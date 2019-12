Nota Fiscal Joseense entrega cheque de R$ 100 mil do sorteio de Natal

O programa Nota Fiscal Joseense entregou, nesta quinta-feira (26), o cheque de R$ 100 mil à ganhadora da edição especial de Natal. O sorteio foi realizado em 14 de dezembro. Ao todo, mais de 16 mil cadastrados concorreram com 3,3 milhões de bilhetes gerados.

A professora Ana Carolina Morais Di Lorenzo, de São José dos Campos, foi a terceira vencedora do ano. Os outros cheques foram entregues na Páscoa e no aniversário da cidade.

Em 2018, a Prefeitura ampliou os valores distribuídos. Os prêmios passaram de um total de R$ 192 mil ao ano para R$ 300 mil, com três sorteios anuais em datas comemorativas: Páscoa, aniversário da cidade e Natal.

O sorteio é mediante concurso da extração da Loteria Federal.

Nota Fiscal Joseense

O que é

A Nota Fiscal Joseense é um documento de emissão eletrônica que substitui a nota fiscal impressa, trazendo mais agilidade, desburocratização e modernidade aos prestadores de serviços que desenvolvem atividades sujeitas à tributação do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Para participar dos sorteios, o consumidor deve, primeiramente, se cadastrar no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br. Em seguida, precisa solicitar do estabelecimento prestador de serviços (academias, escolas, consultórios médicos, laboratórios de exames, veterinárias, clínicas de tratamento estético, salão de cabeleireiros, farmácias de manipulação, estacionamentos, oficinas, entre outros) a emissão da Nota Fiscal Joseense, constando na nota o CPF do cliente.

A cada R$10 em nota fiscal eletrônica, o consumidor concorre ao sorteio com um cupom de emissão automática.

Diferença

A Nota Joseense é um documento fiscal emitido quando ocorre a prestação de um serviço na cidade, sujeito ao recolhimento de ISSQ. Já a Nota Fiscal Paulista é emitida na compra de produtos e mercadorias sujeitas ao pagamento ao imposto estadual ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Foto:Rodolfo Moreira