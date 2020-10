Novo reality Batalha das Startups estreia segunda-feira, dia 05 de outubro, na Record News

Inscrições estão abertas para startups participarem em oito categorias do Batalha das Startups, que levará para telinha emoções do “ringue” do empreendedorismo em busca de contrato milionário

O programa de televisão Inova360, exibido de segunda a sexta-feira, na Record News, às 8h da manhã, estreia no dia 05 de outubro a primeira fase do reality show “Batalha das Startups”. O novo reality da TV brasileira vai trazer para a telinha e redes sociais toda a emocionante luta que é empreender e se tornar uma startup de sucesso no Brasil. O Batalha dos Startups pretende revelar negócios viáveis e rentáveis para investidores, mercado e também para seus telespectadores e seguidores.

Qualifying

A primeira fase, chamada de Qualifying, é classificatória. Serão gravados 55 episódios que vão ser exibidos semanalmente até dezembro de 2020. Podem participar startups que tenham um mínimo produto viável (MVP) em operação.

As inscrições estão abertas nesse link para startups dos segmentos de:

1. Fintechs (finanças)

2. Blocktechs (blockchain)

3. Retailtechs (varejo)

4. Femtech (mercado feminino)

5. Sportstechs (e-sports, games e esportes)

6. Agrotech (agronegócios)

7. Healthtechs (saúde)

8. E-commerce (comércio eletrônico).

Os participantes qualificados na Qualifying se enfrentam na fase Batalha, com início em janeiro. A partir daí o game vai incluir altas doses de emoção, quando as startups dos oito segmentos vão lutar para convencer investidores, clientes e jurados que suas ideias são viáveis, passando por vários desafios com a ajuda de mentores.

As oito startups finalistas receberão 1 milhão de reais cada em aceleração e a grande vencedora, mais um bônus de 1 milhão na aceleração.

“O Batalha dos Startups promete muita adrenalina para quem gosta de inovação, empreendedorismo e entretenimento”, afirma Reginaldo Pereira, idealizador e apresentador do programa Inova360 e também do Batalha das Startups. “A partir de janeiro vai ter disputa, emoção, superação, intrigas, glamour, além de uma jornada de conhecimento, disrupção e ressignificado do empreendedorismo na nova economia”, antecipa ele.

Segundo Geraldo Marques, sócio e investidor do Inova, o objetivo é revelar negócios promissores no mundo das startups. “É possível que possamos revelar entre os participantes, o próximo ´unicórnio´ brasileiro”, afirma ele, se referindo ao cobiçado título das startups que atingem mais de 1 bilhão de dólares em valor de mercado.

InovaHub

O reality é uma realização do InovaHub, primeiro hub de inovação de Alphaville, preparado para acelerar as startups selecionadas pelo “Batalha das Startups”, oferecendo apoio em diversas áreas. O InovaHub é formado pelos sócios empreendedores Reginaldo Pereira e Geraldo Marques, do Inova360, e os executivos Jorge Iazigi, da Emepar, e Carol Paiffer, da Atom. Para estruturar toda a fase de aceleração das oito startups finalistas, o InovaHub contará com consultor e expert em startups Ravi Gama, da 2Find, empresa fundada no Vale do Silício.

Reality Show “Batalha das Startups” – Temporada Qualifying

Record News e YouTube

Segunda a Sexta, 8h

Estreia: 05 de outubro de 2020

