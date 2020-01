Música no Parque : FEITO PRA VENCER TOUR 20 ANOS COM TRILHAS E RAÍZES

Na manhã deste domingo(12/01),a programação 2020 do projeto Música no Parque começou em alto astral com Trilhas & Raízes. Desde 2000, a banda joseense vem se destacando no cenário do reggae nacional, com dois álbuns lançados e canções autorais inspiradas pelos clássicos da música jamaicana.

Reggae



O álbum Bem-Aventurados lançado em 2004 rendeu três canções tocadas simultaneamente em rádios de São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. O clip da música Sob o Céu foi muito bem recebido e executado na MTV Brasil e entrou para trilha sonora do premiado filme do diretor Chico Teixeira A Casa de Alice. Em 2006 a música título do álbum Seguindo as Estrelas, foi tão bem executada pelas rádios que entrou para a Coletânea Reggae do Coração juntamente com grandes nomes do reggae nacional.

TRILHA E RAIZES-Foto:Rodolfo Moreira

TRILHAS & RAÍZES



A Trilhas & Raízes que já teve integrantes que participaram do line de bandas como Natiruts e Tribo de Jah tem em sua formação Kallil Melo, Chico Alcântara, Fael Martins e Daniel Young, segue conquistando gerações e faz dos seus shows sempre lotados uma celebração. Com Kallil Melo (vocal e guitarra), Daniel Young (baixo), Rafael Jamaica (bateria) e Chico Alcântara (teclados).

Parque Vicentina Aranha