Nilo Lemos Neto entrevista Angela Duckworth

Nilo Lemos Neto : Estou morrendo de vontade de saber no que você está trabalhando e que todos nós devemos saber.

DUCKWORTH: Recentemente, fiz uma intervenção de oito minutos. Pedimos aos alunos que dessem conselhos a outros alunos. Então não lhes demos dinheiro, não demos informações, simplesmente pedimos que ajudassem outras crianças. Eles responderam perguntas sobre como não procrastinar, como ficar fora do telefone celular, em oito minutos. E então nós os seguimos por um período de marcação completo. E os alunos, ao serem solicitados, ficaram mais motivados e se saíram melhor na escola.

Nilo Lemos Neto : Então, apenas dizer às outras pessoas o que elas devem fazer com suas vidas te deixa melhor?

DUCKWORTH: Não é intuitivo, porque todo mundo faz isso o tempo todo. Mas neste caso em particular, da maneira como fizemos as perguntas, sim.

Nilo Lemos Neto : eu gosto. Angela, como você sabe, às vezes tocamos um jogo durante esses shows ao vivo, chamados “Diga-me algo que não sei”. E o que fazemos é trazer ao palco uma série de convidados de diversas origens e disciplinas. E pediremos que eles nos digam algo particularmente interessante sobre seu campo. Você e eu faremos algumas perguntas. E mais tarde, nossa audiência ao vivo escolherá um vencedor.

Os critérios são muito simples. No. 1: eles nos disseram algo que realmente não sabíamos? No. 2: valeu a pena saber? E No. 3: era comprovadamente verdade? E, para ajudar com essa parte comprovadamente verdadeira, você gostaria de receber nosso verificador de fatos em tempo real. Ele é o chefe do Global Insights na Qualtrics, é o co-fundador do Five for the Fight , a campanha para erradicar o câncer: Mike Maughan . Hey Mike, primeira vez em LA para nós fazermos o show. Você quer nos contar alguns fatos pouco conhecidos sobre LA?

Mike MAUGHAN: Então, LA é um lugar único. É ilegal conduzir mais de 2.000 ovelhas pelo Hollywood Boulevard. Um número chocante de pessoas foi preso por isso nos últimos dois séculos. O escritório do legista de Los Angeles tem uma loja de presentes – apenas estranha. E embora San Francisco provavelmente deseje ser o proprietário, LA é considerada o berço da internet porque a primeira transmissão foi enviada da UCLA até Menlo Park em 1969. Agora, infelizmente, este também é o berço dos Kardashians e dos robôs animatrônicos.

Nilo Lemos Neto : Ganhe alguns, perca alguns. Mike Maughan, muito obrigado. Acho que é hora de começar. Nosso primeiro convidado hoje à noite, por favor, seja bem-vindo – ele é seu prefeito: Eric Garcetti .

Eric GARCETTI: Uau. Bem-vindo à cidade dos anjos. Ótimo ter vocês aqui.

Nilo Lemos Neto : Prefeito Garcetti, nós nova-iorquinos sentimos que temos uma imagem bastante precisa da vida na Califórnia, especialmente no sul da Califórnia. São basicamente terremotos, incêndios e Kardashians. Então, eu só estou curioso: há algo mais acontecendo aqui, geralmente?

GARCETTI: Bem, estamos pensando em adquirir uma Kardashian animatrônica, para que as duas coisas se reúnam em breve. Mas não, essa é praticamente a soma total desta cidade incrível. É um lugar muito simples, mas gosto de chamá-lo de um paraíso imperfeito.

Nilo Lemos Neto : Na sua opinião, quais são as partes imperfeitas com as quais você está mais preocupado?

GARCETTI: Eu acho que nossos maiores desafios estão em torno da pobreza; moradias ligadas a isso especialmente, falta de moradia; tráfego e transporte. E então eu diria que a terceira coisa que enfrentamos é tentar descobrir como podemos pegar nosso pluralismo e fazer esse trabalho. Acho que fazemos um bom trabalho em comparação com outros lugares. Los Angeles, eu gosto de dizer, é um lugar onde todos sentem que pertencem. Muitas pessoas gostam de “diversidade” e “inclusão” como palavras, acho que são menos boas. Você sabe, o buffet da cidade natal é diverso. “Inclusão” implica que alguém é poderoso e está incluindo você. Mas “pertencer” é um ótimo equalizador.

Nilo Lemos Neto : Então vamos falar um pouco sobre transporte. A maioria das pessoas de fora daqui, como nós, quando pensamos em Los Angeles – penso nele como um lugar geograficamente massivo que, portanto, requer uma grande dependência de carros, o que significa muito congestionamento. E então, quando se trata de transporte público, pensamos em ônibus lentos e não em muitos trens. Então me diga onde essa percepção está certa e errada e o que você está fazendo sobre isso.

GARCETTI: Bem, costumávamos ter o melhor sistema de transporte público provavelmente no país. O carro vermelho e os carros amarelos. Podemos analisar as conspirações sobre se foram as empresas de automóveis e as empresas de petróleo que as mataram.

Nilo Lemos Neto : passe por essas conspirações.

GARCETTI: Bem, tudo bem. Falando de Roger Rabbit . Não é verdade que houve alguma conspiração por trás disso. Sempre estivemos na vanguarda do transporte, e as rodovias realmente funcionavam há muito tempo. Foram 20 minutos em qualquer lugar. Estávamos construindo o futuro, a maneira como as pessoas falam sobre veículos autônomos agora, a maneira como elas conversavam sobre metrôs antes disso. Nós pensamos por um tempo, os vagões são tão ontem, vamos nos livrar de todos eles porque os carros estarão aqui para sempre. Isso levou a um problema ou dois.

Mas estamos mudando isso. Quero dizer, acabamos de aprovar a maior iniciativa de transporte da história americana em nível local. Vamos construir 15 linhas de transporte rápido de uma só vez. Hoje já somos a terceira maior linha ferroviária. Mas é como ganhar na loteria hoje em LA. Tipo, se você tiver sorte o suficiente para viver nessa linha e trabalhar por lá, e isso pode levar você – você é como: “Uau, eu ganhei”. Queremos tornar isso mais de 5%, o que é hoje.

