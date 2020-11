O Boticário antecipa Beauty Week e coloca 500 produtos com descontos de até 50%

Promoção da marca começa dia 02 de novembro em todas as lojas físicas e canais digitais

Economia não tem hora, nem lugar. Vale para abastecer o nécessaire ou garantir o estoque dos produtinhos mais amados. E o Boticário está atento a essa expectativa dos consumidores, ávidos pelas promoções típicas do final do ano. Por isso, a marca antecipa a Beauty Week com mais de 500 produtos com até 50% de desconto. O preço promocional vale para compras no site e demais canais digitais como aplicativo e WhatsApp, além de lojas físicas, entre os dias 02 e 29 de novembro.

Há oportunidades em todas as categorias de beleza. Na perfumaria, uma dica é o Quasar Drop Desodorante Colônia, com uma fragrância que traduz a verdadeira adrenalina e força da vida urbana. E também tem Malbec, uma ótima aposta para quem procura um olfativo mais marcante, ideal para homens que estão sempre em busca de novidades.

A maquiagem ficará ainda mais sedutora com a Make B. Palette de Maquiagem Perfect Rosé que exalta o olhar. O produto conta com 12 tons rosados, nudes e taupes e uma super pigmentação.

Beauty Week

A Beauty Week reúne todas as marcas do Grupo Boticário e, pensando na comodidade, os itens podem ser adquiridos sem sair de casa e com toda segurança em diferentes canais: no site www.boticario.com.br, no app disponível para versões Android e iOs ou ainda pelo WhatsApp, no número 0800 744 0010 – número real e seguro –. Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade na sua cidade ou região no site da marca. Nas cidades em que o comércio retomou as atividades, foram adotados protocolos rígidos de segurança para receber os consumidores nas lojas físicas, com uso de máscaras e álcool em gel, além da higienização constante do ambiente.

Quasar Drop XX Desodorante Colônia



Preço: De R$91,90 por R$45,95



Malbec Desodorante Colônia, 100ml



Preço: De R$144,90 por R$86,94



Make B. Palette de Maquiagem Perfect Rosé



Preço: De R$159,90 por R$95,94



Quasar Graffiti Desodorante Colônia, 100 ml



Preço: De R$109,90 por R$43,96



Botica 214 Golden Gardenia Eau De Parfum, 75 ml



Preço: De R$169,90 por R$101,94



#OndeTemAmorTemBeleza

***

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, LinkQ Online, Total Brasil, 2.500 lares compradores de perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem, Dezembro de 2019.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017