões, mesclando o traço riscado com cores sólidas.

Ainda na Sala de Treinamentos, lousas cerâmicas Wall Vision propiciam grandes áreas para exposição de conteúdo, bem como para projeções. A emenda entre os módulos, quase imperceptível, facilita o uso e evita danificar a caneta na escrita. Esse processo de produção, patenteado pela Metadil, é sem igual no mundo. Possui ainda uma estrutura metálica que garante o alinhamento, independente do acabamento das paredes.

Todos os demais móveis da sala possuem rodízios, e as mesas ainda são basculantes, o que permite o empilhamento em garagem, com uma estrutura bem robusta que garante a estabilidade total, mesmo em movimento. Já as cadeiras, oferecem aos usuários total liberdade de acesso, sem distinção de uso para o lado direito ou esquerdo, pois a mobilidade da prancheta é de 180 graus. Todas as peças plásticas possuem um aditivo especial que combate e inativa o vírus Covid-19, além de outras bactérias e fungos.

1ª Mostra Corporativa do Vale do Paraíba

A visitação será realizada com agendamento, de 15 de dezembro de 2020 a 15 de abril de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (12) 99736-0442.

Parceiros

Além da Valeflex, referência no Vale do Paraíba para elaboração de projetos corporativos, marcas renomadas estão nos ambientes, como a Operis, que assina o mobiliário; a Hunter Douglas, nas persianas; a Flexform, que idealizou os assentos; e a Metadil, assinando os móveis da sala de treinamento. Também integram o rol de marcas Belgotex e Lady.

A mostra tem apoio da Operis, Flexform, Metadil, Belgotex, Lady, Hunter Douglas e Jeter Design.

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.

Colinas Green Tower

A Colinas Green Tower é uma torre Triple A, projetada e construída sob os mais exigentes padrões construtivos e sustentáveis e certificada pelo U.S. Green Building Council com o selo Leed Gold. Além disso, é o único edifício no Vale do Paraíba com heliponto homologado para aeronaves de grande porte. A Colinas Green Tower integra o principal complexo multiuso do eixo Rio-SP, ao lado do Colinas Shopping (centro de compras, lazer e serviços) e do Hotel Golden Tulip São José dos Campos, com serviço quatro estrelas e restaurante internacional.