Segundo, acho que estamos resolvendo isso tentando planejar comunidades melhores. Costumávamos nos separar onde trabalhamos, onde brincamos, onde vivemos. E agora estamos tentando construir comunidades onde você pode realmente andar. Terceiro, estamos na vanguarda da tecnologia que dizemos sim para testar as coisas aqui, sejam carros conectados e veículos autônomos, sejam coisas como Hyperloop ou Boring Company .

Nilo Lemos Neto : Aquele Elon estava gritando?

GARCETTI: Sim, era Elon Musk . Se você olhar sob seus assentos agora, na verdade , há uma chave Tesla gratuita para todos. Você é um vencedor. Você é um vencedor.

DUCKWORTH: É inspirador ouvir você. Mas se há uma tendência secular que é indiscutível quando você olha para gerações de jovens que cresceram nos anos 60 em comparação com os anos 70 e depois na geração do milênio, de que os jovens estão ficando mais cínicos e menos confiantes dos políticos e instituições políticas. Qual é a sua mensagem para os jovens hoje?

GARCETTI: Bem, duas coisas. Você o diagnostica exatamente certo. Eu acho que vou ver o fato, atirar. Há uma empresa de pesquisas que todos os anos pesquisa a confiança dos Estados Unidos nas instituições – há 15 instituições diferentes e apenas três nos Estados Unidos estão acima de 50%. Polícia mal, militar e pequenas empresas. Então jornalismo, bem debaixo d’água. Não surpreendentemente, a Casa Branca, bem debaixo d’água. Congresso maneira debaixo d’água.

As pessoas não confiam em grandes instituições porque lemos muitas histórias de pessoas que as decepcionaram. “Oh, eu acreditei em Deus, mas depois li uma história sobre sacerdotes. Ah, eu acreditei em jornalistas e depois vim a este podcast. ”Histórias como essa em que sua fé é fundamentalmente desafiada. De qualquer forma, minha mensagem é que algo como política não é algo que as pessoas – como eu. Não se trata de prefeitos ou membros do Congresso, seu presidente ou governador; é sobre você. Você exerce o poder que possui ou cede-o a outra pessoa.

E todos os dias em nível local, tenho essa grande irmandade e irmandade de prefeitos nos Estados Unidos e no mundo, que não têm a opção de discutir sobre coisas. Temos que enfrentar o aquecimento global porque há incêndios bem ao nosso lado. Temos que lidar com a desigualdade porque está nas nossas ruas. Portanto, não deixe isso para os líderes eleitos, envolva-se e não ceda o poder a Washington antes mesmo de exercê-lo.

Nilo Lemos Neto : Sr. prefeito, entendo que seu governo mudou o correio da cidade de Los Angeles para o Gmail, tornando-o o primeiro, eu acho, a maior cidade a ter seu email na nuvem. Isso é verdade?

GARCETTI: Sim.

Nilo Lemos Neto : Também é verdade que você exigiu que todos os funcionários da cidade usassem a mesma senha, que era “awesomemayor12345”?

GARCETTI: Sim, quero dizer, é apenas a senha padrão, você pode alterá-la depois. Mas 92% deles não. Então, eu gosto de ler os e-mails deles.

Nilo Lemos Neto : Agora, falando de você conhecer tão bem os dados – LA foi recentemente reconhecida, acredito, como a melhor cidade dos EUA a usar dados para impulsionar a governança.

GARCETTI: É como ser o edifício mais alto de Wichita, mas eu aceito. Não, brincadeiras à parte, estamos orgulhosos de abrir nossos dados e compartilhá-los com jornalistas e hackers e pessoas que podem usar esses dados. Quero dizer o senso positivo de hackers que podem entrar e fazer coisas para capacitar a cidade.

Nilo Lemos Neto : Você pode nos dizer algo que aprendeu através do uso de dados administrativos que, de outra forma – a identificação de um problema ou a idéia de uma solução – que você não saberia?

GARCETTI: Então todo mundo assistiu Chinatown , o ótimo filme, como roubamos água do vale de Owens.

Nilo Lemos Neto : Owens Valley é o que – quem o administra?

GARCETTI: Muitos condados lá em cima são administrados por esses supervisores, mas Los Angeles, a cidade de Los Angeles – eu aprendi isso – nossas propriedades em Owens Valley são maiores que toda a cidade de Los Angeles. E percebi que precisamos faça algo especial por causa da seca. E eu descobri, aqui está a estatística, que 260 milhões de galões de água por dia estavam saindo de nossos banheiros e pias para a estação de tratamento de água Hyperion, ao lado de LAX. Estávamos limpando-o para não ser mais contaminado e, em seguida, expulsando-o para o oceano. E isso foi cerca de três vezes o equivalente ao aqueduto de Los Angeles.

Então, o que William Mulholland havia planejado para chegar a LA, poderíamos essencialmente quadruplicar a quantidade de água nessa cidade dessas duas fontes simplesmente reciclando 100% disso, que anunciamos há dois meses depois de trabalhar nisso por alguns anos. fazer, e vamos realizar. Mas sim, eu acho que literalmente foi um daqueles momentos em que, se eu não tivesse lido esse número, não acho que teria tomado essa decisão e não teríamos feito a maior mudança de infraestrutura em nossa água daqui a cem anos.

DUCKWORTH: Então, como você era quando tinha 16 anos? Qual foi o seu grupo social?

GARCETTI: Meu grupo social era nerd de teatro.

DUCKWORTH: Você era um nerd de teatro.

GARCETTI: Sim. Há dez de nós aqui e todos mantemos contato. Obrigado por vir.

DUCKWORTH: Como a equipe de palco?

GARCETTI: Não, eu estava no palco. E eu era um ativista iniciante, eu diria. Quero dizer, eu era essa mistura estranha que reflete essa cidade. Eu sou seu Angelino comum – tenho um sobrenome italiano, sou meio mexicano, meio judeu. Eu realmente gostava de direitos humanos, e encontrei meu lugar nessas duas coisas, estar no mundo e no mundo, tentando buscar coisas sobre direitos humanos e subindo ao palco quando você está com medo, como eu não sei, pode nós juramos aqui?

Nilo Lemos Neto : claro.

GARCETTI: Assustado como s—.

Nilo Lemos Neto : Quero dizer, é a sua cidade. Você não deveria nos perguntar se pode jurar.

GARCETTI: Vocês todos podem jurar hoje à noite.

Nilo Lemos Neto : Obrigado. Aprecie isso. Ah, por falar em favores, Luis Guerra, nosso líder de banda, aparentemente tem alguns bilhetes de estacionamento.

