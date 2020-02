Nerd ao Cubo lança box de edição limitada de Xbox

A box será oferecida separadamente e remete a um dos principais consoles da indústria nacional de jogos

A Nerd ao Cubo, marca de propriedade da Webedia Shopping Services, anuncia a chegada de uma nova caixa avulsa, a ser disponibilizada simultaneamente à box mensal assegurada para seus assinantes, como um produto à parte. A nova oferta remete ao Xbox (marca de consoles fabricados pela Microsoft). A ideia é oferecer uma nova opção de compra para os membros do clube de assinaturas da empresa, que já realizou ação parecida com caixas tematizadas anteriores, como o personagem Garfield e a franquia cinematográfica Star Wars.

“Nós já temos uma ótima malha de consumidores por meio do nosso clube de assinaturas, que segue seu curso normalmente com as entregas mês a mês”, comenta Diogo Santos, diretor comercial da Webedia Shopping Service e sócio-fundador da Nerd ao Cubo. “Agora, com as entregas avulsas, esperamos explorar com mais profundidade temas especiais e trazer aos clientes caixas que remetem especificamente a momentos específicos da indústria nerd.”, explica o executivo.

Xbox

A box especial Xbox será disponibilizada a partir de hoje, 27 de fevereiro de 2020, para que fãs do console possam buscá-la sem ser impedido de adquirir também a recorrente oferta por assinatura mensal, ampliando a coleção de itens para o público nerd e gamer que terá em sua casa. “Os produtos, evidentemente, serão uma surpresa, mas contarão com a expertise da equipe Nerd ao Cubo de curadoria, então podemos assegurar que serão de ótima qualidade e gosto do público”, comenta Diogo.



Os clientes interessados poderão adquirir a caixa pelo próprio site da empresa, onde, mediante o valor de R$ 169,90 + frete, poderão aguardar o envio na sua própria casa. Para saber mais, acesse www.nerdaocubo.com.br.



Nerd ao Cubo

Sobre a Nerd ao Cubo – O maior clube de assinatura nerd, geek e gamer do Brasil nasceu em março de 2015, na esteira de um mercado de assinaturas em alta nos EUA e quase embrionário aqui no Brasil, os sócios Diogo Santos e Raul Calhelha apostaram na oportunidade de negócio. Em Dezembro de 2016, após fechar o ano com mais de 100 mil boxes entregues, a Nerd ao Cubo passou a integrar o portfólio do grupo Webedia. A Nerd ao Cubo é um clube de assinaturas para o público nerd e gamer. Por um valor mensal a partir de R$ 79,90 + frete, os assinantes recebem todos os meses uma caixa misteriosa contendo de cinco a sete produtos cuidadosamente selecionados. Atualmente o site recebe 150 mil visitantes únicos, um alcance mensal no facebook de 6 milhões e mais de 200 influenciadores parceiros.