No setor de Obras, Curitiba adota plataforma inovadora que reduz custos e prazos

O IPPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, é responsável pela elaboração de estudos, contratação e fiscalização de inúmeros projetos e atividades para subsidiar obras e serviços de engenharia e arquitetura no âmbito da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Com a evolução tecnológica e com metodologias específicas para desenvolvimento de projetos como o BIM (Building Information Modeling ou Modelagem da Informação da Construção em tradução para o português), o IPPUC abriu em 2018 um edital para a contratação de um parceiro que ajudasse a instituição na otimização dos processos de trabalho com foco em modernização.

O objetivo era contratar uma empresa que pudesse guiar o instituto na substituição gradual do processo projetual (baseado na tecnologia CAD), por sistemas de BIM, permitindo a redução de prazos para elaboração dos projetos, além de proporcionar maior qualidade na execução das obras e redução dos custos. O IPPUC já utilizava algumas ferramentas voltadas para a metodologia BIM, mas ainda não possuía a integração entre as informações ou a padronizações dos processos.

Além das melhorias do ponto de vista da gestão, fazer essa aquisição obedece a uma regra que entrará em vigor em breve. O uso do Building Information Modelling (BIM) será obrigatório a partir de 2021 nos projetos e construções brasileiras. Esse foi o teor do Decreto Presidencial assinado em 2018 para democratizar a plataforma no país.

O BIM é mais que um modelo 3D parametrizado, é uma forma de coordenar informações por meio de bancos de dados, partindo de modelos tridimensionais que integram todas as informações relativas à construção em diversas fases de seu ciclo de vida. Essa integração proporciona a compatibilização entre as diversas disciplinas que compõem a elaboração do projeto e maior precisão no levantamento de quantitativos para elaboração de planilhas de custos.

A Buysoft, uma das maiores empresas de software e soluções em TI do Brasil e que figura na lista das 500 empresas que mais crescem nas Américas, de acordo com o Financial Times, venceu o edital e foi escolhida para atuar nas fases iniciais de implementação do BIM no IPPUC e levar o instituto ao nível de maturidade em BIM nível 2.

A empresa maringaense é uma das principais parceiras da Autodesk na implementação do processo BIM no Brasil e reúne profissionais de engenharia e arquitetura especializados na utilização das plataformas e consegue, assim, demonstrar o quanto as soluções Autodesk agregam valor ao trabalho dos clientes.

LaBIM Curitiba

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) está investindo na tecnologia BIM para aprimorar o trabalho e atender à legislação federal que determina a aplicação desta tecnologia na estruturação dos projetos no setor público.

A Buysoft foi responsável pela entrega de licenças da Autodesk AEC Collection e prestou 448 horas de serviços em diversas fases do projeto: o plano de execução do BIM pelo IPPUC, desenvolvimento e implementação de padrões BIM, além do treinamento, incialmente endereçado a 25 usuários, e a implementação do Projeto Piloto. Durante a fase de Capacitação, no entanto, o entusiasmo dos participantes fez com que a Diretoria de Projetos do IPPUC aprovou a montagem de novas turmas e cerca de 20 pessoas.

A metodologia BIM e o trabalho desenvolvido pela Buysoft surpreenderam positivamente o grupo responsável pela implementação dentro do IPPUC. Prova disso é que foi criado um núcleo de BIM dentro do instituto para a realização de testes. Está em curso no IPPUC a implantação de um laboratório de Building Information Modelling. Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o instituto já investiu nesta gestão na compra de equipamentos, softwares e no treinamento do corpo técnico de engenheiros e arquitetos da municipalidade, em parceria com a Buysoft, para utilizar a plataforma.

“A implementação do Conceito BIM no IPPUC é um passo importante para integrar várias secretarias e órgãos municipais que participam nas diversas fases na elaboração de projetos”, ressalta o diretor de Implantação do IPPUC, Sérgio Matheus Rizzardo.

