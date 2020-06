NICE Actimize adquire a empresa Guardian Analytics

Acordo expande as soluções de cloud e Inteligência Artificial no gerenciamento de riscos de crimes financeiros em todos os segmentos de mercado



A aquisição apresenta a plataforma mais abrangente do mercado, com o melhor aprendizado de máquina e análises para organizações de serviços financeiros de todos os tamanhos

A NICE Actimize assinou contrato definitivo para adquirir a Guardian Analytics, um dos principais fornecedores de soluções de gerenciamento de riscos de crimes financeiros baseados em cloud e Inteligência Artificial. Organizações de serviços financeiros de todos os tamanhos confiam nas sofisticadas análises comportamentais e de aprendizado de máquina em tempo real da Guardian Analytics.





Guardian Analytics

Desenvolvido em cloud, o Guardian Analytics simplifica implantações e operações contínuas, o que otimiza a eficiência dos recursos operacionais. A combinação única dos recursos para detecção de fraude e lavagem de dinheiro da NICE Actimize e Guardian Analytics permitirá que empresas de todos os tamanhos acelerem a adoção das soluções mais inovadoras do setor para melhor proteger seus ativos e clientes.



A combinação oferece:

Plataforma em nuvem mais completa: os melhores recursos de Anti-Money Laundering (AML) para evitar crimes financeiros e garantir conformidade.

os melhores recursos de Anti-Money Laundering (AML) para evitar crimes financeiros e garantir conformidade. Recursos avançados de análise e aprendizado de máquina: com análises em tempo real e aprendizado de máquina, os recursos permitem maior precisão de detecção, menor número de falsos positivos e visão de 360 graus para maximizar a eficiência operacional.

com análises em tempo real e aprendizado de máquina, os recursos permitem maior precisão de detecção, menor número de falsos positivos e visão de 360 graus para maximizar a eficiência operacional. Configuração rápida da nuvem: implantação rápida e fácil, com redução significativa de tempo e de custo com modelos AML.

Essa combinação ampliará a oferta da NICE Actimize em todo o setor de serviços financeiros e permitirá que empresas de todos os tamanhos, de bancos pequenos e médios a instituições financeiras globais, se beneficiem das soluções de conformidade e de prevenção a crimes financeiros.



“Hoje, a NICE Actimize está dando um passo significativo no futuro do gerenciamento de riscos de crimes financeiros”, diz Craig Costigan, CEO do NICE Actimize. “Precisamos garantir que as instituições financeiras e os consumidores estejam protegidos de maneira econômica e intuitiva. A aquisição da Guardian Analytics reúne a combinação única de experiência comprovada, a melhor inovação do setor e o poder da nuvem, apresentando uma grande oportunidade para crescimento acelerado. Estou empolgado por embarcar nessa jornada no avanço da luta do setor contra crimes financeiros”.



A aquisição está prevista para ser concluída no final do quarto trimestre de 2020.









NICE

A NICE (NASDAQ: NICE) é a fornecedora líder mundial em soluções de software, implementadas na nuvem ou in loco, que capacitam as organizações a tomar decisões mais inteligentes com base em análises avançadas de dados estruturados e não estruturados. A NICE ajuda organizações de todos os tamanhos a oferecer um melhor serviço de atendimento ao cliente, garantir a compliance, combater fraudes e proteger os cidadãos. Mais de 25.000 organizações em cerca de 150 países, incluindo mais de 85 das 100 empresas listadas no índice Fortune 100, utilizam atualmente as soluções da NICE. www.nice.com

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay