Norte e Nordeste lideram buscas por concursos públicos no Google, aponta Gran Cursos Online

A estabilidade financeira e benefícios vantajosos fazem com que a procura por cargos públicos continue em alta em algumas regiões do país

O Norte e o Nordeste do Brasil foram as regiões que mais buscaram por “concurso público” no Google em outubro do ano passado. É o que aponta um levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, que considerou todo o mês para a análise. Um cargo público oferece a possibilidade de estabilidade financeira além de crescimento profissional.

O estado que mais buscou por concursos públicos ao longo do mês foi o Acre, seguido por Rondônia, Paraíba, Roraima, Sergipe, Piauí, Pará e Ceará. No mesmo período em 2020, o Norte e o Nordeste também lideraram a lista, demonstrando uma tendência estável nessas regiões na procura por concursos públicos. A ordem dos estados mudou um pouco, mas o Norte e Nordeste continuam em peso no topo da lista. O Distrito Federal, na região Centro-Oeste do país, também apareceu no ranking nos dois anos analisados. Confira a lista comparativa dos 10 primeiros estados:

Estados que mais pesquisaram por concursos públicos no Google

outubro/2021 outubro/2020

Acre Sergipe Rondônia Pará Paraíba Paraíba Roraima Rio Grande do Norte Sergipe Rondônia Piauí Acre Pará Distrito Federal Ceará Piauí Distrito Federal Ceará Amapá

(Fonte: Gran Cursos Online com dados de Google – análise de 01 a 31 de outubro de 2021)

“Muitos procuram concursos públicos pela estabilidade que um cargo ou emprego público pode dar. A pandemia impactou os brasileiros com uma grande crise econômica. Milhares de pessoas perderam seus empregos e entenderam que trabalhar para empresas privadas, muitas vezes, não oferece a estabilidade desejada”, explica Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

De acordo com um relatório do Banco Mundial, os funcionários públicos chegam a ganhar salários até 70% superiores do que funcionários que atuam no setor privado. Outro diferencial é não precisar comprovar experiência prévia. O funcionário público conta com os direitos previstos na CLT bem como reajuste salarial garantido.

Além dos benefícios financeiros, um cargo público apresenta a possibilidade de crescimento profissional – muitos cargos oferecem plano de carreira. Também é possível prestar novo concurso público para um melhor cargo no futuro. Um profissional concursado ainda conta com condições especiais de aposentadoria. Para os que se empolgaram com a possibilidade ou os que já estão procurando por concursos públicos, o ideal é encontrar uma vaga que encaixe nas aspirações profissionais. É importante ler o edital e ficar atento às datas de inscrição e provas. Para o estudo, é sempre importante verificar como foram as provas passadas para se ter uma ideia da abrangência do conhecimento requerido.

Foto:istock