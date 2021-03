Novo Best Whey® 1kg: mais produto pelo mesmo preço

Foi lançado, simultaneamente, direto da sede da Atlhetica Nutrition, seis novos produtos voltados para a qualidade de vida e saúde dos consumidores da marca. Entre as novidades, está o novo Best Whey®️ em embalagem de 1kg pelo mesmo preço sugerido das antigas embalagens de 900g. O queridinho dos atletas e aspirantes aos esportes, o Best Whey®️ é um suplemento presente nas melhores casas especializadas e lojas de produtos naturais do país.

Best Whey®️

O já tradicional Best Whey®️ atualmente é comercializado em embalagens de 900g, 450g e sachê para porções individuais, dando mais praticidade para o dia a dia. Desenvolvido e fabricado com um blend proteico, o produto fornece as quantidades ideais de todos os aminoácidos essenciais para ter o resultado esperado nos treinos, além de auxiliar no ganho e recuperação da massa muscular e promover a saciedade.

A nova embalagem é uma forma de auxiliar as lojas físicas e alavancarem suas vendas, pagando pelo produto o mesmo valor antigo. Dessa maneira, a Atlhetica Nutrition® se torna uma aliada dos empreendedores de todo o Brasil, oferecendo uma opção diferenciada para os consumidores, que cada vez mais buscam diversidade e produtos com qualidade para consumirem.

As novas embalagens de 1kg serão proibidas de serem comercializadas por sites ou e-commerces, pensando sempre na competitividade e também como uma forma de oferecer uma vantagem aos comerciantes que permanecem muito tempo com suas portas fechadas.

Ricardo Armando, CEO e Fundador da Atlhetica Nutrition®️

De acordo com Ricardo Armando, CEO e Fundador da Atlhetica Nutrition®️, é importante oferecer mais opções para os consumidores. “Fazemos esse lançamento como uma ajuda aos nossos parceiros e lojistas, que tanto sofreram durante esse um ano de pandemia no Brasil. Essa ação é uma valorização do varejo especializado na comercialização dos nossos produtos”, ressaltou.

Você pode encontrar o Best Whey®️ com a embalagem de 1kg somente nos sabores Brigadeiro Gourmet, Brownie de Chocolate, Double Chocolate, Peanut Butter, Strawberry e Original nas lojas especializadas.

Os outros sabores continuam sendo comercializados nas embalagens de 900g nas lojas físicas e também online, pelo nosso site. Clique aqui e descubra um mundo de sabores especiais!

Atlhetica Nutrition®

Com foco em suplementos saudáveis, a Atlhetica Nutrition® possui mais de 200 produtos em diferentes apresentações, que atendem todos os públicos, de crianças a idosos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de suplementação, a empresa conta com uma fábrica de mais de 70 mil metros quadrados no interior de São Paulo, onde consegue fornecer todos os produtos para o Brasil e diversos outros países.

