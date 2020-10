No mês de prevenção ao câncer de mama, fachada da CCR NovaDutra recebe iluminação rosa

Ação simboliza apoio ao movimento mundial e alerta sobre o diagnóstico precoce

O Instituto CCR, no trecho da Concessionária CCR NovaDutra, apoia o movimento Outubro Rosa pela prevenção do câncer de mama. Por mais um ano, a campanha leva informações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce, com a realização de ações para os públicos interno e externo, veiculação de spots e entrevistas na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra. Além disso, estão sendo divulgadas mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs). Neste ano, o mote da campanha é: “Todos os caminhos levam à prevenção”.

Iluminação especial

A cor rosa está iluminando a fachada da Sede da CCR NovaDutra, concessionária que administra os 402 quilômetros da rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação entre as duas maiores regiões metropolitanas do país: Rio de Janeiro e São Paulo. A iluminação especial será mantida durante todo o mês de outubro na Sede da Concessionária, que está localizada no km 184,3, pista sentido Rio de Janeiro, em Santa Isabel (SP). A ação simboliza o apoio ao movimento mundial e o alerta sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama.

Instituto CCR

Sobre o Instituto CCR : O Instituto CCR, fundado em 2014, é a entidade privada sem fins lucrativos que gerencia a investimento social do Grupo CCR, proporcionando transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais e por meio dos programas proprietários, o Caminhos para a Cidadania – atendendo mais de 1,3 mil escolas – e o Estrada para a Saúde – presente em seis regiões . Com foco em inclusão social, saúde e educação, o Instituto CCR já beneficiou comunidades no Brasil e no exterior, em locais onde as concessionárias da companhia atuam. Desde a sua criação, já foram gerenciados R$ 151 milhões, e, somente em 2019, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas em 152 cidades, no Brasil e no exterior. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

CCR NovaDutra

Sobre a CCR NovaDutra: A CCR NovaDutra é responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra, via com 402 quilômetros de extensão e que liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do País: Rio de Janeiro e São Paulo. A rodovia abrange uma região altamente desenvolvida, que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. A Concessionária tem 24 anos de existência e foi a segunda a integrar o Grupo CCR.