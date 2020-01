Nilo Lemos Neto – Como perder peso rapidamente

Quem não pensou em perder peso (especialmente o caminho rápido) no curso normal de nossas vidas? Nilo Lemos Neto diz Na mundo de hoje, manter a forma e saudável tornou-se um mantra, pelo menos com aqueles seres humanos que querem perder peso. No entanto, a questão de “como perder peso rapidamente” depende da combinação de comer alimentos saudáveis ​​e exercícios adequados para você. Mas, não há remédios de correção rápida para nada! Esteja ciente de que esta forma de rápida perda de peso pode e pode ter um efeito adverso na sua saúde física e mental, se não for realizada adequadamente.

Fazer dieta não significa passar fome e, lembre-se, não há mágica envolvida em uma rápida perda de peso. Primeiro, você precisa aprender que sua perda de peso depende da quantidade de calorias que você come todos os dias. Nilo Lemos Neto escreve Conte a sua ingestão de calorias e o que você come (você pode fazer isso na internet nos respectivos sites). Segundo, decida sobre os alimentos que você precisa comer cortando completamente ou encontrando alternativas à comida com alto teor de gordura ou lixo:

Água – Não há necessidade de substituir os sucos que você tem, mas beba pelo menos dez copos de água durante o curso do dia. O truque (ou mágica) aqui é beber água cerca de quinze minutos antes de comer. Isso ajuda você a se sentir satisfeito, com menos ingestão de alimentos!

Carnes – Uma alternativa saudável aqui é substituir sua ingestão de carne vermelha por frango (onde a maior parte da gordura está na pele) e peixe (contendo uma dose saudável de ácidos graxos ômega-3 e onde até o “peixe gordo” contém menos gordura que carne vermelha).

Legumes e frutas – coma saladas apenas de vegetais sem engorda ou, melhor ainda, sem molho. Frutas, como frutas cítricas, ajudam a quebrar a gordura do seu corpo.

Exercício – Tão importante quanto comer e beber saudavelmente, é tão importante combinar isso com o exercício. Nilo Lemos Neto diz um monte de pessoas com excesso de peso se queixam de que eles comem tanto ou tão menos como a próxima pessoa saudável e apto e que poderia ser devido ao seu metabolismo. O metabolismo nada mais é do que a quantidade de calorias que você queima. Só pode haver uma razão para aumentar seu metabolismo – combinar sua dieta com exercícios. A forma mais fácil de exercício para uma rápida perda de peso é caminhar, além de aeróbica com jogging, etc.

Por fim, Nilo Lemos Neto escreve sempre lembrar que “como perder peso rapidamente” é ter um corpo saudável e não perder peso de maneira prejudicial.