O Boticário e Lázaro Ramos contam a história da diversidade do Papai Noel

Minidocumentário faz parte da Campanha de Natal de 2020. Ator é o embaixador da marca para as iniciativas que compõem o movimento por equidade racial

A ideia parece chocante: o bom velhinho, personagem icônico do Natal, com pele e barba brancas e olhos claros nem sempre foi assim. Ele já foi representado nos mais variados biotipos, conforme a região do planeta em que ocorre a festa natalina. Mas, com tanta diversidade pelo mundo, por que o personagem com estas características é o mais divulgado?

“Papai Noel: Uma História de Diversidade”

Foi a partir desse questionamento que surgiu o documentário “Papai Noel: Uma História de Diversidade”. Em uma versão dinâmica, o conteúdo é inspirado no estudo realizado por AD Junior, influenciador e head de marketing da produtora Trace Brasil. Para compor o cardápio de conteúdos produzidos pelo Boticário para 2002 sobre equidade racial, a marca convidou o ator Lázaro Ramos para ser o narrador da história. Nada mais natural que o embaixador da campanha de Natal do Boticário trouxesse esse conteúdo rico e encantador, produzido pela Paranoid com direção de Jessica Queiroz.

Lázaro Ramos

A obra é uma das ações de desdobramentos da campanha de Natal da marca, que traz um Papai Noel negro. Toda a campanha criada pela AlmapBBDO reafirma o compromisso do Boticário com a equidade racial em sua comunicação e atuação no mercado de beleza. O comercial ainda traz a mensagem sobre a importância de acreditarmos nos nossos sonhos. Lázaro Ramos e um grande time de vozes relevantes no movimento negro no país – como Djamila Ribeiro, Tia Má, Família Quilombo, Nathy Finanças e muitos outros – participam dessa construção coletiva de conteúdos em diferentes plataformas. Além do minidoc do Papai Noel, o Boticário viabilizou a produção da série Como ser Antirracista, com Djamila Ribeiro, que vai ao ar às terças, às 22h30, pela Rede TV!, no programa Trace Trends.

Para conferir, basta acessar os canais da marca.

