NANDO LUZ NO SHOW A VIBE E A VERVE (Acústico)

Depois do aplaudidíssimo Madonna Mudaria Minha Vida, NANDO LUZ retorna aos palcos com a pré estréia do show A VIBE E A VERVE, um trabalho autoral, que se destaca pela junção de vários gêneros como pop, funk, reggae, baladas e canções.

No show A VIBE E A VERVE, o intrépido artista baiano, cria, recria, reinventa e flerta com as novas linguagens, assume a pluralidade, passeia livremente entre o pop e a mpb e imprime modernidade e sofisticação numa deliciosa alquimia de sons e ritmos.

A VIBE E A VERVE

NANDO LUZ agrega ao seu novo trabalho autoral, experimentações, melodias inspiradas e mostra a capacidade de alcance e reverberação que emana de sua criação artística.

Com arranjos primorosos, NANDO LUZ apresenta um trabalho criativo e com muita personalidade.

Participação de Mael Souza.

AGENDA:

Projeto Pôr do Sol – 08/07/2023 Horário:16h30

Museu Felícia Leiner – Campos do Jordão – SP

Hotel Ponto de Luz 15/07/2023 Horário: 21h

Joanópolis – SP

NANDO LUZ

Nando Luz (OMB 49127)

Nando Luz,cantor e compositor baiano, desenvolve um trabalho autêntico e extremamente contemporâneo. Sua música passeia entre o pop e a MPB, é abrangente, inovadora e essencialmente urbana, repleta de nuances e sonoridades inusitadas.

O artista fez trilhas para teatro e espetáculos infantis e dividiu o palco com nomes de primeira grandeza da música brasileira, entre eles Nando Reis, Flavio Venturini, Toni Garrido, Vânia Bastos, Lô Borges, entre outros.

O artista esteve em turnê com o show ‘Mautnerianas’, onde faz uma releitura da obra musical do genial Jorge Mautner.

Com vários shows autorais na bagagem, entre eles:

Madona Mudaria Minha Vida

Luzicidade

Da Bahia pro Mundo

Driblando as Marés

Mudança do Ventos

Nando Luz marcou presença em projetos importantes como: Virada Cultural,Festival da Mantiqueira, Corredor Literário na

Paulista,Festival Monteiro Lobato,Acordes na Serra(Cunha),Projeto Biblioteca Viva(SP), Circuito Sesc(capital e interior) e Feira do Livro Flipoços/Flipocinhos 2020, Mês da Música (FCCR- S.J.C) 2022.

Registrou em DVD os seguintes shows, ‘Acenando com Bandeira e ‘Luzicidade’ produzidos pela TV da Universidade do Vale do

Paraíba (Univap) e exibidos pela Rede Vida de Televisão e Canal Futura.

Com um trabalho composicional bastante significativo, Nando Luz musicou poemas de Manuel Bandeira e desde 2001 vem

apresentando o show ‘Acenando com Bandeira’. Em 2006, estreou o show ‘Cassianando’, no qual o compositor, musicou poemas de Cassiano Ricardo. Nando Luz apresentou o show Acenando com Bandeira no projeto Viajam as Palavras, com o apresentador Serginho Groisman e Pasquale Cipro Neto.