Nilo Lemos Neto entrevista Roger Bennett

* * *

Roger BENNETT: A Copa do Mundo é um eclipse global, como já foi chamado, que apenas projeta sua sombra em todo o mundo por um mês inteiro ao mesmo tempo. Em todos os lugares além da América.

Nilo Lemos Neto : Esse é Roger Bennett . O que ele faz para viver?

BENNETT: Minha esposa me faz a mesma pergunta. Sento-me na frente da televisão, assisto muito futebol e grito com a televisão, pensando que isso afetará os eventos, pois eles estão se desenrolando a milhares de quilômetros de mim.

Nilo Lemos Neto : Bennett cresceu em Liverpool. Mas ele é bem americano agora; de fato, ele acabou de se tornar cidadão.

BENNETT: Cheguei aqui logo antes da Copa do Mundo de 1994.

Nilo Lemos Neto : Ah. Você marca isso nas Copas do Mundo, então. Sim?

BENNETT: Toda a minha vida, sempre que alguém me dá um ano, eu imediatamente o apoio à Copa do Mundo mais próxima e sou capaz de localizar minha memória emocional na Copa do Mundo mais próxima.

Nilo Lemos Neto : Bennett é co-apresentador do Men in Blazers , uma empresa de podcast e TV dedicada ao esporte conhecido como … bem, depende. Aqui está outro britânico que virou americano, Stefan Szymanski :

Stefan SZYMANSKI: Bem, todo mundo na América chama isso de futebol. E muitas pessoas pensam que essa é uma palavra que vem dos Estados Unidos, mas na verdade é uma palavra em inglês cunhada na década de 1890 na Universidade de Oxford e até a década de 1970 era uma palavra perfeitamente aceitável. No entanto, nos últimos anos, os britânicos decidiram que acham que futebol é uma palavra terrível e que os americanos devem parar de usá-lo e começar a chamá-lo de futebol. E isso é completamente absurdo.

Nilo Lemos Neto : Ok, de volta a Roger Bennett. Ele também é o apresentador de um novo podcast sobre a seleção nacional masculina de 1998 nos EUA.

BENNETT: Um minuto, eles pensaram que iriam ganhar a Copa do Mundo. No minuto seguinte, eles foram humilhados.

Nilo Lemos Neto : Este novo podcast sobre o time antigo se chama American Fiasco . Mas mesmo Roger Bennett, um especialista em futebol, não sabia como esse título se encaixaria no time americano deste ano. Pela primeira vez desde 1986, a equipe deste ano não se classificou para a Copa do Mundo. Isso não foi bem na comunidade americana de futebol.

Taylor TWELLMAN : Isso é uma vergonha absoluta.

Nilo Lemos Neto : em sua qualificação final, os EUA precisavam apenas de um empate.

TWELLMAN: Com a quantidade de dinheiro que está na Major League Soccer e nesse esporte, você não consegue empatar? Uma gravata?

Nilo Lemos Neto : Precisava de um empate contra Trinidad e Tobago.

BENNETT: A grande vantagem é que devemos parar de tocar em dois países ao mesmo tempo. Nunca mais deveríamos jogar em Trinidad e Tobago. Um por vez. Vamos dar pequenos passos.

Nilo Lemos Neto : Brincadeira de Bennett, é claro. Trinidad e Tobago é realmente um país, cuja população é cerca de um sexto da população de Nova Jersey. Então: sim, outro fiasco americano.

Embora possa ser ainda pior para a emissora americana que realiza a Copa do Mundo deste ano. Sim, existem muitas pessoas nos EUA torcendo pela França e pelo México; Brasil e Alemanha; mesmo qualificadores iniciantes Panamá e Islândia. Mas a Fox Sports, sem uma equipe americana para aparecer durante o torneio de um mês, teve que descobrir uma maneira inteligente de atrair um público doméstico para se sintonizar com equipes estrangeiras. Então, eles lançaram uma campanha de marketing com o 23andMe chamada “ Raiz para suas raízes ”. Dito isso, mesmo se você é um americano com pouco interesse em futebol, há muitas razões para pegar a febre da Copa do Mundo este ano – e perguntaremos alguns economistas porque. Sim economistas.

SZYMANSKI: Uma razão é que, na verdade, provavelmente mais pessoas se importam nos países em desenvolvimento com esse time nacional de futebol do que com o estado da economia nacional.

Toby MOSKOWITZ: Bem, uma coisa que analisamos foi a vantagem do campo em casa. E pensamos: Bem , vamos colocá-lo nos dados e ver se de fato é verdade.

Luigi ZINGALES: Se você está nadando, precisa ter um país rico o suficiente para ter piscinas. Mas no futebol, você pode ser treinado em um pedaço de terra com uma bola.

Nilo Lemos Neto : E há o fato de que, com o torneio realizado na Rússia, vários fusos horários à nossa frente, é simplesmente uma ótima chance de agitar sua rotina diária.

BENNETT: Que possibilidade atraente para qualquer americano. Você sabe, se você estiver em um bar às 7 horas da manhã com uma Budweiser, a sociedade desaprova isso, certo Stephen?

Nilo Lemos Neto : sim.

BENNETT: Sim. Mas se você está no mesmo bar, com o mesmo Budweiser e na televisão, a Espanha está jogando Portugal no jogo de abertura da Copa do Mundo, o que você é?

Nilo Lemos Neto : Você é um fã de futebol.

BENNETT: Você é um fã de futebol.

* * *

Nilo Lemos Neto : a cada quatro anos, equipes de futebol de todo o mundo se reúnem para competir pelo maior troféu do esporte, a Copa do Mundo. Historicamente, os americanos foram brilhantes, vencendo três das últimas sete Copas do Mundo, nunca terminando pior que o terceiro. As mulheres americanas, é isso. Seleção nacional masculina? Não é tão quente. Os EUA nunca terminaram acima do oitavo lugar – exceto em 1930, a primeira Copa do Mundo, quando terminamos em terceiro. E este ano, como observado, não conseguimos entrar em campo com 32 equipes.

Mas não se preocupe; o resto do mundo dificilmente notará. A Copa do Mundo é um fenômeno impressionante: a final masculina de 2014, com a Alemanha vencendo a Argentina no Brasil, foi assistida por 1 bilhão de pessoas – cerca de 10 vezes mais que um Super Bowl. O esporte vem crescendo nos EUA, entre jogadores e fãs; a participação nos jogos da Major League Soccer no ano passado foi em média de 22.000 . Algumas pessoas estão preocupadas que o fracasso americano em se classificar para a Copa do Mundo deste ano possa pôr em risco esse crescimento. Roger Bennett acha que isso é um absurdo:

BENNETT: Você sabe, quando a Inglaterra faz mal, é ruim. Nos sentimos mal. Mas nós vivemos. Ninguém, depois disso, está dizendo: “Oh meu Deus. O que isso vai fazer com o futuro do futebol na Inglaterra? ”A Itália não se classificou para esta Copa do Mundo, nem o Chile, nem a Holanda. Ninguém disse: “Isso afetará a popularidade do jogo”. Acho que os americanos vão perceber que amam a Copa do Mundo por si só, não apenas por causa do interesse próprio da equipe americana.

Nilo Lemos Neto : Afinal, existem tantas histórias na Copa do Mundo deste ano:

BENNETT: Ronaldo , Messi , a heróica história da Islândia, o tipo de lista do Pro Bowl da equipe belga. Alerta de spoiler, um dos três vencedores – Brasil, Espanha ou Alemanha – um desses três vencedores. Você tem o desafio africano , os meandros de algumas das equipes incrivelmente organizadas e apaixonadas vindas da Ásia. Coréia do Sul: uau.