GARCETTI: Ah, eu sei. E agradeço a ele por isso. Continue fazendo isso, cara. Precisamos dessa receita. Mais bombeiros, mais horas na nossa biblioteca. Mantenha o estacionamento.

Nilo Lemos Neto : Então deixe-me perguntar uma coisa. Há cerca de meio milhão de candidatos democratas concorrendo à presidência em 2020, um dos quais não é você. Muitos dos quais são menos importantes do que você, no entanto. Então por que não? E não, por favor, se você não se importa, me dê a resposta padrão sobre amar seu trabalho atual e querer cumprir seu mandato. Porque sabemos que isso não impede mais ninguém.

GARCETTI: Só posso falar por mim, mas deveria. Veja, na política, as pessoas vivem tantas carreiras no futuro, que ignoram o presente e o que têm. E isso não é apenas para políticos, somos todos nós. Nós sempre pensamos: “Legal, eu tenho um iPhone 8 da Apple, quando serão lançados os 9?” É algo que temos que nos disciplinar, e eu passei por isso e pensei que tinha algo que ainda teria algo a acrescentar. para isso. Mas é muito difícil ser o CEO de uma cidade – e se você tiver consciência, não administre essa cidade. Se uma greve de professores, como fizemos em janeiro, ocorrer ou ocorrer um terremoto, Deus o livre. A vida é longa e vamos descobrir o futuro, eu diria.

Nilo Lemos Neto : Então, pelo que li, seu estilo de governança parece ser realmente colaborativo, em oposição ao comando e controle ou aos gritos e gritos que vemos muito em Washington. Se você pudesse invocar magicamente uma mudança no governo federal que produziria mais colaboração, ou pelo menos menos intransigência direta, o que você faria?

GARCETTI: Então, em DC, temos essa mentalidade de revogação e substituição. Assim que eu puder entrar no governo, vou apenas revogar tudo o que os últimos fizeram e substituí-lo pela minha filosofia. E vemos o compromisso como algum tipo de palavra suja, e acho que é realmente tóxico. No nível local, não podemos nos dar ao luxo de fazer isso.

Você sabe, aumentamos o salário mínimo aqui em LA, mas também reduzimos o imposto de negócios da nossa cidade. Pense nisso por um segundo. Se você é democrata, você deve levantar as duas coisas. Se você é republicano, deve diminuir os dois. Mas sabemos que colocar mais dinheiro no bolso das pessoas que vão gastá-lo na Main Street é bom para a economia, assim como reduzir o imposto comercial da cidade que baseamos nos recebimentos brutos, o que é anti-comercial.

Então, se eu pudesse mudar uma coisa em Washington, isso seria totalmente radical, mas talvez eu me livrasse completamente dos partidos políticos . Eu acho que nossos fundadores imaginavam facções, não festas, e é a coisa mais destrutiva que temos agora.

Nilo Lemos Neto : Sim. Inscreva-me para isso. Então, deixe-me perguntar: essa é uma ideia ainda menos palatável para a maioria das pessoas que a sua. Mas mesmo se as pessoas que entram têm as melhores intenções – o que eu realmente acredito que costumam fazer, querem servir ao bem público – que, uma vez que você entra no sistema, seus incentivos mudam, isso em vez de longo prazo, o que queremos política, você se envolve em muito curto prazo, em termos de consolidação de poder e de ser reeleito. Então, de uma perspectiva econômica, eu poderia ver talvez alinhar melhor os incentivos, digamos, recompensando os funcionários eleitos financeiramente, estabelecendo uma parcela da receita que compensa a longo prazo se os projetos em que trabalham realmente funcionarem.

GARCETTI: Aqui está uma maneira de você vender isso. Em vez de falar sobre redistribuição, fale sobre a ideia de pré-distribuição. A ideia são fundos de riqueza soberana . Portanto, talvez não seja uma recompensa para o político ou o funcionário eleito, mas para todos nós em que eu também teria interesse. Que, se formos capazes de fazer algo que tenha algum retorno, colocaremos 20% disso em algum bem público.

Mas não é apenas um cheque que está depois do fato. Diria que voltaríamos às universidades estaduais com aulas gratuitas. Não apenas algo que descobrimos depois, pegando mais dinheiro dos super ricos ou das corporações, mas na verdade algo que é um investimento no front-end. Então, eu teria um incentivo.

Porque eu acho que é uma caricatura que as pessoas eleitas se desconectem cada vez mais. Quero dizer, perseguimos as Olimpíadas e vencemos as Olimpíadas e Paraolimpíadas em 2028. E as pessoas pensam: “Oh, bem, você não se importa com as Olimpíadas, você nem será prefeito, se houver excedentes de custos”. E eu digo: “Não, eu vou ser pior que um prefeito. Vou ser um contribuinte morando aqui em Los Angeles.

Nilo Lemos Neto: A maioria dos economistas argumenta que quando cidades ou regiões participam de um grande evento público como as Olimpíadas ou convenções, a Copa do Mundo e assim por diante, que geralmente, fiscalmente, acaba não sendo bom para a cidade. Eu sei que LA já fez com sucesso as Olimpíadas antes. Obviamente, você acha que pode funcionar bem aqui novamente. Por quê? Por que LA é diferente – é por causa da existência da infraestrutura?

GARCETTI: É a nossa infraestrutura e a maneira como fazemos as Olimpíadas. Então, já tivemos duas vezes antes. Em 1932, geramos um lucro de um milhão de dólares. Em 1984, introduzimos um modelo totalmente novo com patrocínio e meio que salvou as Olimpíadas. O Comitê Olímpico dos EUA estava sem dinheiro e ganhamos centenas de milhões de dólares. É a infraestrutura. E as pessoas fazem coisas como construir uma nova ferrovia para Sochi. Bem, essa não é a Olimpíada. Foram US $ 50 bilhões ou o que quer que fosse o transporte ferroviário que as pessoas colocam nas Olimpíadas como se fosse um custo inerente às Olimpíadas –

Nilo Lemos Neto : É um boondoggle. E você está usando seus óculos de sol cedo mais cedo para que eles possam …

GARCETTI: Melhor, melhor que isso. Adiamos até 2028, deixamos Paris em primeiro lugar em 2024 e negociamos US $ 160 milhões na frente. Portanto, US $ 16 milhões por ano estão dobrando o número de crianças que frequentam aulas de natação. E crianças latino-americanas, afro-americanas, mais da metade delas não sabem nadar e é o segundo maior assassino acidental de crianças com menos de 12 anos. Portanto, estamos colocando o bem em público agora.