O LaBIM/PMC será um núcleo de capacitação para todo o corpo técnico do município. “Caminhamos para a modificação dos processos atuais para processos colaborativos e integrados. O resultado disso será o aumento da produtividade, a redução de prazos, custos e desperdícios e o aprimoramento e gerenciamento da informação, não só para os projetos, mas também a longo prazo para todo o ciclo de vida da uma edificação pública”, observa o diretor do IPPUC.

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba

O IPPUC, por ser órgão responsável pelo Plano Plano Diretor e pela definição de diretrizes de Planejamento da cidade, é também o responsável pela concepção e contratação dos projetos prioritários. Com a implementação dos estágios iniciais de Treinamento BIM, o IPPUC passou a licitar quase todos os novos projetos dentro deste novo conceito.

Projetos de Obras Civis de Edificações Publicas já são atualmente são 100% licitados no conceito BIM. Um diferencial neste processo está nas licitações de projetos de Sistema Viário e Transporte em áreas Urbanas, nos quais o IPPUC está sendo um precursor e inovador, e desenvolvendo e novas metodologias, abordagens e novos fluxos de trabalho, em parceria com o LABIM-PR.

Benefícios do BIM no IPPUC

Adequação a demandas atuais dos governos federal e estadual e para o uso da metodologia BIM na contratação e execução de projetos e obras de infraestrutura;

Potencial economia de divisas para o município com a geração de orçamentos mais precisos em projetos e obras civis com consequente redução de riscos e surgimento de aditivos após contratação de serviços;

Maior produtividade em estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos;

Redução de retrabalho em canteiro de obras;

Objetividade na comunicação entre órgãos da prefeitura e terceirizados na área de projetos, gestão e execução de obras;

Integração com Sistemas de Informações Geográficas (SIG), em que o IPPUC é referência, para levar a inteligência de informações cadastrais do município aos projetos e estudos de melhoria urbana;

Maior assertividade em estudos e projetos de mobilidade urbana, urbanismo, saneamento, entre outras aplicações de infraestrutura e edificações;

Preservação da compatibilidade entre novos documentos gerados e legado já existente.

“Para nós da Buysoft um trabalho como este é extremamente recompensador. Não só porque estamos oferecendo as melhores ferramentas e metodologias do mercado, como o BIM, que permitirão que o IPPUC otimize seus processos e evite prejuízos, mas também para levar esses benefícios à população da capital do nosso estado”, complementa Clemilson Correia, CEO da Buysoft.

Buysoft

A Buysoft, uma das maiores empresas de software e soluções em TI do Brasil, comemora em 2020 seus 10 anos de atuação no mercado e reforça sua missão de transformar empresas com tecnologia e inteligência de negócio. A empresa maringaense atende mais de 11 mil empresas em todo país, oferecendo serviço especializado, capacitação, implantação e suporte técnico. Em sua busca contínua pela vanguarda, a empresa também recebeu os melhores reconhecimento de grandes parceiros globais:

Foi a única empresa do Brasil a receber da Autodesk 2 prêmios em 2019, em reconhecimento pela geração de novos negócios e pela competência do time técnico;

Tem nível de parceria Platinum da Kaspersky e da Adobe (que são as certificações mais elevadas que existem), além de ser Parceiro Gold Autodesk;

É terceiro maior parceiro Adobe no Brasil e o quinto maior da América Latina;

Certificação Gold Microsoft, que é o maior nível de parceria estabelecido pela marca.

Esses reconhecimentos atestam o status evolucionário da Buysoft em sua missão de transformar as empresas, valorizar as pessoas e melhorar o mundo.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) está investindo na tecnologia BIM (Building Information Modelling) para aprimorar os projetos urbanos e atender à legislação federal que determina a aplicação desta tecnologia na estruturação dos projetos no setor público. Foto: Divulgação

Outras informações podem ser encontradas em https://buysoft.com.br/ ou no blog https://buysoft.com.br/blog/