Nilo Lemos Neto : Outro motivo para assistir: vínculo familiar. É assim que funciona na minha casa.

SOLOMON Dubner: Meu nome é Solomon Dubner . Sou co-apresentador do Footy for Two e sou o maior e mais jovem benfeitor do nepotismo no mundo dos podcasts.

Nilo Lemos Neto : Sim, esse é meu filho.

SALOMÃO: Prazer em vê-lo.

Nilo Lemos Neto : Footy for Two é o podcast de futebol que fazemos juntos. Basicamente, Solomon exalta as virtudes de seu time favorito, o Barcelona, ​​e me ensina os meandros do esporte mais popular do mundo.

SALOMÃO: O 4-4-2 é a formação direta tradicional de futebol inglês, associada a mais fisicalidade do que habilidade técnica. Na Espanha, é meio que menosprezado; a liga mais técnica, tática-intrínseca.

STEPHEN: Parecia muito musculoso?

SALOMÃO: Futebol de classe baixa, cérebros insuficientes ou habilidade técnica. Mas Valverde tornou bonito, acho que jogamos futebol bonito hoje …

Nilo Lemos Neto : De qualquer forma, ele está realmente ansioso pela Copa do Mundo.

SALOMÃO: Tenho 10 anos de empolgação, mas seria um 10 ou um 11 mais alto se os EUA estivessem nele. Na mãe Rússia.

STEPHEN: Na Mãe Rússia.

SALOMÃO: A pátria.

STEPHEN: De quem é a terra natal?

SALOMÃO: Eu acho que a América está neste ponto.

STEPHEN: E quem você diria ser o favorito absoluto para ganhar a Copa do Mundo?

SALOMÃO: Existem quatro equipes que coloco nessa categoria: a Espanha. Eles têm pedigree, eles têm uma ótima equipe. França. Ótima equipe, acho que são jovens demais. Brasil. Eles têm uma ótima equipe, um ótimo treinador chamado Tite . E então os favoritos óbvios são a Alemanha. Eles têm uma ótima equipe. Todos se conhecem bem. Joachim Low é um grande treinador e eles são os campeões reinantes, que podem ir a favor ou contra eles.

Nilo Lemos Neto : Mas Salomão, como Roger Bennett, aprecia as muitas linhas da história além da vitória.

SALOMÃO: A Islândia estará lá, o que é divertido. Todo mundo provavelmente sabe como as pessoas estavam empolgadas com a Islândia nos Euros, onde estávamos: em um jogo, oito por cento da população da Islândia estava no estádio assistindo-os jogar. É bem legal.

Nilo Lemos Neto : impressionante, talvez, mas também intrigante. Como a Islândia, um país com uma população de aproximadamente 330.000 habitantes, chega à Copa do Mundo, quando os EUA, com quase 330 milhões, não o fazem?

BENNETT: Eles conectaram seu país para produzir fenomenais jogadores de futebol coletivo . Eles investiram pesadamente em instalações de treinamento. Eles investiram pesadamente, intencionalmente, em treinamento de elite. Eles têm um número ridículo de treinadores de elite per capita.

Nilo Lemos Neto : Eu sei que o gerente da equipe nacional, pelo menos até recentemente, também era dentista em período parcial.

BENNETT: Ele era. Heimir Hallgrímsson . Um amigo muito bom meu.

Nilo Lemos Neto : Você já o fez fazer algum trabalho com você?

BENNETT: Você sabe, eu o observei fazer o canal radicular e perguntei: “Por que você continua, como gerente internacional, fazendo odontologia em tempo parcial?” E ele disse: “Os outros gerentes desabafam Caçando. Outros caras jogam. ”Ele disse:“ Eu faço canais radiculares. ” Como se eu fosse um idiota.

Nilo Lemos Neto : Portanto, a presença da Islândia na Copa do Mundo pode ser explicada por um investimento perspicaz em treinamento e um golpe perspicaz de seu gerente. Mas isso também poderia ser explicado pela teoria econômica? Stefan Szymanski é um dos muitos economistas do mundo que estuda futebol. Ele é co-autor do excelente livro Soccernomics de 2009 – belo título, amigo-o – que foi atualizado para esta Copa do Mundo, além de um novo e-book chamado It’s Football, Not Soccer (e vice-versa) .

Nilo Lemos Neto : Eu entendo que você costumava escrever sobre coisas como o custo da coleta de lixo e as hierarquias do mercado de trabalho. Por que você parou com isso e como se safa disso?

SZYMANSKI: Ninguém leu meus papéis sobre a coleta de lixo, por mais maravilhosos que fossem e todos pareciam interessados ​​em qualquer lixo velho que eu escrevo sobre futebol.

Nilo Lemos Neto : Um dos trabalhos recentes de Szymanski é chamado ” Convergência vs. Armadilha de Renda Média: O Caso do Futebol Global “.

SZYMANSKI: Então, convergência é a ideia de que os países mais pobres acabarão alcançando economicamente os países mais ricos simplesmente porque oferecem, em certo sentido, melhores oportunidades de investimento.

Nilo Lemos Neto : Então essa é uma teoria econômica, qual é a evidência de que essa teoria é pelo menos um pouco verdadeira?

SZYMANSKI: Bem, existem boas evidências no nível de, dizem os próprios Estados Unidos. Portanto, tem havido convergência entre os estados dos Estados Unidos há mais de 100 anos. Também há um bom apoio entre as nações desenvolvidas e as nações do Extremo Oriente. Onde isso ocorre, porém, tendia a ser uma das nações mais pobres, particularmente na África.

Nilo Lemos Neto : E você pode apenas dar uma idéia de que tipo de magnitude da convergência, ou em que grau a convergência deve ser completa?

SZYMANSKI: Bem, muitos países começam muito, muito muito atrás. Assim, mesmo a China, com taxas de crescimento de mais de 10% por mais de 20 anos, ainda é consideravelmente mais pobre em uma base per capita do que os Estados Unidos. Portanto, este é um tipo de processo sobre o qual estamos falando há décadas e possivelmente séculos, e não em termos de 10 anos ou mais.

Nilo Lemos Neto : E você argumenta que o setor em que a convergência entre nações parece muito, muito, muito forte é a manufatura.

SZYMANSKI: Certo, e uma razão para isso pode ser que a fabricação é algo que é facilmente copiado e transferido para o mundo todo. E muitas vezes você pode comprar o equipamento e a maquinaria necessários para que isso aconteça. Enquanto algumas das coisas mais intangíveis sobre educação e estruturas sociais, essas coisas são mais difíceis de copiar e demoram muito mais para serem alcançadas.

Nilo Lemos Neto : E o que tudo isso tem a ver ou tem em comum com o futebol?

SZYMANSKI: Bem, a maioria dos estudos de convergência é sobre a renda per capita do PIB. E essa é uma das poucas estatísticas para as quais temos números para todos os países do mundo que remontam a muitas décadas. E para estudar a convergência, você precisa de muitas décadas de dados. Quais outras estatísticas que temos que teriam para todas as nações do mundo? Bem, provavelmente os resultados dos jogos internacionais de futebol são a única outra coisa pela qual temos registros completos desde 60, 70 anos.

Nilo Lemos Neto : Então, fale sobre a análise de dados históricos do PIB e dados históricos do futebol através das lentes da convergência, e o que os resultados lhe disseram?