E as principais razões pelas quais LA pode se safar com isso e outros lugares são certos para evitá-lo é que não estamos construindo uma vila olímpica, estamos usando a UCLA, então apenas alugamos esses quartos. Temos toda a infraestrutura, o estádio mais caro da história humana foi construído sem subsídio público em Inglewood aqui para os Rams e os Chargers, vamos usar isso. Temos o Coliseu, temos o Staples Center, então estamos apenas alugando as incríveis instalações esportivas que já temos aqui. Temos um velódromo, quadras de tênis. Portanto, a maioria das outras cidades é inteligente em não fazer lances, mas esperamos que as Olimpíadas acalmem a necessidade de construir tantas coisas novas.

Nilo Lemos Neto : Portanto, a moral da história é que as Olimpíadas só devem ser realizadas em Los Angeles.

GARCETTI: Correto.

Nilo Lemos Neto : Gostaria de fazer uma pergunta, e pedimos isso a muitas pessoas substanciais: o que você acreditava há muito tempo até que descobriu que estava errado?

GARCETTI: Bem, eu já mencionei um pouco. Penso que fui um daqueles democratas que sempre pensaram que nunca se pode baixar impostos. E acho que vi na prática que as empresas tomam suas decisões com base em quais são seus impostos. Esse é definitivamente um.

Eu acho que a outra coisa – eu costumava pensar que você podia descartar os medos das pessoas e, digamos, em uma reunião na prefeitura em que as pessoas não querem um abrigo para moradores de rua em seu bairro, que não há problema em dizer: “Você está errado , “Ou que alguém é racista sobre algo, ou isso, aquilo e outro. E percebi que, com o tempo, você precisa entender os medos das pessoas, que elas geralmente vêm de um lugar real e, até que você entenda isso, você não pode transformá-lo.

Nilo Lemos Neto : Mike Maughan, o prefeito nos contou muitas coisas sobre Los Angeles. Algum fato que precisamos nos preocupar?

MAUGHAN: Então, algumas coisas que são interessantes. Ele foi classificado como um dos cinco prefeitos mais importantes da América, apesar de ser casado com a incrível Amy Wakeland .

GARCETTI : Obrigado. Eu ia dizer que não sou datável.

MAUGHAN: Eu queria dizer uma coisa sobre diversidade que era interessante. Há um grande estudo que acaba de chegar que classifica Los Angeles, e não a maior Los Angeles, como a 63ª cidade mais diversificada em termos de diversidade racial e étnica. Ele se move para a oitava cidade mais diversificada quando você leva em consideração renda, educação, idioma, indústria, classe, idade, religião. etc .

A coisa mais interessante sobre a qual acho que você falou foi sobre como os buffets da cidade também têm diversidade. Você ficará interessado em saber que, no Canadá, alguns buffets oferecem nariz de alce gelificado. No Japão, você pode obter olhos de atum. Mas o mais impressionante foi um homem em Springfield, Massachusetts, que comeu toda a diversidade e foi expulso de um buffet depois de passar mais de sete horas no local comendo mais de 15 quilos de comida. Portanto, é possível obter toda a diversidade de uma só vez.

Nilo Lemos Neto : Obrigado Mike Maughan e obrigado especialmente ao prefeito Eric Garcetti, de Los Angeles. Nosso próximo convidado é um sismólogo em Caltech, e ela é uma das principais autoridades em risco de terremoto. Por favor, dê boas-vindas a Lucy Jones . Foi tão interessante para mim que as pessoas aplaudiram por terremotos. Então, diga-nos algo que não sabemos sobre terremotos, vamos começar por aí.

Lucy JONES: Eu acho que a maioria das pessoas pensa na Califórnia como um lugar com muitos terremotos. A realidade é que não temos o suficiente. Agora, talvez isso seja apenas algo que um sismólogo dirá, mas podemos olhar para a geologia e ver quantos deveríamos ter, e especialmente as últimas duas décadas foram particularmente calmas. Chamamos isso de seca por terremoto, e a única desvantagem disso é que leva à complacência. As pessoas pensam que é para isso que precisamos estar preparados e precisamos lembrar que, a longo prazo, obteremos mais.

Nilo Lemos Neto : muito interessante. Então, por 20 anos, essa escala de tempo provavelmente não é significativa quando se pensa em terremotos, sim?

JONES: Nos maiores. Está certo. E, na verdade, se você quiser assistir a alguns debates realmente interessantes, observe os geólogos tentando fazer estatísticas. Muitos de nós lutamos sobre como fazê-lo corretamente e discutimos sobre isso. Mas se você fizer terremotos pequenos o suficiente, terá muitos deles e é estatisticamente significativo que os últimos 20 anos sejam um pouco mais silenciosos que o século anterior.

Nilo Lemos Neto : pergunta rápida em duas partes. Quero que você nos conte sobre a previsão de terremotos e como isso mudou nas últimas décadas. E então relacionado a isso, o que você pode nos dizer sobre a probabilidade de um grande terremoto, digamos na Califórnia nos próximos 10, 20 e 50 anos?

JONES: Ok. Vou começar com o último e apenas dizer: o grande terremoto no San Andreas 7.8, 8, algo assim, é absolutamente inevitável. Apenas me dê tempo suficiente.

Nilo Lemos Neto : Tempo suficiente, estamos falando décadas, séculos, o que?

JONES: Tudo bem. Então, temos uma média de 150 anos –

Nilo Lemos Neto : Posso apenas dizer, você parece empolgado demais com a probabilidade.

JONES: Eu não tenho que criar minhas próprias experiências, tenho que esperar o que a Terra vai me dar. E eu vim aqui na minha primeira década, tivemos muitos terremotos. Tínhamos Whittier Narrows , Northridge , Loma Prieta e, nos próximos 25 anos, no final da minha carreira, nada. Eu sinto falta deles. Mas percebo que nem todo mundo sabe.

O problema é que o padrão é realmente aleatório. Eu posso te dar uma taxa. Eu posso fazer o clima de terremoto, se você quiser. Mas o que não temos é a tempestade em particular. Você sabe quando a chuva está chegando hoje à noite e meu iPhone diz que há 50% de chance de chover a partir das 11:00, é porque eles podem medir as nuvens que entram. Não há nada que tenha que acontecer para que o terremoto aconteça, ou se existe, acontece em todos os terremotos e há um terremoto comum a cada três minutos no sul da Califórnia.

DUCKWORTH: Então, o que você quer dizer com aleatório? Você realmente quer dizer que é aleatório?

JONES: Sim, estatisticamente, tanto quanto podemos dizer, é realmente aleatório. Agora você pensa, ok, estamos aumentando o estresse sobre a falha. Os terremotos devem acontecer quando o estresse é acumulado. O problema é que os terremotos ocorrem de fato com tensões muito menores do que a força de ruptura da falha, e é como se ela se tornasse instável, e depois entrássemos em um modo diferente, e o atrito dinâmico é muito mais fraco que o atrito estático. E assim o tempo é controlado quando você faz uma pequena pausa em algum lugar da falha e fica instável. Na verdade, não estamos construindo toda a força da falha.

DUCKWORTH: Então, isso significa que nunca haverá um tempo em que possamos realmente prever terremotos?

JONES: Eu acredito que nunca iremos prever terremotos. Agora observe meu qualificador, sou cientista, não digo absolutos. O fundamental é: os de magnitude e setes de magnitude começam exatamente da mesma maneira? Se o fizerem, não há nada a prever. Você não quer que eu preveja os. E, até onde sabemos, os sete e os sete começam da mesma maneira.

Nilo Lemos Neto : Eu sei que você está empolgado com o próximo grande terremoto porque o manterá ocupado, o que não é um mau motivo para querer um terremoto. Mas a maioria das pessoas que eu diria provavelmente prefere não ter um grande terremoto por razões óbvias: perda de vidas e danos, e assim por diante. Então, vamos falar um pouco, acho que você chamaria de gerenciamento de riscos de terremotos. Diga-nos uma coisa inteligente e uma coisa idiota que a Califórnia fez para gerenciar o risco de terremoto.

JONES: Então a coisa realmente inteligente que o prefeito Garcetti fez é me ouvir . Ele me convidou para a prefeitura. Tivemos uma longa discussão. Acabamos criando um projeto cooperativo em que o Serviço Geológico dos EUA , que era meu empregador na época, me colocou na Prefeitura e juntos criamos o plano de resiliência. As duas maiores coisas em geral – sabemos quais são os prédios ruins que vão cair e temos reparos obrigatórios. Os proprietários precisam gastar o dinheiro para consertar esses prédios, para que não matem pessoas.

Nilo Lemos Neto : De que tipo de dinheiro estamos falando para modernizar?

JONES: Bilhões. Quero dizer, há cerca de 15.000 edifícios envolvidos.

Nilo Lemos Neto : E é pago pelos proprietários, certo?

JONES: E se é um apartamento com aluguel controlado, então é dividido em 50/50 com os inquilinos, mas eles não têm permissão para colocar todo o custo nos inquilinos. Nos prédios de concreto ou comerciais, o proprietário paga por ele e ele pode alterar o aluguel conforme necessário ou optar por derrubá-lo.

DUCKWORTH: Posso perguntar, você disse que os sete são inevitáveis? Como Superman , o primeiro filme – quero dizer, como é isso?

JONES: Na verdade, eu assisti esse filme com uma classe de geólogos. Fomos jogados para fora do teatro. Podemos olhar para a geologia e Los Angeles está se mudando para São Francisco. Em apenas cinco milhões de anos, seremos um subúrbio de São Francisco. E isso é inevitável. E não vai ser parado. A tectônica de placas continua. A questão é : vamos dar o próximo passo nesta noite ou no próximo ano ou daqui a 50 anos.

DUCKWORTH: E essas políticas que estão construindo as infraestruturas certas, se aplicam a terremotos de sete níveis?

JONES: Absolutamente. Nós nos damos muito bem em uma magnitude seis. Tudo certo. Tivemos seis que não matam pessoas. Então, estamos construindo gradualmente. Quero dizer, é tudo uma coisa relativa. Nós absolutamente poderíamos ter uma cidade resiliente a ela. Não podemos parar todos os danos. Poderíamos fazer um trabalho melhor com nosso sistema de água e tudo mais. Aquele aqueduto de Los Angeles de quem ele estava falando, atravessa a falha de San Andreas em um túnel de madeira construído em 1908. E o túnel tem nove pés de diâmetro e a compensação esperada de falhas será de 12 pés, portanto não existirá após o terremoto .

Nilo Lemos Neto : Ok, Sr. Awesome Mayor, o que você fez sobre isso?

JONES: Eles estão planejando a solução de engenharia agora.

Nilo Lemos Neto : S -. Quanto maior o risco de morrer em um terremoto na Califórnia versus, digamos, Nova York?

JONES: Não muito. Temos muito mais terremotos, mas você tem edifícios muito piores. Havia um estudo que dizia qual seria o dinheiro esperado a ser perdido nas diferentes áreas urbanas . Los Angeles é o número 1, o número 2 de São Francisco, o número 3 de Seattle e Nova York é o número 4.

Nilo Lemos Neto : Entendo que o seguro contra terremotos não é necessário na Califórnia e que aproximadamente 15% dos proprietários o possuem. Deveria ser necessário?

JONES: Oh, essa é uma questão política diferente da ciência, mas vai prejudicar muito nossa economia. Você pode ver o que aconteceu com São Francisco em 1906. Era a única cidade que importava na costa oeste em 1905. Esse terremoto aconteceu e essencialmente destruiu toda a cidade. A próxima década é a década de maior crescimento na história de Los Angeles. As pessoas desistiram de São Francisco e vieram para o sul. A economia deles caiu por décadas e você pode argumentar que San Francisco nunca recuperou sua posição.

Dr. Nilo Lemos Neto : Mike Maughan, Lucy Jones diz que o grande está chegando, e ela não pode esperar. Você descobriu algum fato que vale a pena revisar?

MAUGHAN: Em teoria, existe um pedaço de terra entre a falha no oceano em que isso se romperá e então LA passaria por São Francisco, então isso é real. Eu apostaria nisso.

JONES: Em cinco bilhões de anos.

