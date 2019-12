Nova lancha premium de 37 pés chega ao mercado brasileiro

A Armatti Yachts lançou a coleção 2020 com novidades: a Armatti 370 Coupé. A lancha premium incorpora a tendência mundial de design náutico com ampla janela panorâmica no pavimento inferior ao cockpit, sem divisões, proporcionando mais luminosidade e belas vistas ao exterior. A nova embarcação também conta com tecnologias adicionais, como a opção da plataforma submergível, inédita para barcos da categoria. O modelo chega ao mercado oferecendo uma lista de diferenciais, além de aproveitamento de espaços e conforto a bordo.

“Depois de estudos e com base nas necessidades dos consumidores chegamos à nova Armatti 370 Coupé. É um modelo que promete revolucionar o segmento de lanchas entre 30 a 40 pés pelas suas características em tecnologia, pelo projeto e pelos amplos espaços para armazenamento e qualidade construtiva com materiais similares usados em grandes embarcações”, diz o diretor da marca Fernando Assinato.

Conheça mais sobre a Armatti 370 Coupé

No visual, o charmoso modelo de 37 pés da Armatti Yachts é uma embarcação que chama a atenção mesmo à distância pelo design superesportivo. Seu hard top (similar ao teto solar) permite ao proprietário navegar com ele fechado ou aberto garantindo maior contato com o exterior e conforto térmico.



A grandiosidade é mais uma característica. Tem 11,28 metros de comprimento e recebe confortavelmente até 12 convidados. No cockpit amplo, considerado o maior da categoria, o posto de comando é integrado à área de relaxamento e convivência. O pé direito alto é mais uma característica que dá sensação de amplitude em áreas como: cozinha, locais para refeições, banheiro e as cabines localizadas em seu interior. No pavimento inferior, a cama principal é posicionada na meia nau que possui dois metros de largura e o banheiro possui box fechado, mais diferenciais para um barco dessas dimensões.



Mais destaques estão nos acabamentos, movelaria e estofaria que compõem o projeto da embarcação. Tudo é feito internamente, na fábrica, por profissionais devidamente treinados com o objetivo de manter o alto padrão de qualidade de marca.



Na lista de equipamentos, os navegadores encontram alta tecnologia em navegação controlada por painel touch screen. Há diversos itens opcionais como o joy stick, similar a um controle remoto, que facilita as manobras e dispensa auxílio. A qualidade construtiva garante a eficiência de consumo do modelo e alto desempenho. A embarcação equipada com dois motores 250HP, por exemplo, atinge 42 nós de velocidade máxima.

A Armatti Yachts é uma evolução da antiga e renomada Armada Yachts – que, com mais de 300 barcos na água trouxe para o mercado náutico brasileiro um novo nível de qualidade de embarcações – e tem como desafio manter a tradição de qualidade e inovação além das linhas inconfundíveis da marca. Hoje a Armatti Yachts é composta por modelos entre 30 e 48 pés e está implementando novos processos na construção das embarcações e nos materiais utilizados para garantir que o seu produto possa estar sempre à frente de seu tempo.

Mais informações: http://www.armatti.com.br/