Na Semana da Mobilidade, corridas em app de transporte têm desconto em São José dos Campos

Até a próxima terça-feira, 22, data que marca o Dia Mundial sem Carro, a 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, dará desconto de 15% nas corridas como incentivo à redução do uso do carro próprio e em defesa de um sistema de transporte multimodal. O desconto limitado a até R$ 5,00 vale para corridas feitas em todas as categorias da plataforma e pagas via aplicativo ou em dinheiro.

Livia Pozzi, diretora de Operações Regionais da 99

“Temos soluções para diferentes ocasiões e necessidades das pessoas e, neste momento de reabertura das cidades, sabemos a importância de garantir um deslocamento seguro e acessível. Tomamos esta decisão de investir mais de R$ 900 mil em descontos em todo país, pois sabemos como o transporte pode pesar no orçamento familiar, mas é uma atividade essencial na rotina e não poderíamos ficar de braços cruzados”, destaca Livia Pozzi, diretora de Operações Regionais da 99.

99

Para ter acesso ao subsídio, limitado a um uso por CPF em cada categoria, basta ter o aplicativo da 99 instalado no celular e inserir o código promocional no menu “Cupom de Desconto”. A ação segue até o dia 22 e os códigos promocionais e regras estão disponíveis no site http://99app.com/semanamobilidade/

Semana da Mobilidade

Mês da Mobilidade: E neste Mês de Setembro, com o mote “Pessoas e Cidades em reconexão”, a 99 promove uma série de iniciativas para ampliar e qualificar o debate sobre mobilidade urbana no país. A empresa lançou o website “Para Onde Vamos ” que reúne matérias, entrevistas e artigos com especialistas, um quiz sobre quem é você na mobilidade, além de vídeos e infográficos; o podcast “Melhores Conexões” com cinco episódios que traz um bate-papo descontraído com pesquisadores permeado com histórias do cotidiano das cidades neste momento de reabertura, e fará uma exposição virtual com a curadoria do Museu da Pessoa. Há ainda uma parceria para apoiar o jornalismo por meio da Agência de Notícias das Favelas que está produzindo conteúdos sobre mobilidade e periferias.