MAUGHAN: Sim, com certeza. Mas que horas são? Em uma nota positiva, os terremotos são o único desastre natural não afetado pelas mudanças climáticas. Sorte a nossa. Algumas coisas a acrescentar: estamos nesta seca do terremoto. Também estamos em uma seca de liderança moral, inteligência humana e bons filmes de Nicolas Cage.

Nilo Lemos Neto : Mike, obrigado e Lucy Jones, muito obrigado por se juntar a nós.

Nilo Lemos Neto : Bem – vindo de volta ao Freakonomics Radio Live . Minha co-anfitriã é Angela Duckworth. Nosso verificador de fatos ao vivo é Mike Maughan e hoje temos música ao vivo da Freakonomics Radio Orchestra, que inclui o compositor e baixista Luis Guerra; na bateria, Mike Longoria ; na guitarra, Jimmy Messer ; em chifres e cordas, Dan Weinstein ; e nas teclas e boas vibrações, Kahlil Sabbagh.

Nosso próximo convidado é o diretor executivo do porto de Los Angeles: Gene Seroka . Gene, eu entendo que o porto de LA é o maior porto de contêineres dos EUA, gerando cerca de 37% das importações. Isso é certo, para iniciantes?

Gene SEROKA: Combinado com Long Beach, trazemos 37%, mas respondemos por cerca de um quinto de todo o tráfego que circula nos Estados Unidos.

Nilo Lemos Neto : Ok, então eu adoraria que você nos dissesse algo que não sabemos sobre o porto de Los Angeles e como não somos portuários nem LA, isso pode ser praticamente qualquer coisa.

SEROKA: Uma de nossas maiores exportações é o ar.

Nilo Lemos Neto : ar.

SEROKA: Recipientes vazios.

Nilo Lemos Neto : Oh, isso é sobre a China?

SEROKA: Nós somos bastante dependentes como nação das importações. Portanto, temos um saldo de cerca de duas importações para cada exportação, e o saldo desses contêineres que trabalhamos dia e noite para voltar à Ásia para que eles possam obter a próxima rodada de importações.

Nilo Lemos Neto : Então esse é o contêiner que está voltando para a China para encher e nos enviar mais coisas.

SEROKA: É exatamente isso.

Nilo Lemos Neto : Entendi. Ok, então quais são os mecanismos, digamos, e a logística e os custos de remessa de material completo vs. aéreo.

SEROKA: Bem, se você está enviando muito ar, está perdendo dinheiro. Então, você quer ter uma economia de ida e volta, trazendo importações e exportações para fora. E mesmo que você precise exagerar e obter um pouco mais de participação de mercado em uma área em que talvez não tenha força relativa.

Nilo Lemos Neto : Estou curioso sobre os navios vazios versus navios completos. Como essa proporção mudou nos últimos cinco anos ou dez anos?

SEROKA: Permaneceu bastante consistente. Nós, como país, terceirizamos nossa fabricação desde o final dos anos 70, início dos anos 80, e nós, como consumidores, queremos encontrar o produto o mais rápido possível, e continuaremos fazendo isso porque os preços são muito altos . Mas o que vimos é que, atualmente, a maior exportação dos Estados Unidos para a Ásia é desperdício de papel.

Nilo Lemos Neto : Eu pensei que isso estava mudando – que a China está aceitando muito menos resíduos nossos para reciclagem.

SEROKA: Sim, a Política da Cerca Verde , isso antecedeu todos os debates que estão acontecendo entre Washington e Pequim hoje. Mas a idéia é exatamente como você disse, Stephen, para tentar limpar os resíduos que enviamos de volta para a China. Agora o papel usado volta, é refinado e produz aquelas caixas de papelão ondulado que transportam nossas TVs e nossas lavadoras de volta para os EUA.

Nilo Lemos Neto : Grande questão. Estamos no meio, talvez, de um confronto histórico entre EUA e China sobre comércio e tarifas. Estou curioso para saber como todo esse capítulo político está afetando os negócios no porto.

SEROKA: Os números hoje no porto estão em níveis recordes. Você olha embaixo do capô, é um pouco diferente recentemente. Vimos muitas importações avançando para ficar abaixo das tarifas ou impostos, e vimos uma escassez de exportações – ou realmente uma queda vertiginosa das exportações – porque as tarifas retaliatórias e o fato de esses bens não serem tão comercializáveis como eles foram no passado.

Nilo Lemos Neto : Uma queda nas exportações porque eles não querem que as coisas cheguem lá com a incerteza de saber quais serão as tarifas de retaliação ou apenas porque já entraram em vigor aqui?

SEROKA: Um pouco dos dois.

Nilo Lemos Neto : Sim. Quando as coisas estão acontecendo em Washington ou DC, quando há divergências e assim por diante. Sua logística deve ser executada em um prazo muito, muito, muito longo. E estou curioso para saber quando a borboleta bate as asas em um desses lugares, quanto tempo leva para chegar até você.

SEROKA: Sim. Realisticamente falando, são necessários cerca de seis meses para trazer a carga de volta aqui para Los Angeles. Portanto, há um comerciante em algum lugar com um grande varejista no Centro-Oeste que diz que quero comprar 20 milhões de widgets. Eles fizeram um pedido em uma fábrica. Esses produtos são fabricados. Eles são inseridos na cadeia de suprimentos e são enviados para Los Angeles. Então, quando você e eu decidimos que queremos entrar on-line, comprar algo e obter entrega no dia seguinte, tudo isso levou cerca de seis meses pensou de antemão.

Nilo Lemos Neto : Entendo que o porto pegou mais de 1.500 quilos de metanfetamina que estavam sendo contrabandeados para a Austrália. Então, minha primeira pergunta é: a metanfetamina não é realmente fácil de fabricar e os australianos não deveriam ser capazes de fabricar a sua própria? Essa pergunta não estava em seu alcance como um –

SEROKA: Não, eu não reivindicaria ser um especialista lá.

Nilo Lemos Neto : Ok. Vamos falar sobre contrabando em geral. Estou curioso sobre a segurança do porto. Então, diga-nos o que você está disposto a fazer sobre as pessoas que fazem o que não deveriam estar fazendo com seus navios entrando ou saindo.

