Nova Fiat Strada é a Picape do Ano no Brasil

Segunda geração do comercial leve da marca coleciona prêmios entre os jornalistas especializados, um reconhecimento à altura da força do líder de seu segmento há 20 anos

– Destaque também para Antonio Filosa, presidente da FCA para a América Latina, escolhido Executivo do Ano, até o momento, em três premiações por sua liderança no período mais desafiador da indústria automotiva nacional

A enorme evolução apresentada pela Nova Fiat Strada se mostrou também nas vendas, que desde o seu lançamento cresceram ao ponto de torná-la o veículo mais vendido do país em setembro, com 11.873 unidades, e se refletiu em prêmios que destacam o reconhecimento da imprensa especializada.

Picape da 54ª edição do Carro do Ano

Na noite desta terça-feira (1/12), o modelo venceu a categoria Picape da 54ª edição do Carro do Ano, uma das mais importantes e tradicionais premiações do setor automotivo, promovida pela revista AutoEsporte.

A celebração da Fiat, entretanto, já havia começado antes, pois na segunda-feira (30/11) a segunda geração do veículo também foi eleita a Melhor Picape do Ano pelo júri formado por 34 jornalistas de todas as reuniões do Brasil no Top Car TV. A mesma premiação elevou a condição do modelo compacto da marca ao consagrá-la Veículo do Ano, primeiro lugar entre todos os lançamentos do país.

A caçamba da Nova Strada já vinha cheia com outros troféus. Anteriormente, o veículo ficou com o título de Melhor Picape da América Latina no Prêmio Americar, que reúne 57 jornalistas de 12 países da região. Por meio do voto dos mais de oito mil leitores da Agência AutoData e da revista AutoData, além de participantes do Congresso AutoData Perspectivas 2021, a Nova Strada levou o Prêmio AutoData na categoria Comercial Leve. Finalmente, o modelo mais vendido da Fiat venceu também em Pick Up no Prêmio Líderes Automotivos do Brasil.

A incrível trajetória da Nova Strada vem sendo acompanhada de perto pelo presidente da FCA para a América Latina, Antonio Filosa. No ano mais desafiador da indústria automotiva nacional, o executivo liderou a força de trabalho da empresa em prol da sociedade no combate ao novo coronavírus (produção e distribuição de máscaras e face shield, reparo de respiradores, doação de alimentos, além da implantação de hospitais de campanha), conduziu a retomada segura da produção nas unidades industriais de Betim (MG) e Goiana (PE), consolidou a Jeep como a maior vendedora de SUVs do Brasil e coordenou a chegada da Nova Strada, o lançamento recente mais importante da Fiat, que colocou a marca como a mais vendida do país nos últimos três meses.

FCA

Por sua atuação, Antonio Filosa foi escolhido Executivo do Ano pela revista AutoEsporte, Liderança Empresarial entre as montadoras no Prêmio AutoData e Liderança de Montadora do Prêmio Rei (Reconhecimento à Excelência e Inovação), organizado pela equipe editorial de Automotive Business.

Nova Fiat Strada

Antonio Filosa, presidente da FCA para a América Latina