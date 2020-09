“Nunca fez Plástica e nem Botox no rosto”, afirma Nany People em entrevista à Jr Pacheco

Como de costume, todas as semanas o designer de interiores, Júnior Pacheco, lança uma entrevista fresquinha em seu Programa Porta Aberta, exibido através do canal no Youtube, onde costuma adentrar na casas das celebridades, revelando para seu público telespectadores a intimidade e curiosidades jamais mostrada antes, com curiosidades sobre a carreira e a vida pessoal.

E esta semana não foi diferente, Júnior que é considerado o queridinho dos famosos, realizou um bate papo super descontraído na casa da atriz Nany People, a qual também é uma grande humorista, além de repórter.

Nany que é nascida na cidade mineira de Machado, e atualmente mora no centro da capital paulistana, estreou na TV em 1997 como repórter do “Comando da Madrugada”, apresentado pelo saudoso Goulart de Andrade, na extinta TV Manchete.

Um dos últimos trabalhos de muito destaque de Nany, foi o personagem Marcos Paulo Pionowiski, que interpretou em horário nobre na novela O Sétimo Guardião , exibida na Rede Globo, onde logo depois participou da terceira temporada do Programa Popstar.

Durante o bate papo exclusivo realizado à Júnior Pacheco, Nany confidencia que mudou sua vida por causa da atriz Lilian Cabral, onde em 1984, durante uma visita à São Paulo, prestigiou a peça de teatro “Feliz Ano Velho’, que por sinal era o tema do livro de cabeceira de sua turma do colegial na 8ª série. Durante a peça, em cena estava a atriz Lilian Cabral, que interpretava 16 personagens e a partir daquele momento, eu já saí do teatro dizendo a mim mesma que queria vir pra São Paulo para realizar teatro.

E com as voltas que o mundo dá, após mais de 30 anos, Nany recebeu o convite para realizar um teste para a novela O Sétimo Guardião , onde somente quando estava lá descobriu que seria para contracenar com a sua musa inspiradora. De frente a Lilian Cabral, durante um workshop, Nany diz: “Só de fazer este teste com você, pra mim já é uma benção. Não sei se acendo uma vela se tomo um copo de água doce, se rezo um pai nosso ou se chamo o Samu. E a Lilian me disse… Me dá um abraço”, contou Nany que ainda complementa que o workshop que deveria ter durado apenas 2 horas, acabou durando 5 horas, de tanto que ficamos conversando, pois parecíamos amigas de infância.



Nany ainda revela que sua casa é muito estilo de casa de mãe, onde as pessoas chegam e pensam que irão encontrar um apartamento de um por andar, e se deparam com o apartamento decorado por ela mesma, e que sempre tem um colchão extra para acolher um amigo. Ainda reforça que

Nany que não possui empresário, diz que a sua fé que faz acontecer as coisas em sua vida, pois durante a pandemia, ficou por 5 meses consecutivos trancada dentro de seu apartamento, sem poder fazer absolutamente nada, nem ao menos LIVE, e que as coisas começaram a acontecer inclusive monetizadas, pela fé que possui.

Ainda durante o bate papo, Nany contou outras curiosidades, entre elas que nunca fez plástica e nem botox no rosto, e que também mora sozinha na companhia de seus três cachorros de estimação, porém que as vezes aparece um ‘cachorrão’, afinal ela afirma que está solteira sim, porém sozinha nunca.



“Foi surpreendente a entrevista. A Nany tem uma energia muito forte, além de ser uma pessoa incrível e uma guerreira, com muito conhecimento e com uma presença de palco incrível, onde ela literalmente nasceu para brilhar, uma verdadeira estrela e não é a toa que ela está onde chegou”, declarou Pacheco.

Baiano de nascimento, Júnior Pacheco está atualmente estabelecido na capital de São Paulo, onde coordena uma equipe que projeta interiores Brasil afora e também em terras estrangeiras.

O desejo de inovação leva Júnior Pacheco a constantes viagens e novas imersões culturais, no Brasil e no exterior. Associadas à inspiração clássica, as referências que o profissional carrega são responsáveis pela contumaz versatilidade. “As viagens são meu combustível”

Acompanhe na íntegra o bate papo de Nany à Júnior Pacheco, através do vídeo abaixo:

