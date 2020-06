Nota da ACI de São José dos Campos sobre fechamento do comércio não-essencial nos sábados e domingos

Nota

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos apoia a decisão do prefeito Felício Ramuth em determinar o fechamento do comércio não-essencial nos sábados e domingos, como medida de prevenção e combate ao avanço da pandemia do novo coronavírus em nossa cidade. Trata-se de uma medida necessária, baseada em dados estatísticos e análise de tendências feita pelas autoridades da área de Saúde. Tal decisão vai ao encontro do que preconiza a ACI de São José dos Campos neste momento grave: nossa prioridade é preservar, pela ordem, vidas, empregos e empresas em nossa cidade.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos