Natal Guten Bier com as bandas Chapéu Brasil e Intimidade S/A

2021 está acabando e para redescobrirmos os grandes momentos de encontros especiais o GutenBier preparou uma super produção de final de ano que vai ficar na sua memória.

Chapéu Brasil & Intimidade S/A

A melhor balada do vale vai comemorar o Natal no dia 23 a partir das 23h. As bandas Chapéu Brasil e Intimidade S/A comandam o “jingle bells” até as 4h da manhã.

Cerveja gelada e os melhores drinks da cidade esperam você para viver a experiência que só o GutenBier pode proporcionar. Não fique fora dessa!

Os convites são limitados e os primeiros 50 que comprarem antecipadamente ganham o famoso Drink Frozen.

GutenBier

O GutenBier bar e balada fica na Av. Manoel Borba Gato, 158. Valor do convite – mulher 20,00 e homem 40,00. Mais informações e convites no (12) 99723-8627.