NetMovies atinge 50 milhões de visualizações e 300 mil inscritos no YouTube

O canal da Netmovies no YouTube oferece de graça filmes completos, dublados e com alta qualidade de vídeo e áudio para qualquer usuário da plataforma, com todo o conteúdo licenciado. Nessa última semana, o canal atingiu 300 mil inscritos e mais de 50 milhões de visualizações totais.

NetMovies

A cada semana o canal disponibiliza quatro novos filmes, às segundas-feiras, quartas, sextas e domingos, sempre às 15h, que ficam disponíveis gratuitamente. Criado em julho de 2019, o canal já acumula 188 vídeos, sendo 69 filmes de todos os gêneros. Um destaque recente foi o filme O Dia da Múmia, que alcançou 1 milhão de visualizações em apenas 4 dias, recorde o canal. Além disso, o usuário pode assistir ainda a novelas, desenhos animados e outros conteúdos.

Youtube

O objetivo é atingir a marca de 1 milhão de inscritos até o fim de 2020. Para isso, o canal da NetMovies no Youtube já tem em sua programação mais de 1.000 títulos licenciados que serão disponibilizados ao público. A plataforma também aposta em trabalhar com vendas reservadas do canal para anunciantes, proporcionando alto engajamento e grande tempo de permanência. Apenas no último mês de abril, foram 12 milhões de visualizações e 181 milhões de impressões.

O canal da NetMovies no Youtube é uma extensão da plataforma de streaming da NetMovies, que também passará a ofertar conteúdo remunerado por publicidade e gratuito para o usuários. O objetivo é ter uma integração maior com o YouTube para que os usuários possam usar ambas plataformas de forma integrada. A área de mídia também está sendo integrada para que a marca faça a entrega da publicidade em multiplataforma.