SZYMANSKI: Bem, a primeira coisa a dizer sobre a comparação de dados de futebol com dados do PIB é que dados de futebol são muito melhores. É muito mais confiável. Sabemos quem ganhou o jogo e não há argumento real sobre isso. Enquanto o PIB – garoto, mesmo para os países desenvolvidos , sempre há alguma margem de erro. Mas o que descobrimos quando procuramos convergência nos dados do futebol foi algo que nunca foi realmente encontrado nos dados do PIB, que é algo chamado convergência incondicional. O que é apenas para dizer, é muito claro nos dados que os países com piores resultados estão melhorando, estão alcançando os países com melhores resultados, e isso independentemente de quaisquer outros fatores. Isso não é algo que você encontra no PIB

Nilo Lemos Neto : Então você está dizendo que é mais fácil recuperar o atraso no futebol do que na sua economia. Por que isso?

SZYMANSKI: Uma razão é que, na verdade, provavelmente mais pessoas se importam nos países em desenvolvimento com esse time nacional de futebol do que com o estado da economia nacional.

Nilo Lemos Neto : Como pode ser isso? Quero dizer mesmo?

SZYMANSKI: O time de futebol é algo concreto e real, está lá na sua TV, você está assistindo. Enquanto a economia nacional é uma espécie de conceito abstrato. Alguém chega em casa dizendo: “Oh, eu fiz um ótimo trabalho para a economia nacional hoje, me sinto muito bem com isso”.

Nilo Lemos Neto : Não, mas você volta para casa dizendo: “Não tenho dinheiro suficiente para pagar minha conta de luz”, certo?

SZYMANSKI: Certo. Mas isso depende da natureza da estrutura econômica e da natureza das relações econômicas. Eu acho que muitas dessas condições econômicas subjacentes têm um impacto significativo sobre a possibilidade de obter bens e serviços, e a maior parte disso não é realmente relevante para o desenvolvimento da equipe nacional de futebol. Os jogadores jogam, você vê quem são os bons, eles imediatamente – você não consegue um exemplo em que o presidente do país paga suborno para que seu filho possa jogar no time nacional de futebol. Esse não é o tipo de coisa que vai funcionar.

Nilo Lemos Neto : Como isso contribui para que o futebol seja mais fácil de melhorar?

SZYMANSKI: Acho que as pessoas estão focadas e se a equipe se sair bem, elas sabem quem é o responsável por isso. E da mesma forma, quando você faz mal, acho difícil esconder o fato e é preciso tomar medidas, cabeças devem rolar. Portanto, existe um processo natural de eliminar o fraco desempenho e incentivar o bom desempenho. Se você quer construir um time de futebol que seja competitivo internacionalmente, você precisa encontrar os melhores jogadores do seu país, e esse é um processo de seleção que não é tão trivial, eu acho. E se você quiser ver alguns exemplos de países nos quais isso se mostrou realmente desafiador, se não impossível, pense na Índia e na China.

Nilo Lemos Neto : Sabe, eu queria perguntar: a Índia e a China têm uma população combinada de cerca de 2,7 bilhões. Nenhum deles está nesta Copa do Mundo. Penso que a China se classificou para exatamente uma Copa do Mundo em sua história. A Índia nunca jogou em um e, no entanto, possui mais pessoas em seus países do que o restante das 32 equipes qualificadas, combinadas por mais de um bilhão.

SZYMANSKI: Então, ter as matérias-primas não é tão simples quanto parece, certo? Veja, certamente é verdade que nações mais populosas tendem a ganhar mais jogos do que nações menos populosas. Mas traduzir claramente esse potencial em equipes competitivas é na verdade um pouco mais desafiador do que se poderia pensar.

Nilo Lemos Neto : Tudo bem, você descobriu que a convergência está acontecendo no futebol, talvez com mais robustez do que nas economias nacionais. Então, como isso informará a maneira como você assiste a Copa do Mundo e, talvez, deve informar a maneira como os outros assistem?

SZYMANSKI: Bem, uma das coisas que penso ser em primeiro lugar, levar em conta as características econômicas das nações que estão competindo. Essas disparidades são importantes e afetam qual será o resultado provável. Mas pense também em quem está melhorando e quem pode ser o azarão. Então, por exemplo, uma equipe que eu acho que muitos de nós estamos vendo neste verão é o Egito, que não é, novamente, uma equipe que tradicionalmente fez isso bem, obviamente uma nação africana também. Mas eles parecem estar produzindo muitos bons jogadores. Mas acho que veremos equipes interessantes como essa aparecerem e, talvez, produzir resultados surpreendentes.

Nilo Lemos Neto : O futebol internacional é, historicamente, cheio de resultados surpreendentes. Incluindo o próprio site da Copa do Mundo e como o site é escolhido pela FIFA, o órgão internacional do esporte. O torneio de 2022, por exemplo, será realizado no Qatar, um pequeno país com presença nominal no futebol e um clima de verão tão inóspito que o torneio teve que ser mudado para o inverno, o que interromperá os calendários da liga em todo o mundo. Muito curioso. E o site deste ano, na Rússia? Hoje não está na lista da maioria das nações fraternas. Como chegou a Copa do Mundo?

SZYMANSKI: Bem, eu gostaria de lhe contar muito detalhadamente sobre isso, mas os computadores nos quais todos os registros de sua oferta foram armazenados foram misteriosamente perdidos pelos russos quando a FIFA conduziu uma investigação sobre suposta corrupção em torno dos lances, e a Rússia foi um dos poucos países absolvidos de qualquer corrupção em grande parte porque todas as evidências foram destruídas. A maioria das pessoas acredita que a Rússia garantiu isso por meios corruptos. Isso certamente não seria o primeiro. Sabemos que praticamente a corrupção ocorreu ao garantir as Copas do Mundo de 2010 e 2006 e ainda mais a Copa do Mundo de 2022, que ocorrerá no Catar.

Nilo Lemos Neto : A FIFA é famosa por amizades e corrupção em grande escala. Ocasionalmente, isso leva a repercussões.

Emissora da CBC : acusações e prisão de funcionários da FIFA. Quatorze pessoas, incluindo funcionários de alto escalão, líderes de órgãos regionais. No total, 47 contagens diferentes, que incluem extorsão e lavagem de dinheiro, e a conferência de imprensa de Nova York sugeriu que isso ocorre há duas décadas.

SZYMANSKI: Existem muitas formas de corrupção que operam na FIFA, mas em termos de garantir a Copa do Mundo, geralmente parece ter sido uma questão de dinheiro em envelopes em reuniões com representantes de pequenas federações. Lembre-se, a Federação de São Cristóvão e Nevis tem um voto no Congresso da FIFA, assim como os Estados Unidos ou a Alemanha. E, portanto, existem muitos países pequenos com muito poder e, aparentemente, pessoas que não têm escrúpulos em como tomam suas decisões.

Nilo Lemos Neto : Portanto, a premiação da Copa do Mundo é suscetível à corrupção. E os jogos reais da Copa do Mundo?

Simon KUPER: Acho que a Copa do Mundo, ao alcance da FIFA, é muito suscetível à corrupção.

Nilo Lemos Neto : esse é Simon Kuper , colunista do Financial Times e co-autor de Soccernomics, de Szymanski .

KUPER Um monte de ligas de futebol são suscetíveis. Então, na China, Bulgária ou Grécia, há muita manipulação de resultados que acontece. E os países realmente querem ganhar a Copa do Mundo. Portanto, não acho inimaginável que alguns países subornem as autoridades da FIFA para garantir que sejam o árbitro certo e vença uma partida da Copa do Mundo. Em 2002, você sabe que houve realmente esse jogo chocante, a Coréia do Sul venceu a Itália e o árbitro parecia incrivelmente tendencioso contra a Itália.

