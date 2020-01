MUSIC BOX BRAZIL ESTREIA ‘TÁ EM CASA’, PROGRAMA QUE REÚNE ARTISTAS EM CHARMOSA CASA NO RJ

O canal Music Box Brazil estreia no sábado, 11, o programa ‘Tá em Casa’. Com apresentação de Bia Bergallo, a atração é filmada em uma charmosa casa do bairro de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, e conta com a participação de diversos artistas relevantes do mundo da música, dos mais variados estilos e gêneros. Ali, eles se reúnem em um ambiente descontraído e temático de verão para entrevistas e apresentações acústicas exclusivas, entre outras atividades.

Os espectadores podem acompanhar os integrantes das bandas Barão Vermelho, Braza, Onze 20, Ponto de Equilíbrio, Imaginasamba e Selvagens à Procura da Lei, a dupla Lucas & Orelha, além dos cantores Naldo Benny, Azzy, Jade Baraldo, Lary e Vitinho como se estivessem juntos com seus ídolos na casa durante um dia do verão. Além de cantar e contar sobre seus trabalhos e carreiras, os artistas também participam de jogos entre eles.

‘Tá em Casa’

O ‘Tá em Casa’ apresenta ainda dicas de acroyoga, uma versão da yoga praticada em duplas ou em trios que usa movimentos acrobáticos e aéreos para estimular a concentração e tornear o corpo; dicas de maquiagem para o verão; receitas e dicas de drinks; além de orientações sobre alimentação saudável e de qualidade.

No primeiro episódio os participantes convidados são os integrantes das bandas Onze 20 e Imaginasamba. Além de performances acústicas de alguns de seus maiores sucessos, eles falam sobre suas carreiras e jogam “A palavra é”, em que a apresentadora indica um termo e os artistas precisam cantar músicas com aquela palavra na letra.

Com produção assinada pela equipe do grupo Box Brazil e direção de Márcio Mazzeron, o programa tem episódios inéditos exibidos sempre aos sábados, às 22h30, com reprises aos domingos às 10h30, nas quartas-feiras ao meio dia, à meia noite das quintas-feiras e às 18h30 das sextas-feiras. Ao todo são sete episódios com uma hora de duração cada, sendo a estreia no dia 11 de janeiro e o último exibido no dia 22 de fevereiro. A classificação indicativa é livre.

Bia Bergallo

MUSIC BOX BRAZIL

O canal Music Box Brazil dedica 24 horas de programação voltada ao melhor da música brasileira. Exibe shows, videoclipes, documentários, entrevistas e programas exclusivos com os principais nomes do cenário nacional.

BOX BRAZIL

OS OUTROS CANAIS DA BOX BRAZIL

