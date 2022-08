NEB participa do 11º Japan Festival

Uma comitiva do NEB – Nikkey Empreendedores do Brasil – participou do 11º Japan Festival no final de semana passado, realizado no Blue Tree Thermas de Lins, no interior de São Paulo. A iniciativa busca promover as tradições e as diversidades japonesas.

Paulo Nishimura, presidente do NEB; Pedro Mizutani, vice-líder do Comitê de Agro do NEB; Fabio Nagata, líder do Comitê de Indústria e Comércio do NEB e Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, participaram do Fórum de Lideranças do evento apresentando o painel “ESG na Agroindústria: seus desafios e compromissos.

Coube ao Cônsul Geral do Japão em São Paulo Ryosuke Kuwana apresentar a relação bilateral entre Brasil e Japão e à empresária Chieko Aoki desenvolver o tema “A hospitalidade brasileira”.

