Nova publicação de centro da ONU discute como alcançar proteção social universal até 2030

A nova edição da revista ‘Policy in Focus’, do Centro Internacional de Políticas para o Desenvolvimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla em inglês), apresenta dez artigos relacionados a série de webinars sobre proteção social universal, organizada pela plataforma socialprotection.org.

Na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a meta 1.3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número um – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares – afirma que as nações devem implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

Proteção social universal

De acordo com o Relatório Mundial sobre Proteção Social 2017-19, 55 por cento da população mundial não tem acesso a nenhum tipo de proteção social. Isso mostra que ainda existe um longo caminho até se alcançar a proteção social universal.

Esta edição especial da revista Policy in Focus, intitulada “Proteção social universal: uma meta para todos” (em inglês), é uma parceria entre o Centro Internacional de Políticas para o Desenvolvimento Inclusivo (IPC-IG, na sigla em inglês) e a plataforma socialprotection.org.

A publicação traz uma compilação de artigos baseados nas discussões propostas na série de webinars USP2030, que foi organizada pela plataforma em 2019 para promover o compartilhamento de informações e estimular discussões relevantes sobre proteção social universal.

Saiba mais sobre a edição clicando aqui.

Acesse a revista (em inglês) clicando aqui.

Imagem: IPC-IG/divulgação

ONU