Nilo Lemos Neto : A Coréia do Sul, devemos dizer, foi co-anfitriã da Copa do Mundo de 2002, junto com o Japão.

KUPER: Ele escondeu uma penalidade, ele anulou um bom objetivo, ele enviou um jogador italiano fora. E eu pensei: Bem , é apenas, você sabe, o árbitro sendo influenciado pelo público da casa, não há nada de venal nisso. Mas esse cara, Byron Moreno , um equatoriano, oito anos depois, ele foi preso chegando ao aeroporto JFK em Nova York e descobriu que havia muita heroína escondida em sua cueca. E então eu pensei, você sabe, o cara é um criminoso. Então, quem escolheu um criminoso para oficializar uma partida da Copa do Mundo para garantir que os anfitriões vencessem? E isso leva você à crença – eu normalmente não sou um teórico da conspiração, mas acho que há muita trapaça nas copas do mundo. A maneira mais fácil de corrigir um resultado é encontrar um árbitro compatível.

Nilo Lemos Neto : Agora, presumivelmente, uma maneira fácil de contornar isso seria designar árbitros, digamos, de última hora e / ou secretamente, sim?

KUPER: Há um pouco disso. Mas você pode ter um cara poderoso que diz: “Olha, eu realmente quero saber quem será o árbitro, me diga. E você diz a ele e ele encontra o árbitro, etc. Você também pode consertar equipes porque há uma quantidade enorme de apostas em dinheiro em cada partida da Copa do Mundo. Portanto, vale a pena arrumar um suborno para que um time perca ou consiga uma certa pontuação. Geralmente, o suborno é: “Você deve perder por três gols ou mais. E aqui estão $ 20.000 para cada um de vocês fazer isso acontecer. ”Isso pode ser atraente para jogadores de jornada em algumas das equipes mais fracas que provavelmente sabem:“ Bem, vamos perder esse jogo mesmo assim ” ou“ Nós ”. já estamos eliminados da Copa do Mundo. ”Portanto, Declan Hill, um escritor canadense, produziu evidências muito convincentes de que a vitória de três nulos do Brasil sobre o Gana em 2006 foi fixa. Os jogadores brasileiros não sabiam nada sobre isso, mas Hill escreve com bastante evidência de que alguns jogadores ganenses estavam perdidos por três.

Nilo Lemos Neto : Há também a questão de como o suporte da Copa do Mundo é elaborado, especialmente em qual grupo o time é colocado na primeira rodada. Isso tem um grande efeito na probabilidade dessa equipe de avançar para as rodadas posteriores. Considere o sorteio deste ano:

KUPER: O grupo da primeira rodada da Rússia – Uruguai, Arábia Saudita e Egito – foi calculado como o grupo mais fraco da primeira rodada da história do torneio. É uma coincidência incrível? Ou alguém cuidou disso?

BENNETT: Eles organizaram os grupos puxando bolas dos potes.

Nilo Lemos Neto : Roger Bennett novamente.

BENNETT: E então eles organizaram quais quatro times jogam um contra o outro em quais cidades em que ordem. Meu parceiro no Men in Blazers , Michael Davies , se interessou em jogos de perguntas e respostas, trabalhando com o grande Merv Griffin , e Davo sempre diz que, nesta fase da nossa realidade tecnológica, se você ainda usa bolas para qualquer tipo de empate – seja um sorteio da loteria ou um sorteio da Copa do Mundo – você está fazendo isso por um motivo, e esse motivo é para corrigir o sorteio. Você pode aquecer as bolas. Você pode congelar a bola para que, ao toque humano, “Ah, sim, e a Rússia, meu senhor, esteja no grupo mais fácil!”

Nilo Lemos Neto : Se a Rússia vencesse a Copa do Mundo, quais seriam as chances de alguém intervir com uma maleta de dinheiro, uma arma carregada, etc., etc.?

BENNETT: A Rússia é um time de futebol patético e infeliz. Estou dizendo isso como um cara nascido na Inglaterra. Conheço times de futebol patéticos e infelizes, porque a Inglaterra geralmente se encaixa nessa categoria. A Copa do Mundo é um torneio incrivelmente difícil, onde você precisa de tenacidade. Você precisa de habilidade. Você precisa de uma liderança incrível. Você precisa de elementos de sorte. Das 17 coisas que você precisa para vencer, a Rússia tem talvez duas, sem dúvida, e eu estou sendo muito gentil. Eles não vão ganhar. E se eles vencerem, no seu cenário maluco – acho que os EUA têm mais chances de ganhar a Copa do Mundo de 2018 do que a Rússia.

* * *

Nilo Lemos Neto : Luigi Zingales é professor de finanças na Universidade de Chicago. Entre suas especialidades: o efeito da corrupção e do clientelismo na economia. Ele também é fã de futebol; tem sido desde que ele era criança.

ZINGALES: Na verdade, chorei quando meu time favorito perdeu um clássico, e minha mãe me proibiu de assistir futebol por um ano como punição.

Nilo Lemos Neto : para Zingales, um apelo do esporte é o quão igualitário é.

ZINGALES: Se você está nadando, precisa ter um país rico o suficiente para ter piscinas, porque, caso contrário, não poderá competir de maneira eficaz. Mas no futebol, você pode ser treinado em um pedaço de terra com uma bola e ainda ser um Maradona . E você vê países como Camarões ou Nigéria, que certamente não são ricos por nenhum padrão, mas têm times de futebol fenomenais.

Nilo Lemos Neto : Pedimos a Zingales sua opinião sobre a fraca oposição da Rússia no país anfitrião na Copa do Mundo deste ano.

ZINGALES: Se existem regras que permitem à equipe anfitriã escolher seus oponentes, tudo bem, desde que sejam transparentes. Mas se eles são feitos pelas pessoas dentro da organização, não está bem, e é definido um tom no topo que reverberará na linha. E acho que esse é o problema da organização do futebol na minha opinião.

Nilo Lemos Neto : Então Zingales não é fã da FIFA. Mas sua antipatia tem um ângulo econômico.

ZINGALES: O futebol é tão popular em todo o mundo que basicamente não há comparação em termos de esporte. E tem um caché, um valor de marca, muito, muito difícil de manchar. De fato, apesar de todos os escândalos sobre os quais lemos, as pessoas ainda amam o futebol e isso não é muito afetado. Então, acho que ter um monopólio desse tamanho sem controles reais, porque a organização não é realmente responsável perante ninguém de maneira séria, acho que inevitavelmente leva ao favoritismo e a alguma forma de corrupção institucional. Se isso assume a forma de violação explícita das regras ou sob a forma de um favoritismo extremo em algum nível é irrelevante. O ponto é que não é um jogo justo. E para um jogo que gostaria de ser justo e para um jogo, como eu disse, como a beleza de ser intrinsecamente um jogo bastante equilibrado, ter a organização que é injusta é um crime capital.

Nilo Lemos Neto : A essa altura, provavelmente já suspeitamos que haverá alguma sombra em pelo menos algumas partidas da Copa do Mundo. Especialmente envolvendo a equipe russa. Mas digamos que a equipe russa – ou alguma outra equipe – se sai muito melhor do que o esperado ou que a chamada de um árbitro siga o seu caminho. Isso é necessariamente o resultado de corrupção ou compadrio? Talvez não. Para isso, passamos a mais um economista que gosta de futebol.

