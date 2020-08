Nivus é o SUV compacto mais barato para ser reparado do Brasil, segundo CESVI

O Volkswagen Nivus não cansa de surpreender. Além de lindo, moderno, versátil e conectado, o modelo também é o utilitário esportivo compacto com melhor custo de reparabilidade do Brasil, de acordo com estudo realizado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi), que leva em consideração os valores e a facilidade dos reparos.

Desenvolvido 100% na América Latina com foco no consumidor local, o Nivus obteve nota 16 no Ranking CAR Group, ficando à frente de Jeep Renegade, Chery Tiggo 2, Ford Ecosport, Renault Duster e Peugeot 2008. Importante destacar que este ranking é utilizado pelas seguradoras como base para calcular, a partir de comparações com demais veículos semelhantes, os valores de prêmio e franquia.

“A Volkswagen trabalha constantemente em busca dos mais baixos custos de reparo para seus modelos, pois entende que se trata de um importante benefício para os clientes e um fator que hoje influencia diretamente na decisão de compra por um veículo”, explica Daniel Morroni, Diretor de Pós-Venda da Volkswagen do Brasil. “No caso específico do Nivus, este resultado exalta ainda mais o seu excelente custo-benefício, característica destacada pela imprensa especializada, e evidencia o trabalho de alta qualidade realizado pela nossa engenharia para que seja um veículo extremamente robusto”, completa o executivo.

Os números impressionam. Segundo o estudo do Cesvi Brasil, o custo total da reparação traseira do Nivus ficou 86% menor que a média da categoria, enquanto o valor do reparo da área frontal foi 53% inferior à média dos SUVs. A cesta básica de peças, formada por aquelas que mais são afetadas em batidas de trânsito, teve um custo 28% menor que a média de seus concorrentes.

Líder em 9 de 12 categorias. Além do Nivus entre os SUVs compactos, outros 9 modelos da Volks lideram o ranking do Cesvi Brasil de menor custo de reparo em 8 categorias. São eles: up! (hatch subcompcato), Fox e Polo (hatch compacto), cross up! (hatch compacto off-road), Saveiro (picape compacta cabine simples), Saveiro (picape compacta cabine dupla), Virtus (sedã compacto), SpaceFox (SW compato) e T-Cross (utilitário esportivo).



Criado em 1997, o Ranking CAR Group compara veículos de uma mesma categoria quanto à facilidade e o custo de seu reparo. São realizados testes de impacto de baixa velocidade (15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40% da traseira direita, de acordo com a Norma Internacional do RCAR (Research Council for Automobile Repairs). Essas simulações representam aproximadamente 75% dos acidentes de trânsito que ocorrem nos grandes centros urbanos.



Após cada impacto, é estudada a extensão dos danos e a facilidade do reparo. É feito um cálculo que considera os custos da reparação dianteira e traseira, os tempos de substituição e a cesta básica de peças, gerando assim o índice CAR Group. O estudo contempla automóveis fabricados no Brasil, Mercosul e importados.

Há 67 anos presente na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. A Nova Volkswagen faz parte de uma estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões. A marca detém o maior portfólio de produtos no País e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com quatro milhões de carros embarcados. No Brasil, são 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas (Anchieta/SP, Taubaté/SP, São José dos Pinhais/PR e São Carlos/SP), um centro de peças em Vinhedo/SP e escritórios regionais com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas. A Volkswagen conta com mais de 500 concessionárias em todas as regiões do país.