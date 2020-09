No Mês da Mobilidade, a 99 lança plataformas de conteúdos sobre as novas formas de conexão com as cidades

Em setembro, mês da mobilidade urbana, a 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, convida a sociedade para repensar a locomoção nas cidades, estimulando a discussão sobre modos de deslocamento, promovendo a reconexão das pessoas com as cidades neste momento de retomada das atividades. Comprometida em prover soluções para melhorar a circulação e interação da sociedade com seus espaços, a empresa promove uma série de iniciativas para ampliar e qualificar o debate sobre o tema.

“Para Onde Vamos”

No website “Para Onde Vamos” (www.paraondevamos.com) é possível ler matérias, entrevistas com especialistas e artigos sobre o tema, além de descobrir, por meio de um quiz, o seu perfil e quem é você na mobilidade. A 99 também criou a série de podcasts “Melhores Conexões” com cinco episódios inéditos que serão disponibilizados no mês de setembro e trazem ao público um bate-papo descontraído sobre o tema com pesquisadores, permeado com histórias do cotidiano das cidades. Além disso, uma exposição virtual com a curadoria do Museu da Pessoa contará histórias de motoristas e passageiros de aplicativos de todo o Brasil. Há, ainda, uma parceria para apoiar o jornalismo independente por meio da ANF (Agência de Notícias das Favelas) e ampliar a discussão nas periferias, com conteúdos exclusivos sobre mobilidade publicados até dezembro..

“Nosso principal compromisso é democratizar o acesso às cidades por meio do transporte, assim como fomentar o debate sobre o tema para que todos se sintam parte da solução e reflitam sobre as diversas maneiras de se reconectar com as cidades, com opções convenientes, eficientes, acessíveis e seguras. Contribuindo para superar as desigualdades socioespaciais e ampliar o acesso à cidade e aos empregos” diz Pâmela Vaiano, diretora de Comunicação da 99.

O impacto da pandemia na mobilidade urbana

A pandemia afetou diretamente o modo como as pessoas se locomovem, pesquisa realizada pela 99 no final de julho, “Como as periferias se reconectam com a cidade”, revela que, quase um quarto dos entrevistados, 19% dos moradores da periferia não tiveram a oportunidade de se isolar e precisaram se deslocar pela cidade para ir ao trabalho. Outros 32% afirmaram já ter voltado efetivamente para as ruas nos últimos quatro meses. A pesquisa destaca ainda, que como forma de evitar aglomerações e contaminação pelo coronavírus no deslocamento, 54% dos moradores de bairros periféricos de quatro capitais brasileiras: Manaus, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a utilizar mais os carros por aplicativo. A empresa que está presente em mais de 1.600 cidades e defende a diversidade e a integração modal como fator essencial para garantir o direito de ir e vir na cidade, observando essas mudanças de comportamento e a maneira como as pessoas se deslocam pelas cidades, notou a necessidade de apresentar soluções plurais.

Novas soluções

Para apoiar quem vive na periferia ou fora dos centros expandidos, a 99 criou categorias no aplicativo. Entre elas, o 99Poupa, opção para viagens com preços até 30% mais baratos para os passageiros e em horários de menor demanda; e o 99Entrega, que possibilita aos usuários enviarem objetos pessoais a amigos e familiares de forma simples, segura e rápida, respeitando o isolamento social. Outro lançamento, é a 99Pay, carteira digital, que traz benefícios financeiros reais para os usuários, como cashback e descontos nas corridas e serviços de pagamento (boletos bancários e recarga de celular, por exemplo), além de atender uma parcela da população desbancarizada.

Mais detalhes sobre as ações da empresa no Mês da Mobilidade:

Website “Para Onde Vamos” – www.paraondevamos.com

O website “Para Onde Vamos” é uma página interativa para a população consumir conteúdo sobre mobilidade urbana. Está dividida em:

• Para Pensar que trará artigos, podcasts e vídeos com especialistas em mobilidade urbana

• Para Reconectar que trará dois questionários interativos

• Para Saber Mais que apresentará as notícias do mês da mobilidade

• Para Comunicar que disponibilizará para download o inédito Manual de Redação de Mobilidade Urbana Folha de S.Paulo/99

Podcast “Melhores Conexões”

O podcast “Para Onde Vamos” com 5 episódios voltado ao público em geral para debater o futuro da mobilidade neste momento de reabertura das cidades com especialistas, usuários, acadêmicos e motoristas parceiros, buscando oferecer uma ampla reflexão baseada em dados e boas práticas no Brasil e outros países. A produção e curadoria é da Cidades21, consultoria de comunicação especializada em cidades e mobilidade urbana.

Exposição virtual – Museu da Pessoa

Em uma exposição virtual com a curadoria do Museu da Pessoa, a 99 irá apresentar 10 personagens com perfis diferenciados e destacar que todos têm algo em comum: 99 e mobilidade urbana impactando positivamente sua vida.

99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços de intermediação na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, um serviço que oferece preços ainda mais acessíveis em horários de baixa demanda para quem pode se planejar para sair de casa; 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); o 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP) e suspenso durante a pandemia da Covid-19; o 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em mais de 30 cidades do país; e 99Pay, primeira carteira digital disponível emcriada por um aplicativo de mobilidade urbana no Brasil que oferece vantagens como descontos em corridas e pedidos de delivery, bem como o pagamento online de boletos de consumo (água, luz, gás, etc.)