SEROKA: Sim. A segurança portuária é um dos maiores aspectos do que fazemos diariamente. Temos uma das únicas forças policiais civis do país. Eles trabalham diretamente com todas as agências aliadas e imaginam, do FBI à CIA, Serviço Secreto, todo tipo de gente, compartilhar informações e tentar impedir os bandidos. Pode haver qualquer coisa, desde entrar em nossos sistemas para descobrir onde nosso dinheiro está fluindo, como as contas bancárias são usadas aqui e no exterior, para fazer com que os navios se movam na direção errada e causem estragos. Tudo isso e muito mais.

Nilo Lemos Neto : E quem está fazendo isso?

SEROKA: Bandidos.

Nilo Lemos Neto : Mike Maughan, Gene Seroka, que administra o porto de LA

SEROKA: Porto da América, Stephen.

Nilo Lemos Neto : Oh, porto da América. Gene Seroka tem nos falado sobre os meandros do porto. Vale a pena chamar nossa atenção?

MAUGHAN: Então você mencionou que em janeiro o porto pegou muita metanfetamina que estava sendo contrabandeada para a Austrália. As drogas estavam escondidas em caixas de metal rotuladas como alto-falantes. Agora, ao ponto de Stephen, produzir metanfetamina aparentemente não é tão difícil. Não se preocupe, eu abri um navegador anônimo para ver isso. Existem quatro maneiras principais de produzir metanfetamina nos EUA, mas elas têm um método totalmente diferente que os cartéis mexicanos usam. Então, tudo depende do sabor que você gosta. No mês passado, um grande jornal australiano publicou uma manchete dizendo: “A metanfetamina continua sendo a droga ilícita de nossa escolha!” Ponto de exclamação; eles estão muito emocionados com isso. Então aí está.

Nilo Lemos Neto : Gene Seroka, muito obrigado por se juntar a nós hoje à noite. Chegou a hora do nosso convidado final. Ela trabalha no laboratório de propulsão a jato em Pasadena. E ela está especificamente com uma divisão da NASA chamada Proteção Planetária. Por favor, dê as boas-vindas ao Moogega Stricker . Moogega, seja bem-vindo.

Moogega STRICKER: Obrigado.

Nilo Lemos Neto : Parece que sua divisão, Proteção Planetária, tem algo a ver com lutar – digamos, possíveis ataques de asteróides que devastariam a Terra. Isso é verdade?

STRICKER: Essa é a coisa número um que as pessoas geralmente pensam. Mas está errado. Então, o que faço é focar na escala microbiana e proteger outros planetas dos seres humanos, garantindo que, quando exploramos outros planetas, corpos, asteróides, não o contaminemos com a vida que encontramos na Terra. Especialmente se houver vida que exista lá.

Nilo Lemos Neto : É tão interessante que estamos mais preocupados em poluir outros planetas que o nosso.

DUCKWORTH: Fizemos algo errado com os pousos na lua anteriores?

STRICKER: Você sabe, os astronautas, quando voltaram da lua, mergulharam no oceano e se houvesse algo do lado de fora do contêiner que realmente pudesse prejudicar os seres humanos, estaríamos mortos ali no momento do mergulho.

DUCKWORTH: Mas o que você faz? Tipo, você não pode passar por uma lavagem de carro ao voltar do espaço.

STRICKER: O que você precisa fazer quando devolve algo – humanos ou amostras de volta – é necessário fazer muita engenharia criativa para ter cápsulas dentro de cápsulas ou um dispositivo de esterilização para impedir que algo ruim volte à Terra .

Nilo Lemos Neto : Então, isso é principalmente sobre o Mars 2020 , no que você está trabalhando?

STRICKER: Sim, então meu trabalho é focado especificamente em Marte. O Mars 2020 vai para a superfície de Marte, coletar amostras e, pela primeira vez, empacotá-las de forma que possam voltar à Terra. Nunca tivemos uma missão de retorno de amostra de Marte.

Nilo Lemos Neto : Ok, então deixe-me perguntar uma coisa. Você não parece uma pessoa muito animada, devo dizer – mas o que seria realmente super-excitante excitar você sobre Marte e recuperar as coisas?

STRICKER: Sim. O objetivo mais emocionante e definitivo é que estamos buscando a vida. E ser capaz de encontrar sinais de vida e realmente encontrar definitivamente uma arma de fumar, isso seria apenas um sonho emocionante, porque responderia à pergunta: estamos sozinhos no universo?

Nilo Lemos Neto : Então, o que você realmente faz no seu trabalho?

STRICKER: Então, um dia na minha vida estaria sentado em uma sala muito pequena com vários engenheiros, cientistas e diria: “Ok, vamos conectar a face do veículo espacial ao corpo do veículo espacial” e antes de fazermos isso, proteção planetária, você precisa experimentar o hardware? Então, entramos com nossas zaragatoas estéreis, nossos toalhetes, e na verdade esfregaríamos ou zaragatoamos a superfície real e fomos ao laboratório para ver quais micróbios estão presentes nesse componente.

Nilo Lemos Neto : O que você acha dos micróbios que você pode encontrar em outro lugar? E quais são os perigos ou potencialmente benefícios desses?

STRICKER: Então, a segunda parte do meu trabalho, proteção planetária, é quando devolvemos amostras, temos que garantir que isso não prejudique os seres humanos.

DUCKWORTH: Então, como você faz isso? Como você sabe?

STRICKER: Então, um método que foi realmente feito é – para as rochas da lua – alimentá-lo com galinhas. Não sei por que eles selecionaram galinhas, mas é apenas um desses testes. Como você prova que não vai matar ninguém?

DUCKWORTH: Então eu imagino que essa é uma carreira tão específica que poucas meninas e meninos pensam que crescerão para fazer parte da liderança de proteção planetária de Marte. Então, como você acabou aqui?

STRICKER: Na verdade, eu não sabia que existia proteção planetária até trabalhar no meu doutorado. Então, eu estava trabalhando em esterilizações por plasma e eles tinham um projeto que usava plasma para esterilizar superfícies de naves espaciais. Porque é realmente difícil. Você pode imaginar quando está inovando esses novos materiais e novas naves espaciais, muitos deles não são capazes de passar por processos de esterilização a alta temperatura. Então eles precisam de outros métodos alternativos. O plasma era uma dessas alternativas. Então, como estudante de graduação, estudei física e, antes disso, eu era apenas a garotinha que assistiu The Cosmos, de Carl Sagan , e que realmente me colocou na trajetória de, eu quero ser um astrofísico, é isso que eu quero fazer. E, em vez de jogar no verão, eu fazia aulas. Começou a faculdade aos 16 anos e sou exatamente assim que quero fazer. Então, saia do meu caminho.

