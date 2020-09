O Boticário traz Match Juventude dos Fios, o tratamento completo para fios brancos empoderados

A nova linha de cabelos da marca apresenta soluções que garantem fios 5 anos mais jovens logo na primeira aplicação, sejam eles fios brancos naturais ou tingidos

O cabelo branco passou de vilão a mocinho. Invadiu passarelas internacionais nas cabeças platinadas de modelos de todas as idades e ganhou protagonismo no dia a dia de anônimas e famosas, que assumiram os grisalhos ao se verem longe da rotina de tintura nos salões de beleza. Já prevendo esse movimento, o Boticário, a marca de beleza mais amada pelos brasileiros, traz a linha Match Juventude dos Fios, para manter os branquinhos cada vez mais lindos e, principalmente, saudáveis.

A nova linha de cuidados capilares do Boticário, totalmente vegana, vem para ocupar um lugar nesse mercado, que hoje oferece poucas ofertas de produtos específicos para este público. Match Juventude dos Fios apresenta duas opções de rotina, a primeira com shampoo e condicionador para tratar os fios brancos naturais – Juventude dos Fios Brancos Naturais. Já para tratar os fios brancos de quem decidiu tingi-los a opção é Juventude dos Fios Brancos Tingidos. Além disso, o portfólio da linha apresenta finalizadores, máscara e spray, que podem ser combinados no uso de ambas as rotinas de cuidados.

Ricardo dos Anjos

O expert em cabelos de Match, Ricardo dos Anjos, explica: “Quando falamos de fios brancos, eles podem mudar de tonalidade por conta de agentes externos, com uma aparência amarelada e até mesmo esverdeada. Além disso, sua espessura e característica também sofrem alterações, ficando mais finos, quebradiços e opacos. Match Juventude dos Fios é a solução para quem assumiu os fios grisalhos ou prefere tingir, revitalizando e devolvendo a saúde dos fios”.

Os produtos de Juventude dos Fios Brancos Tingidos contam com bioaminoácidos e ômega 3, que neutralizam o envelhecimento dos fios. Além de estimular a produção dos óleos naturais, esses ingredientes revestem e nutrem os fios do cabelo, aumentando sua força e espessura, resultando em um cabelo 5 anos mais jovem, na primeira aplicação. Em Juventude dos Fios Brancos Naturais, o shampoo e o condicionador têm em suas fórmulas um complexo matizador, que neutralizam os tons amarelados, revitalizando os fios na primeira aplicação, deixando os cabelos mais macios, hidratados e com vida.

Para finalizar a rotina de cuidados com os fios, a Máscara Anti-Idade garante uma reposição dos nutrientes e pode ser combinada nas duas ocasiões, deixando os fios macios e revitalizados. O Spray Volumador, por sua vez, devolve a estrutura e o volume dos fios, aumentando a densidade e garantindo um cabelo volumoso e saudável.

Match Juventude dos Fios

Os lançamentos Match Juventude dos Fios já estão disponíveis no e-commerce da marca, no link https://www.boticario.com.br/, e nas lojas a partir de 14 de setembro, sendo possível o consumidor acessar o app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos através do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

OndeTemAmorTemBeleza



Match Juventude dos Fios Brancos Naturais Shampoo Anti Idade Desamarelador, 250 ml

Preço: R$31,90

Neutralização dos tons indesejados;

Revitaliza os fios na 1° aplicação;

Hidratada.

Match Juventude dos Fios Brancos Naturais Condicionador Anti Idade Desamarelador, 250ml

Preço: R$36,90

Neutralização dos tons indesejados;

Revitaliza os fios na 1° aplicação;

Fios macios.

Match Juventude dos Fios Brancos Tingidos Shampoo Anti Idade, 25 ml

Preço: 31,90

Bioaminoácido;

Ômega 3;

Neutraliza o envelhecimento

Match Juventude dos Fios Brancos Tingidos Condicionador Anti Idade, 250 ml

Preço: 36,90

Fios mais jovens;

Mas volume;

Brilho e maciez.

Match Juventude dos fios Máscara, 250g

Preço: 56,90

Reposição dos nutrientes;

Revitaliza;

Deixa os fios macios.

Match Juventude dos fios Spray Volumador, 100ml

Preço: R$39,90

Volume os fios;

Devolve a estrutura.

O Boticário traz Match Juventude dos Fios, o tratamento completo para fios brancos empoderados

Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, LinkQ Online, Total Brasil, 2.500 lares compradores de perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem, Dezembro de 2019.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017