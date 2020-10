Music Box Brazil reforça oferta de documentários e shows ao vivo em sua programação

Buscando sempre reforçar seu compromisso com a música brasileira e oferecer conteúdos imersivos e relevantes aos seus telespectadores, o Music Box Brazil vem fortalecendo a veiculação de documentários e shows ao vivo em sua programação. São conteúdos que, além de registrar a pluralidade da produção musical do país, instruem o assinante sobre a história de grandes músicos e momentos da música brasileira.

Entre os destaques da programação do canal em outubro está a série documental “Robertinho de Recife? Robertinho do Mundo!”, que conta a trajetória do guitarrista e produtor musical cuja influência abrange gêneros como a MPB e o heavy metal. Para os amantes do samba, chega à programação o documentário “Vai manter a tradição”, produzido pelo projeto Ponto do Samba, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e que conta a história desse gênero na cidade mineira. Já os ouvintes da música independente brasileira poderão assistir ao documentário “Trampa no Canadá”, que mostra os bastidores da turnê que a banda brasiliense realizou no país setentrional.

Para combater o marasmo outorgado pela quarentena, o palco da música brasileira estreia em outubro três shows ao vivo em sua programação. A turma do sertanejo poderá se divertir de casa com a apresentação “Ao Vivo e De Boa”, do cantor Júnior Villa. Para os fãs do reggae, a banda Good Vibe chega à programação com o show “Live Session”, gravado no Estúdio Casa Velha. E claro que o samba não poderia ficar de fora! Um dos mais importantes grupos de samba do país, o Grupo Revelação traz o “Pagode do Revela”, que leva o ambiente fraternal da roda de samba para a casa do telespectador.

CONFIRA ABAIXO OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:

DOCUMENTÁRIO “TRAMPA NO CANADÁ”

Registro da turnê realizada pela banda brasiliense Trampa no Canadá, após o lançamento do álbum ¡Viva La Evolución!, o documentário funciona como um diário de viagem e mostra os sabores e desafios de quem produz música independente e quer alçar voos mais longos.

Estreia: 07/10 às 22:00. Reprise dia 08/10 às 10:00

SHOW “GOOD VIBE: LIVE SESSION”

Gravado no aclamado Estúdio Casa Velha, a apresentação culminou no álbum Live Session, que reúne os principais sucessos da banda de reggae Good Vibe em formato intimista, que busca transmitir ao ouvinte aspectos mais elementares e sutis das obras.

Estreia: 10/10 às 22:30. Reprise: 11/10 às 10:30

DOCUMENTÁRIO “VAI MANTER A TRADIÇÃO!”

Produzido pelo Ponto do Samba, projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, este documentário reúne imagens de arquivos, acervos históricos e depoimentos de personagens do samba da cidade. O resultado é a demonstração da força viva e do valor cultural do samba na cidade.

Estreia: 14/10 às 22:00. Reprises: 15/10 às 10:00; 24/10 às 18:45

SHOW “PAGODE DO REVELA”

Pagode do Revela” é um registro audiovisual que tem como proposta inspiradora, o resgate das origens do Grupo Revelação, onde o mesmo retrata o ambiente das boas e velhas rodas de samba, muito conhecidas dos subúrbios cariocas, bem do jeitinho que eles gostam e são especialistas em fazer.

Estreia: 24/10 às 22:30. Reprise: 25/10 às 10:35

SHOW “JÚNIOR VILLA: AO VIVO E DE BOA”

O cantor, músico e compositor Junior Villa reúne grandes sucessos da música sertaneja nesse show imperdível. Com apenas 21 anos, o sertanejo desponta como uma das promessas do gênero e já consagrou suas músicas em nível nacional, como a faixa “Para de Graça”, em parceria com Mano Walter, “Melhor Trecho”, cujo clipe tem mais de 4 milhões de visualizações no Youtube e “Manual do Amor”, um de seus maiores sucessos.

Estreia: 03/10 às 22:00. Reprise: 14/10, às 12:00

SÉRIE DOCUMENTAL “ROBERTINHO DE RECIFE? ROBERTINHO DO MUNDO!”

“Robertinho de Recife? Robertinho do Mundo” é uma série documental em 10 episódios, que contará a história de vida e a influência fundamental que o músico deixou, e deixa, em diversos gêneros musicais, desde a MPB ao heavy metal.

Estreia: 05/10 às 22:30 (episódios inéditos toda semana, no mesmo horário) Reprises: quintas-feiras às 19:30; domingos às 14:00