Nilo Lemos Neto : Posso perguntar-lhe, porém, apenas para ficar claro, há algumas pessoas na NASA que estão nos protegendo dos asteróides?

STRICKER: Sim. Não se preocupe, eles existem. Eles estão fazendo as coisas deles.

Nilo Lemos Neto : Você pode me dar alguns detalhes sobre isso, quando diz que eles estão fazendo as coisas deles. E você também se chama Proteção Planetária. Que considero um título muito enganador, não vou mentir para você. Então, como são chamados?

STRICKER: Eles são chamados de Defesa Planetária.

Nilo Lemos Neto : Sim. Tudo certo.

MAIS FORTE: Porque eles estão se defendendo contra os asteróides, os impactos.

Nilo Lemos Neto : Então deixe-me perguntar uma coisa. Quando você encontra micróbios – seja no seu laboratório ou em algum lugar onde uma espaçonave está sendo montada, o que seja, e você tenta identificar os micróbios, você encontra algo que não havia sido identificado anteriormente?

STRICKER: Sim, é realmente ótimo. Assim, nos dias da velha escola, quando a Proteção Planetária começou, era muito cultural. Isso significa que teríamos uma amostra. Crescíamos no laboratório e, com base no que crescesse, identificávamos. E agora que avançamos rapidamente para a análise baseada em DNA, vimos muito mais. Se você observar o solo, 0,1% dos micróbios no solo poderão ser cultivados em laboratório. Portanto, é apenas uma pequena fatia do que existe. Então, sim, descobrimos tantas coisas novas que, na verdade, centenas de novas espécies foram descobertas apenas em nossa avaliação nesta instalação de montagem de naves espaciais.

Nilo Lemos Neto : Sem brincadeira.

STRICKER: Mais de cem.

Nilo Lemos Neto : E então, depois de fazer essa descoberta, você tenta encontrá-la em outro lugar da Terra?

STRICKER: Sim. Essa é a beleza do seqüenciamento de DNA e dos bancos de dados acessíveis em todo o mundo. Havia um microorganismo encontrado em nossa sala limpa e o mesmo tipo apareceu em algum lago ou caverna na China. Então, estamos reunindo todas as bactérias que existem em todo o mundo.

Nilo Lemos Neto : E o que realmente vincula essas informações? Como isso avança na ciência, ou o que isso permite que você faça isso de outra forma não teria sido possível?

STRICKER: Então, por exemplo, grande parte da indústria de dispositivos médicos, quando você entra e faz uma colonoscopia ou endoscopia, e quer ter certeza de que eles limpam tudo e tudo fica bem. Descobrimos que, no processo de esterilização desses dispositivos, eles usam algo chamado indicador biológico. Este é o campeão de micróbios mais forte e mais forte que se matamos isso, matamos todo o resto. E esse indicador biológico mudou com o tempo, porque descobrimos esses novos micróbios. E em nossa sala limpa, descobrimos um micróbio que apaga esse indicador biológico, esse padrão-ouro.

Nilo Lemos Neto : Então eu li que você apareceu em um reality show chamado King of the Nerds . Isso é verdade?

STRICKER: Você tem ótimos pesquisadores .

Nilo Lemos Neto : E também lemos que parte da competição era compor e executar um hino nerd, e que seu hino se chamava “Nerds são rei”. Isso tudo é verdade?

STRICKER: Sim.

Nilo Lemos Neto : Então eu acredito que nossa banda encontrou “Nerds are King” online, e eles estão dispostos a apoiá-lo se você estiver disposto a cantá-lo. Você é bom nisso?

STRICKER: Isso parece ótimo.

Cantando: Você me chama de nerd como se fosse uma coisa ruim, mas o mundo é o nosso reino, e os nerds são o rei. Representando para os geeks que são descartados. Os nerds são o novo cool e nós administramos esta cidade.

Nilo Lemos Neto : Mike Maughan, verifique isso.

MAUGHAN: Isso foi bom. Ok, acho que a coisa mais interessante que encontrei foi a maneira de me candidatar a um emprego na Proteção Planetária. Na qualificação profissional, ele lista as seguintes coisas: viagens frequentes, não menciona que seja para Júpiter e Saturno. Você precisa apenas de três qualificações técnicas: uma é o conhecimento avançado de proteção planetária; dois, demonstrou experiência no planejamento, execução e supervisão de elementos de programas espaciais de importância nacional; três, habilidades demonstradas em diplomacia, provavelmente porque você nunca sabe quando precisa negociar com alienígenas.

Nilo Lemos Neto : Muito obrigado, Moogega Stricker. Foi ótimo, obrigado, e poderíamos, por favor, ter mais uma salva de palmas para todos os nossos convidados hoje à noite. Chegou a hora de nossa platéia ao vivo nos dizer quem era seu convidado favorito hoje à noite. Talvez seja o convidado que você mais gostaria de ouvir em um futuro episódio de estúdio da Freakonomics Radio . Vamos lembrar os critérios: Eles disseram algo que você não sabia? Vale realmente a pena conhecer? E isso era comprovadamente verdade? Então, quem será?

Eric Garcetti, prefeito de Los Angeles,

Lucy Jones, que nos acalmou e nos assustou com sua experiência em terremotos,

Gene Seroka, que administra o porto de LA, o porto da América ou

Moogega Stricker, que ajuda a proteger vários planetas de vários micróbios e também compõe hinos para nerds.

Ok, o voto da platéia está chegando. Mais uma vez, muito obrigado a todos os apresentadores convidados . E nosso vencedor do grande prêmio hoje à noite por nos falar sobre a proteção planetária, Moogega Stricker. Parabéns. Moogega, para comemorar sua vitória, gostaríamos de apresentar a você este Certificado de Conhecimento Impressionante. Diz: “Eu, Stephen Dubner, em consulta com as excelentes Angela Duckworth e Mike Maughan, atesto que Moogega Stricker nos disse algo que não sabíamos pelo qual somos tão gratos.” E esse é o nosso programa para esta noite. Espero que tenhamos dito algo que você não sabia. Muito obrigado a Mike e Angela, aos nossos convidados, a Luis Guerra e à grande Orquestra de Rádio Freakonomics. Agradeço especialmente a todos por ouvirem esta semana e toda semana a Rádio Freakonomics . Boa noite.