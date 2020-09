Nando Luz e Adriana Marques no Show O VERSO E A CANÇÃO

O Verso e a Canção, pocket show do cantor e compositor baiano Nando Luz, será apresentado na Semana Eugênia Sereno de Arte e Literatura 2020, em São Bento do Sapucaí.

O artista apresenta um repertório autoral,recheado de canções, baladas,reggaes,letras e poemas de Jorge Mautner, Caetano Veloso, Maikovski,Leminski entre outros.

O show conta com Nando Luz (voz e violão)e a atriz Adriana Marques(interpretação e voz),explorando todo o lirismo dos poemas e canções.

Com um trabalho consolidado na cena cultural do Vale do Paraíba e Estado de São Paulo, os artistas já participaram de diversos projetos significativos da música e do teatro brasileiro.

Dados do evento:

Semana Eugênia Sereno de Arte e Literatura 2020

Dia 13 de setembro, as 20h

Nando Luz e Adriana Marques com o show O VERSO E A CANÇÃO

Assistir online em: @espaçodeleiturarte ou na página do evento no Facebook https://www.facebook.com/espacodeleiturarte