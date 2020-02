No Estúdio MPSP, Ricardo Silvares comenta acordo de não persecução penal

O acordo de não persecução penal é o tema central desta edição do Estúdio MPSP, que traz entrevista com Ricardo Silvares, assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCrim). A prática, já adotada anteriormente pelo Ministério Público de São Paulo, passou a ser prevista em lei no âmbito do chamado “pacote anticrime.



Quando cumprido, o acordo leva ao arquivamento da investigação, desde que o envolvido preencha determinados requisitos, como confessar a prática da infração penal em que não haja violência ou grave ameaça à pessoa, indique provas de seu cometimento, repare o dano causado e preste serviço à comunidade.



MPSP

Segundo Silvares, o índice de reincidência entre pessoas que receberam penas alternativas é muito mais baixo, girando em torno de 4% e 5%. “Vale a pena investir nisso. É um processo a menos, uma audiência a menos, o que desafoga a pauta do Judiciário”, opina.



