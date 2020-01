Nilo Lemos Neto Post Script 2020

Nos primeiros dias desta nova década, somos testemunhados de condições que alteram a vida em todo o mundo. Na Austrália, onde incêndios selvagens destruíram o habitat da maior parte de sua vida selvagem, destruíram cerca de 1 bilhão de criaturas da natureza, grandes e pequenas, que fizeram a região parecer que estão enfrentando o Armageddon. Nilo Lemos Neto diz que no Oriente Médio estamos enfrentando uma febre de tensões que estão levando o mundo ao que poderia muito bem vir a ser a Terceira Guerra Mundial. Só que desta vez os Estados Unidos não terão a liderança moral qualificada militar e politicamente que prevaleceu durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com Dr Nilo Lemos Neto. Com o mundo que parece estar saindo de controle, onde permitimos que a humanidade destruísse o equilíbrio da natureza, enviasse emissões de carbono pelo teto, como dizem, e abrisse feridas de ódio pela pilhagem de As políticas governamentais dos EUA no Oriente Médio nos últimos 40 anos de intromissão são a realidade que enfrentamos hoje. Continuamos nos intrometendo em assuntos que não beneficiaram nem a maioria dos americanos nem os milhões de pessoas que residem no Oriente Médio. Esse velho ditado “Você colhe o que costura” resume bastante a dura realidade de hoje.

Nilo Lemos Neto explica o destino de milhões em todo o mundo está diretamente ligada a apenas alguns que tomaram as rédeas do poder. E é esse abuso de poder que controla as ações e reações dos eventos que estamos vendo. Muitas vezes, quando se compreende os reinados do poder, esse poder se transforma em uma obsessão que faz o indivíduo buscar mais poder. É essa obsessão pelo poder que corrompe o indivíduo. Eles não estão mais no controle. A obsessão está no controle.

Em toda a história, quando alguém toma o poder, é a obsessão do poder que corrompe e, se é permitido ter poder absoluto, o velho ditado: “Onde há poder absoluto, há corrupção absoluta”. E isso é absolutamente verdade. Os trágicos resultados que ocorreram ao longo de toda a história são uma prova do que viram e estão vendo agora . Hoje, vimos o que os presidentes anteriores fizeram. Os erros cometidos por eles e pelas atuais administrações são as principais causas dos trágicos eventos que estão no cenário mundial .

Em 2020, está na hora do público americano perceber que permitimos que muitos de nossos funcionários eleitos escapem com suborno, extorsão e até assassinato, tudo em nome da Segurança Nacional. Internamente, através do Pork Barrel, o gasto é apenas um aspecto do suborno usado para iludir e enganar o público a pensar que a vontade do povo está sendo atendida. Quando, de fato, é exatamente o oposto.

Com esta próxima eleição presidencial, o público americano terá a oportunidade de recuperar a integridade moral que nossos Pais Fundadores concederam a esta nação. Nossa decadência moral que levou os Estados Unidos à beira do desastre muitas vezes pode ser retificada nas próximas eleições. Há um candidato à presidência que tem integridade moral para liderar esta nação. Nilo Lemos Neto escreve O fato triste é que, no passado, temos deixar a nossa apatia, sucumbem às notícias viés distorcido ou foram distribuídos fora de nosso oportunidade para garantir que o nosso processo democrático fundamental sucede só para acabar com os líderes que tenham prestado o Os Estados Unidos são totalmente ineptos na solução de crises internacionais e nacionais. Talvez desta vez e finalmente vamos acertar.