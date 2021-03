Nando Luz e Grupo no Show Literário Acenando com Bandeira

Show Poético musical- Poemas de Manuel Bandeira musicados pelo cantor e compositor Nando Luz.

No show Acenando com Bandeira, o cantor e compositor baiano Nando Luz, une sua música a poesia do poeta pernambucano Manuel Bandeira.

A proposta do trabalho de pesquisa e criação musical do compositor, é incentivar e estimular o público em geral a se envolverem com o universo poético de Bandeira através da música,com o objetivo de difundir a obra do poeta pernambucano para um maior número de pessoas.

O espetáculo é apresentado de forma dinâmica e favorece a compreensão da poesia de Manuel Bandeira, através do processo de interatividade música/poesia, com o lirismo da interpretação da atriz Adriana Marques e a voz da cantora Tamara Maria Cardoso.https://www.youtube.com/user/NandoLuzcompositor

Nando Luz estará com uma temporada de shows tendo do projeto Bibliotecas online, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Nos dias:

12/03 as 17h Biblioteca Camila Cerqueira César

19/03 as 17h Biblioteca Alceu Amoroso Lima

20/03 as 17h Biblioteca Hans Christian Andersen

26/03 as 17h Biblioteca Rubens Borba de Moraes

27/03 as 17h Biblioteca Monteiro Lobato

