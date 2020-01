Nissan fecha grande acordo com Uber em Londres

A Nissan e a Uber assinaram um acordo para disponibilizar até 2 mil carros elétricos Leaf a motoristas que trabalham para o aplicativo em Londres. Os veículos serão colocados à disposição de motoristas como parte do Plano Ar Limpo criado pela Uber (Uber’s Clean Air Plan).

A Nissan vai oferecer à companhia um programa de treinamento para uso dos veículos, além de condições favoráveis de compra e um plano de marketing para aumentar a adoção dos veículos de emissão zero.

O acordo ajudará a Uber a atingir seu objetivo de ter, até 2025, 45 mil motoristas rodando em Londres com carros 100% elétricos. O Plano Ar Limpo foi lançado pela Uber em janeiro do ano passado como forma de incentivar os motoristas a trocar veículos combustão por elétricos a partir da introdução de uma “taxa de ar limpo”: a cada milha (1,6 km) rodada em Londres, o motorista recebe 15 centavos de libra.

No primeiro ano, a Uber levantou mais de 80 milhões de libras para apoiar os motoristas na transição para os veículos elétricos, com uma projeção de arrecadar mais de 200 milhões de libras nos próximos anos.

Com isso, os motoristas economizarão, em média, 4,5 mil libras, dependendo das distâncias percorridas e do custo de mudar para um carro elétrico. Assim que um motorista adota um veículo 100% elétrico, a Taxa de Ar Limpo é aplicada para ajudá-lo nos custos de utilização do veículo.

Em apenas um ano de vigência do Plano Ar Limpo, 900 mil viagens de Uber foram feitas em veículos elétricos, 350% a mais que em 2018. “Com inovação e parcerias, empresas como Nissan e Uber podem promover a mobilidade urbana ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade do ar nas grandes cidades”, afirma o diretor geral da Nissan na Inglaterra, Andrew Humberstone.