MOSKOWITZ: Eu sou Toby Moskowitz . Sou professor de finanças e economia na Universidade de Yale.

Nilo Lemos Neto : Sim, então você ganhou um prêmio acadêmico realmente de prestígio como um dos principais bolsistas de finanças do mundo. Por que você mexe com esportes?

MOSKOWITZ: Chama-se posse. Eles não podem me despedir. Então, muito do que estudo é economia comportamental e como as pessoas tomam decisões diante de muita incerteza. O esporte é apenas um campo realmente rico para se observar esse tipo de coisa.

Nilo Lemos Neto : Moskowitz é co-autor de um livro chamado Scorecasting , que analisa empiricamente algumas das decisões padrão nos esportes. No basquete, realmente faz sentido bancar o seu craque se ele estiver com problemas? No futebol, realmente faz sentido apostar no quarto e no 1 dos seus 40? Que tal congelar o kicker – isso funciona? E a defesa realmente vence campeonatos, como diz o clichê? Em muitos dos casos, Moskowitz encontrado, a sabedoria convencional acaba por não ser tão sábio. Ouviremos mais sobre isso em toda uma série de esportes que estamos começando a trabalhar agora. Mas alguma sabedoria convencional é bastante verdadeira.

MOSKOWITZ: Bem, uma coisa que analisamos foi a vantagem do campo em casa. Isso é discutido nos esportes e em quase todos os esportes. E pensamos: “Bem, vamos colocar isso nos dados e ver se de fato é verdade”. E isso é verdade não apenas em todos os esportes, mas em todos os esportes, independentemente de onde seja jogado, em que país e ao longo da história ao longo do tempo. . Então isso é verdade, isso é um fato. Há uma forte vantagem em campo doméstico.

Nilo Lemos Neto : Verdade seja dita, isso não foi tão difícil de descobrir. Basicamente, você observa a porcentagem de vitórias de uma equipe em casa e na estrada. Havia, no entanto, algumas rugas interessantes. Por um lado, há uma grande variação no tamanho da vantagem entre os diferentes esportes. No beisebol, por exemplo?

MOSKOWITZ: Então, um pouco melhor que 50-50. Uma vantagem clara, mas não uma enorme.

Nilo Lemos Neto : Mas no futebol:

MOSKOWITZ: No futebol, e isso é verdade em todo o mundo – então, se você está procurando ligas da América do Sul, ligas da Rússia, Austrália e até dos EUA – está falando de 65, 67%.

Nilo Lemos Neto : Isso leva a algumas perguntas. No. 1: por que existe tanta diferença entre esportes? E o número 2, que pode ajudar a explicar o número 1: quais são as causas da vantagem do campo em casa? Se você é um pouco fã de esportes, provavelmente já ouviu várias explicações diferentes. Por exemplo: o entusiasmo dos torcedores melhora o desempenho dos atletas.

MOSKOWITZ: Acho que é a coisa número 1 que muitos fãs pensam quando pensam na vantagem do campo em casa, ou seja, a adrenalina aumenta porque os fãs estão aumentando. Por outro lado, se você estiver na estrada, as pessoas estão gritando coisas terríveis com você, questionando a castidade de sua irmã e sua mãe e todo tipo de coisa.

Nilo Lemos Neto : Então, quão sólida é essa teoria?

MOSKOWITZ: Não parece ser verdade.

Nilo Lemos Neto : E quais são as evidências de que o entusiasmo dos fãs não está gerando vantagens em campo?

MOSKOWITZ: Então leve basquete. Você olha para o tiro livre, onde tira todo o resto do jogo. Não há defesa. Os árbitros também são removidos nesse ponto. O jogador está na linha de lance livre. A única interação é entre uma multidão que está completamente calada e esperando que você jogue o lance livre se você for o jogador em casa, ou se houver gritos e pancadas fortes. E o que descobrimos é nos esportes profissionais e universitários , o mesmo jogador dispara exatamente a mesma porcentagem na linha de lance livre, esteja ele na estrada ou em casa. Apenas não parece ter efeito.

Nilo Lemos Neto : Que tal a idéia de que as equipes sejam construídas para tirar proveito de seu campo em casa, como empilhar um time de beisebol com preguiçosos canhotos se o estádio tiver uma parede rasa do campo direito?

MOSKOWITZ: Nós simplesmente não encontramos nenhuma evidência disso.

Nilo Lemos Neto : Como está o tempo? Como quando equipes de cidades de clima quente precisam jogar no frio? Não; nenhuma evidência disso também. Ok, que tal os efeitos da própria viagem – não dormir bem ou comer também. Para testar essa idéia, Moskowitz analisou os jogos em que a equipe de viagem não viaja de fato.

MOSKOWITZ: Meu exemplo favorito é quando os Lakers tocam o Clippers. Eles jogam no mesmo estádio. A única diferença é que eles mudam os decalques na quadra e os detentores de ingressos da temporada que estão lá. Se você olhar para os jogos da mesma cidade, em comparação aos jogos em que, digamos, você tem Miami viajando para Seattle, simplesmente não há diferença na vantagem de jogar em casa.

Nilo Lemos Neto : Então, o que explica a vantagem do campo doméstico? Moskowitz descobriu que, em certas circunstâncias – jogos de estrada consecutivos na NBA, por exemplo – a fadiga importa.

MOSKOWITZ: Na segunda noite, se você jogou na noite anterior, suas chances de ganhar vão de, digamos – digamos que existem dois times pares, então é 50-50; cairia para cerca de 36%.

Nilo Lemos Neto : Mas esse efeito, Moskowitz descobriu, pode explicar apenas 10 ou 15% da vantagem do campo em casa nesses casos. Então, qual é a verdadeira história? Aqui está a história real.

MOSKOWITZ: Em 2007, houve alguns distúrbios no futebol – bem, como normalmente ocorre na Europa. Isso aconteceu na Itália, e o governo italiano proibiu os fãs de 21 partidas. E alguns economistas suecos coletaram os dados e examinaram a vantagem de jogar em casa nesses 21 jogos em que literalmente não havia fãs. Tudo o que havia eram treinadores, jogadores e árbitros. E o que eles descobriram foi que a vantagem em campo praticamente desapareceu quando os fãs se foram. Mas o interessante foi que os jogadores não jogaram melhor ou pior. Sua precisão de passes, seus erros, seus tackles, suas faltas – todas essas coisas eram iguais. Então, se os fãs estavam lá ou não, esses jogadores não foram afetados.

Nilo Lemos Neto : Então isso parece representar um enigma. Você está dizendo que a vantagem do campo em casa existe em todos os esportes. É o futebol mais alto, mas em um tipo de experimento natural em que os torcedores foram banidos, a vantagem do campo em casa desapareceu essencialmente. O que parece sugerir que os fãs estão influenciando o jogo de alguma forma. Mas acho que não da maneira que normalmente pensamos – é nisso que você está se metendo?

MOSKOWITZ: Isso é exatamente correto. Basicamente, os fãs tiveram um impacto marcante no sucesso do time da casa, mas os jogadores da casa não pareciam jogar pior quando os fãs não estavam lá. Nem parecem tocar melhor quando os fãs estavam lá. Então o que está acontecendo? Bem, há realmente apenas um outro participante que poderia ser influenciado pelos fãs e esse é o árbitro.

