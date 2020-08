O Boticário destaca o orgulho das próprias conquistas em campanha de lançamento de Liz, nova marca de perfumaria

Comercial criado pela AlmapBBDO fala da riqueza das histórias e experiências pessoais de cada mulher para apresentar novo produto com fórmula secreta

O tempo e a maturidade dos ingredientes ajudam a compor o segredo da exclusiva fórmula de Liz, fragrância que O Boticário acaba de lançar. A novidade, voltada para todas as mulheres que têm orgulho da sua própria história, chega ao consumidor embalada por uma campanha publicitária que destaca a importância de inspirar todas elas a reconhecerem o quanto a maturidade, as experiências e as escolhas de cada uma podem se traduzir em beleza. A campanha é assinada pela AlmapBBDO.

Liz

O tempo e a maturidade dos ingredientes fazem o segredo da fórmula de Liz. É preciso esperar um período de seis anos até que eles alcancem o seu melhor perfume. O resultado deste processo é uma combinação entre o frescor floral da Íris Absoluta francesa e a força amadeirada do Vetiver de Madagascar.

AlmapBBDO

Desta forma, pelas características da nova fragrância, surgiu o conceito da campanha “Sua história construiu o seu sucesso.” O filme mostra uma mulher rendeira bem-sucedida. Passam pela memória alguns momentos da sua vida que exigiram esforço, garra e força de vontade. “O comercial aborda o conceito de que a beleza dessa consumidora também vem do que ela já viveu, de suas escolhas, sejam elas fáceis ou difíceis, mas que as fizeram chegar até onde chegou. Uma ligação com o produto, que tem o seu tempo para atingir ao grau de sofisticação e qualidade que são padrão do Boticário”, diz Ricardo Chester, diretor de criação executivo da AlmapBBDO.

O Boticário

A campanha conta com filme para TV aberta e paga além de ações nos meios digitais, com influenciadores. A atriz Dira Paes também está presente em algumas peças de divulgação.

LINK PARA VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9KEfE53xIMo

“Sua história construiu o seu sucesso”