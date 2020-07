NOVAS CHAMADAS DO #PROVOCA HOMENAGEIAM EMBALAGENS CLÁSSICAS DA PUBLICIDADE

NAS VINHETAS, O APRESENTADOR MARCELO TAS APARECE CARACTERIZADO COMO FIGURAS ICÔNICAS DE DIVERSAS MARCAS

A temporada 2020 do #Provoca, da TV Cultura, continua a se reinventar. Agora, o programa de entrevistas ganhou uma série de chamadas de divulgação inspiradas em embalagens clássicas da publicidade. Em vinhetas divertidas, que trazem em seu DNA a essência “impremeditável” do #Provoca, o apresentador Marcelo Tas estampa caixas de produtos famosos e, até mesmo, icônicos, como a dos Palitos Gina, e aparece caracterizado como o personagem Larry, conhecido popularmente no Brasil como o “velho da Quaker”.

Marcelo Tas

Para Marcelo Tas, “as chamadas de TV são tão importantes quanto o programa. Na TV Cultura, hoje, tenho a alegria de trabalhar com um dos caras mais criativos da TV, o Bacana [diretor de Arte da emissora]. Me diverti muito fazendo os personagens que parodiam as embalagens clássicas da publicidade”.

Recuse imitações

Segundo Henrique Bacana, a nova campanha dá continuidade às chamadas inusitadas do programa: “Um de nossos principais produtos da TV tem sido provocado de várias maneiras em nossas chamadas, seja com o turbante da Carmen Miranda ou as pernas do Garibaldo, por exemplo. Chegou a hora dele reverter a situação e mostrar seu valor. Afinal, ele é incomparável. Como diria Flávio Cavalcanti, ‘Nossos comerciais, por favor!'”

#Provoca

O #Provoca, apresentado por Marcelo Tas, vai ao ar toda terça-feira, às 22h15 na TV, com transmissão simultânea pelo canal do programa no YouTube, site oficial da TV Cultura e redes sociais. A temporada 2020 do programa já recebeu nomes como Washington Olivetto, Jô Soares, Bárbara Paz, Antonio Prata e muitos outros.

TV Cultura

Realização: Fundação Padre Anchieta, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal – Lei de Incentivo à Cultura