Agora, declarar algo assim obviamente parece controverso, e é melhor você fornecer algumas provas. Então, o que alguns economistas fizeram foi reunir dados sobre futebol. Isso aconteceu na La Liga espanhola, e eles analisaram uma característica muito única dos jogos de futebol, que era o tempo extra de lesão. Agora, o que é único nisso é que faz parte do jogo onde os jogadores literalmente não têm influência. Este é o ponto do jogo em que o árbitro principal deve somar todas as substituições ao longo do jogo, todas as lesões e todas as faltas e adicionar um tempo extra.

Agora, o que era interessante sobre isto foi , os dados foram recolhidos Eu acho que na década de 90 e início de 2000 de, e naquele tempo, o juiz principal não tinha a anunciar quanto tempo ele estava colocando o relógio. Não foi publicado em nenhum lugar e nem os outros árbitros sabiam o que era. Ele iria apitar em algum momento e declarar que o jogo havia terminado. E o que foi realmente interessante é que, se a equipe da casa estava atrasada em um gol, a quantidade de tempo extra de lesão que o árbitro principal acrescentava era mais do que o dobro do que quando a equipe da casa estava à frente de um gol. E você pode ver o que pode estar acontecendo aqui, ou seja, eles estão diminuindo o jogo para preservar a vitória para o time. Ou estão aumentando para dar ao time da casa uma chance melhor de empatar.

Nilo Lemos Neto : Mas eis o seguinte: Moskowitz não está dizendo que os árbitros estão trapaceando a favor do time da casa. Ou eles estão conscientemente fazendo ligações a seu favor. É mais sutil que isso – mais humano que isso.

MOSKOWITZ: Os árbitros, como qualquer pessoa, qualquer outro humano, sentem pressão social. Aliviando a pressão social é natural e emocional, você é pego no jogo. Eles não querem necessariamente que o time da casa vença. Eu não acho que isso seja consciente. Eu não acho que exista conspiração. Eu acho que é natural: “Quero agradar 50.000 pessoas e não quero que 50.000 gritem comigo”.

Nilo Lemos Neto : Ou pior, deveríamos dizer.

MOSKOWITZ: Ou pior. Sim.

Nilo Lemos Neto : Outra evidência neste argumento? No futebol, a vantagem do campo em casa é reduzida pela metade quando o jogo é disputado em um estádio onde o campo é cercado por uma pista de corrida – ou seja, onde a multidão está mais distante dos árbitros. Moskowitz está bastante convencido de que a teoria do viés do árbitro pode explicar muito do efeito da vantagem em campo.

MOSKOWITZ: Então eu não acho que é a coisa toda, mas acho que é a maior parte.

Nilo Lemos Neto : Também estou curioso sobre a variação nos esportes – o futebol, você mencionou, tem a maior vantagem em campo. O beisebol é o mais baixo. E para as pessoas que praticam um desses esportes e, especialmente, os dois, sabem que o árbitro ou o árbitro tem, obviamente, funções diferentes, mas também uma quantidade diferente de alavancagem. E também há muito menos pontuação no futebol, e uma chamada crucial pode realmente determinar o jogo.

MOSKOWITZ: Absolutamente. No futebol, há tão pouca pontuação que um pênalti, expulsando um jogador, qualquer tipo de cobrança de falta pode ter um grande impacto no jogo e inclinar as probabilidades de maneira muito significativa a favor do time da casa. Considerando que, no outro extremo do espectro – o beisebol, você sabe, honestamente, a maioria das ligações no beisebol não é tão próxima.

Nilo Lemos Neto : Você está nos dizendo que os fãs não influenciam o resultado de um jogo da maneira que pensamos – isto é, eles não estão influenciando os jogadores. Mas você também está nos dizendo que os fãs influenciam o resultado do jogo, influenciando os árbitros. Então, o resultado final é realmente o mesmo, não é, o que significa que os fãs devem ser tão barulhentos e desagradáveis ​​e talvez tão ameaçadores quanto possível, certo?

MOSKOWITZ: Há um pouco disso e hesito em dizer isso.

Nilo Lemos Neto : não estou pedindo para você desculpar pessoalmente a violência, mas quero dizer que os dados são sim?

MOSKOWITZ: Bem, acho que não há dúvida de que você está certo. Os dados são aqueles que, em uma chamada fechada, se os fãs gritam e gritam alto, tendem a influenciar a percepção do árbitro.

Nilo Lemos Neto : Isso é algo a ser observado na próxima Copa do Mundo: os árbitros parecem favorecer a Rússia, o time da casa? Ou, por ser uma Copa do Mundo, onde os fãs viajam de todo o mundo, alguns jogos podem parecer jogos caseiros. Se você é o primeiro-ministro da Islândia, por exemplo, talvez pague por toda a população ir à Rússia para arrumar os estádios?

MOSKOWITZ: Eu diria que provavelmente não vale a pena, mas acho que isso dependeria do governo. Eu esperaria que os custos excedam em muito os benefícios.

Nilo Lemos Neto : demos vários motivos para você prestar atenção na Copa do Mundo. Embora não tenhamos falado muito sobre o futebol real. Os jogadores. Os maiores jogadores do mundo. E talvez o melhor jogador da história do esporte.

Joaquim Maria PUYAL : Messi Messi Messi Messi Messi Messi. Messi imenso.

Lionel Messi está prestes a completar 31 anos. Esta provavelmente será sua última Copa do Mundo. Ele ganhou todos os troféus imagináveis ​​com seu time, o Barcelona. Mas ele nunca ganhou uma Copa do Mundo com sua seleção, a Argentina.

LOCUTOR : O sonho da Argentina era vencer uma Copa do Mundo. No Brasil, está provado exatamente isso: um sonho.

Nilo Lemos Neto : Meu filho Salomão é um verdadeiro fanático por futebol. Mas sua adoração a Messi vai além disso.

SALOMÃO: Se a Argentina vencer a Copa do Mundo, vou me mudar para uma cidade rural da Argentina e me tornar pastor pelo resto da minha vida, porque acho que é isso que Messi gostaria.

STEPHEN: Por que ele quer que você seja um pastor?

SALOMÃO: Eu apenas acho que ele faria.

STEPHEN: Ele tem ovelhas que precisa cuidar?

SALOMÃO: Que ele precisa ser pastoreado? Não, só acho que devo respeitar a Argentina e ele.

STEPHEN: Você acha que esse seria o tipo de homenagem que ele apreciaria?

SALOMÃO: Esse seria o caminho perfeito.

Nilo Lemos Neto : pedi a Salomão um histórico biográfico.

SALOMÃO: Vai ter um detalhe esquisito, está tudo bem? Então, em 24 de junho de 1987, em Rosario, Argentina. Havia uma árvore enorme no meio da cidade. Houve uma enorme tempestade e um raio atingiu. E da árvore emergiu o deus Lionel Andres Messi. Quando criança, ele teve uma deficiência de crescimento. Ele acabaria sendo 5’1 “ou 5’2”. Exceto que ele era um jogador de futebol inacreditável. Quando ele foi diagnosticado, ele começou a tomar hormônios do crescimento. Seu clube, os Newell’s Old Boys, não podiam pagar. Acho que sua família chamou a atenção de escoteiros em Barcelona, ​​onde ele tinha família. Eles quase não o contrataram por causa de sua altura. Mas então eles perceberam que ele era muito bom de qualquer maneira. E eles começaram a pagar pelo remédio dele. Essa foi uma das principais razões pelas quais ele foi.

STEPHEN: Uau. Ele tinha quantos anos neste momento?

SALOMÃO: Ele tinha 12 ou 13 anos. Originalmente, toda a sua família se mudou, mas eles não conseguiram, então ele e o pai ficaram. E ele cresceu em La Masia, a famosa academia de jovens de Barcelona.

STEPHEN: Então é uma academia onde você obviamente –

SALOMÃO: Você mora ao lado do Comp Nou, o estádio. Você pode ver pela sua janela.

STEPHEN: Uau.

SALOMÃO: La Masia, acho que significa “casa da fazenda”, é o que quero dizer. Está em uma antiga fazenda. Então é aí que Barcelona cria a próxima geração de guerreiros do futebol.

STEPHEN: Você também estuda?

SALOMÃO: Você faz. Ouvi dizer que lhe dá uma educação bastante decente, na verdade.

STEPHEN: Quem são alguns dos colegas dele, sim?

SALOMÃO: Principalmente Gerard Piqué e Cesc Fabregas . Eles pensaram que seriam capazes de intimidá-lo no início, em campo. E ele disse que eles estavam se preparando para chutá-lo, e então ele pegou a bola e eles simplesmente não conseguiram se aproximar dele. O resto é história e ele provavelmente se tornou o melhor jogador de todos os tempos.

STEPHEN: Parece que parte da apreciação é quase uma apreciação artística.

SALOMÃO: Ele é lindo de assistir. Eu não o chamaria necessariamente gracioso. Eu acho elegante talvez, mas é de tirar o fôlego de assistir. Como ele não se parece com um atleta. Ele é 5’7 ”, ele é um pouco atarracado. Mas quando ele está com a bola e correndo contra um oponente, você pode dizer que ele está aterrorizado. Essa não é necessariamente a parte artística, mas o que ele faz. É tão bonito. Haverá dois defensores e não há espaço, ele apenas se aperta e passa a bola. Eu acho que parte disso é na verdade a altura dele. Isso lhe dá a capacidade de torcer. Mas é realmente – ele é lindo de assistir.

BENNETT: Ele é o melhor jogador de futebol que eu já vi.

Nilo Lemos Neto : Roger Bennett novamente.

BENNETT: Incrível. Parece que ele acabou de sair dos SuperCuts locais. E para entendê-lo, você precisa conhecer o seu inimigo: Ronaldo.

Nilo Lemos Neto : Quem é o oposto em todos os sentidos.

BENNETT: Então Ronaldo, capitão de Portugal. Os dois, são como LeBron e Steph Curry . Você sabe qual é o melhor jogador? Ambos têm atributos completamente diferentes, diferentes estilos físicos de jogo. Ronaldo é fisicamente bonito.

Nilo Lemos Neto : Ele parece ser alérgico a usar camisas após marcar gols.

BENNETT: Costumo pensar que ele não gosta de marcar gols por si só, são apenas etapas para ele rasgar a camisa, mostrar ao mundo seus mamilos. Ronaldo. É uma coisa verdadeiramente notável. Ele é uma escultura de homem. Dominante. Lindo. Quero dizer, potente é a palavra.

Nilo Lemos Neto : E um bom marcador. Mas Lionel Messi, você está dizendo, é um jogador melhor, porque não apenas ele supera Ronaldo, mas o que mais Messi faz?

BENNETT: Quando ele entra em campo, uma combinação de sua visão, sua capacidade de acelerar em um ritmo incrível em fendas do espaço que realmente ninguém mais vê, deixando para trás apenas chuteiras onde os defensores estavam, apenas vaporiza os oponentes, sua capacidade de calcular o ângulo, velocidade do vento, traject – quero dizer, ele tem uma mente bonita lá. A maneira como ele termina gols: raramente chuta a bola para casa. É sempre com esforço suficiente, energia suficiente. Apenas o que precisa. O grande poeta e crítico social uruguaio Eduardo Galeano o descreveu, ele disse: “Lionel Messi corre com a bola como se estivesse usando-a como meia.” Ninguém mais pode pegá-lo e ele marca golos impressionantes com rotina, para o Barcelona. , sob grande pressão, entregando repetidamente.

KUPER: O futebol é realmente uma dança no espaço.

Nilo Lemos Neto : Simon Kuper novamente.

KUPER Quando você tem a bola, tenta abrir espaço e, quando não a tem, tenta fechar o espaço. Você faz isso não como indivíduo, mas como parte de um time de 11 jogadores. E assim os jogadores que têm a melhor sensação de espaço, e Messi é um ótimo exemplo, são os melhores jogadores.

Nilo Lemos Neto : Mas há algumas coisas a considerar. Primeiro: a Copa do Mundo apresenta equipes nacionais cujos jogadores passam a maior parte do tempo espalhados por todo o mundo em suas equipes de clubes. O que significa que é difícil para as equipes nacionais ter muita coesão na Copa do Mundo. Mas também: o futebol é jogado de maneira diferente em diferentes ligas, em diferentes continentes. Existem, por exemplo, características européias distintas e características sul-americanas. Messi, vindo da Argentina e jogando pelo Barcelona, ​​exibe os dois.

KUPER: Então, quando Messi recebe a bola nos golpes curtos e curtos de Barcelona, ​​ele pode dizer ao zagueiro que está tentando marcar: “Olha, eu posso postar para esses quatro caras perto de mim, ou posso driblar e chutar. Você não tem idéia de qual dessas cinco opções vou escolher. ”E então ele é aterrorizante. E Messi, o que eu sempre digo aos meus filhos é que Messi não passa nos pés de alguém. Messi não passa onde você está. Messi passou para o espaço onde ele quer que você esteja. Então, geralmente Messi cede a bola a um espaço e o companheiro de equipe corre para ela, sem marcação e marca pontos. Então Messi viu o espaço e disse aos companheiros de equipe: “Esse é o espaço”.

Nilo Lemos Neto: Então essa habilidade, se eu juntar duas e duas, acho que seria desvalorizada em uma Copa do Mundo porque seus companheiros de equipe não estão tão acostumados a pensar em estar no espaço onde ainda não estão. Estou certo?

KUPER: Sim. Quero dizer, os jogadores argentinos têm um senso de espaço muito mais fraco, em parte porque os latino-americanos não cresceram nessa tradição européia e simplesmente não são tão bons. Quero dizer, há vários caras que jogaram ao lado dele em 2014 que, se tivessem vencido a final da Copa do Mundo, as pessoas diriam: “Esse cara venceu a final da Copa do Mundo?” E você sabe que é uma conquista incrível de Messi. Ele é frequentemente criticado na Argentina. Mas é incrível que ele tenha colocado esses jogadores na final da Copa do Mundo.

Nilo Lemos Neto : Então, digamos que alguém não assiste muito futebol – talvez tenha ouvido falar sobre Lionel Messi, talvez tenha visto alguns destaques, mas nunca o tenha visto jogar – como você recomendaria que o assistissem durante a Copa do Mundo?

KUPER:. Bem, vê-lo sabendo que ele está prejudicado pela equipe que ele está Mas a Argentina já disse tipicamente a ele em efeito: “Aqui está a bola. Você faz isso sozinho. ”Messi pensa:“ Bem, eu posso fazer isso, mas sou um jogador de equipe, então preciso que as pessoas que estão ao meu redor ofereçam chamarizes, mesmo que eu não passe para eles. ”E então, quando eles dão a ele a bola a 50 metros do gol da oposição e todo o time argentino parado e Messi isolado, ele está meio preso. Então, normalmente para a Argentina, porque eles não têm um sistema, ele dribla. Então, o que você vê nas Copas do Mundo é muito mais Messi, o solista, e não Messi, o jogador da equipe. Você não o verá como o intérprete do espaço. Você o verá como o tipo de solista brilhante.

BENNETT: Nos últimos três grandes torneios que disputou, ele conseguiu sua equipe para a final. Mas, é como assistir LeBron. É como um jogador inacreditável e o resto do elenco, eles se saem mal ao redor dele e delegam, como se esperassem que ele fizesse mágica e ele os levou para a final da última Copa do Mundo, a final das duas últimas Copas. Os dois – os três terminaram em derrota e com ele em lágrimas.

SALOMÃO: Ele é um grande jogador. Mas acho que está provado que um jogador não pode ganhar uma Copa do Mundo. Simplesmente não é possível. E acho que é por isso que ele não tem e é por isso que acho que não. Eu não acho que a Argentina vai ganhar.

Nilo Lemos Neto : Há mais uma coisa a se observar na Copa do Mundo deste ano, mesmo que você não tenha absolutamente nenhum interesse no futebol. Não é todo dia que um grande evento global ocorre em um país considerado, em muitos lugares, uma combinação de ditadura, estado desonesto e puro valentão. Como isso vai acontecer? Chamamos o cientista político de Stanford, Michael McFaul , que sabe um pouco sobre geopolítica e Rússia.

Michael McFAUL: Passei cinco anos no governo durante o governo Obama – três anos como diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional responsável pela Rússia e Eurásia e depois mais dois anos em Moscou como embaixador dos EUA lá.

Nilo Lemos Neto : Dado que os russos adoram futebol, entregar a Copa do Mundo foi um grande golpe para Vladimir Putin .

McFAUL: Para Putin, a Copa do Mundo é uma vitória nacional e internacionalmente. Por um lado, ele está entregando este fantástico evento esportivo aos seus cidadãos. Essa é uma grande conquista e ele será amado por isso. Mas, internacionalmente, acho que isso transmite uma mensagem positiva para a Rússia, porque acho que grande parte do mundo tem uma imagem muito desatualizada da Rússia como esse lugar criminoso e criminoso, onde todos estão vivendo na pobreza, e não é isso que você vai ver veja na televisão durante a Copa do Mundo. A Rússia hoje é provavelmente mais rica do que nunca em sua história. E assim, pela primeira vez, os fãs que visitam Moscou ou São Petersburgo ou outros locais, mesmo alguns dos locais mais obscuros, verão que a Rússia é um país europeu rico.

Nilo Lemos Neto : a Rússia recebeu esta Copa do Mundo em 2010.

McFAUL: Bem, o mundo mudou notavelmente, entre 2010 e hoje, com relação ao relacionamento da Rússia com o Ocidente. Começando com a Ucrânia, anexando a Crimeia, depois reforçando um ditador como Assad na Síria, onde, você sabe, inúmeras dezenas de milhares de pessoas foram mortas e milhões de deslocadas. E depois se intrometer nas eleições nos EUA. E agora, você sabe, supostas tentativas de assassinato no Reino Unido. Então, acho que o contexto mudou dramaticamente e, portanto, acho que o desafio para o ocidente e eu diria que a comunidade global é como você aparece e participa de um evento esportivo em que todos ama – inclusive eu, a propósito, todos queremos ver a Copa do Mundo bem-sucedida – mas sem dar legitimidade a muitas dessas coisas que acabei de descrever em termos de comportamento da política externa de Putin.

Nilo Lemos Neto : solução da McFaul? Ele defendeu que nenhum funcionário do governo de nenhum país da OTAN participe da Copa do Mundo.

McFAUL: Eu não entendo por que governos de qualquer lugar deveriam estar envolvidos. Este é um evento esportivo. Não é um evento das Nações Unidas. Acho que deveríamos deixar de usar eventos esportivos para fins diplomáticos e deixar os atletas fazerem suas coisas, deixar os fãs fazerem suas coisas e manter a política longe disso.

Nilo Lemos Neto : Alguns países, incluindo Inglaterra e Islândia, decidiram não enviar delegações .

BENNETT: Parte de mim está surpresa por o mundo não estar falando em boicotar todo o evento –

Nilo Lemos Neto : Roger Bennett novamente, de Men in Blazers .

BENNETT: – porque, em última análise, a Copa do Mundo tem uma história terrível, Stephen, uma história terrível de se prostituir aos desejos de propaganda de terríveis ditadores, voltando a Mussolini na década de 1930. A junta militar argentina em 1978, um momento devastador para quem se preocupa com democracia, justiça, direitos humanos. A Rússia é um estado desonesto. E o mundo ficará lá por um mês inteiro com Vladimir Putin presidindo.

Nilo Lemos Neto : Bennett recentemente teve Garry Kasparov em seu programa.

BENNETT: Grande fã de futebol russo e dissidente político.

Nilo Lemos Neto : E Bennett disse a Kasparov:

BENNETT: Eu fiquei tipo, “O que você sabe, você é ativista. Você está falando. O que você quer que façamos? ”Ele disse:“ Eu nunca diria a ninguém para boicotar a Copa do Mundo. Você não pode boicotar a Copa do Mundo. ”Há uma grande chance de que possa ser uma Copa do Mundo, uma grande cacofonia. E esses estádios em quatro fusos horários e muitos foram lançados juntos.

No último grande torneio, os Euros, os fãs russos, uma praga de hooligans de futebol de extrema direita, infundidos nazistas e treinados pelo UFC – venho de uma nação que forneceu o padrão-ouro dos hooligans de futebol. Esses russos são hooligans de futebol de nível superior. Eles passaram por fãs ingleses com martelos e GoPros. Eles filmaram tudo e devastaram, mutilaram e absolutamente destruíram uma cidade inteira por um período de 24 horas. A resposta de Putin a isso foi trazer pelotões de cossacos a cavalo com chicotes e fazê-los policiar esses estádios. Cossacos.

Você tem seus hooligans. Você tem seus estádios que não estão disponíveis. Seus fãs ingleses estão descendo e construíram enormes tanques bêbados no estilo soviético. Eles legalizaram heroína e cocaína nos estádios e você tem cossacos com chicotes a cavalo. O que poderia dar errado?

Nilo Lemos Neto : Mas é notável, no entanto, você está dizendo que Kasparov diz, essencialmente, que “sinto muito por toda essa miséria, por todas aquelas intenções malignas, etc. O futebol é muito intoxicantemente atraente para realmente calar a boca”. isso diz, quero dizer, para mim, diz mais sobre futebol do que sobre geopolítica, de uma maneira estranha.

BENNETT: Eu não estou discutindo com isso.

Nilo Lemos Neto : Sim.

BENNETT: Não estou discutindo com “não tire minha Copa do Mundo”, Garry Kasparov.

E assim são as emoções primordiais complicadas, conflituosas, miseráveis, alegres, etéreas e ocasionais que acompanham o esporte mais mundano do mundo. Que você assista com boa saúde. E se você optar por não assistir – bem, confira o podcast American Fiasco , de Roger Bennett , ou o podcast Footy for Two ; ou os bons livros Soccernomics and Scorecasting ; ou o novo livro de Michael McFaul: Da Guerra Fria à Paz Quente: Um Embaixador Americano na Rússia de Putin . Ou, que tal essa opção: você pode começar a fazer planos para participar da Copa do Mundo de 2026 – nos Estados Unidos! É isso mesmo: acaba de ser anunciado que uma oferta conjunta dos EUA, Canadá e México foi selecionada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Com 60 dos 80 jogos disputados aqui na América. Alguém precisa de um piso para dormir em Nova York? Me dê um grito.