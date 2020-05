Museu do Folclore volta a disponibilizar consulta online à biblioteca

O Museu do Folclore de São José dos Campos voltou a disponibilizar as informações de todo o acervo da sua biblioteca, especializada em cultura popular, pela internet. O usuário pode consultar, gratuitamente, títulos de mais de 4 mil documentos catalogados – entre livros, periódicos, CDs, DVDs, discos em vinil de ritmos populares, hemeroteca e trabalhos acadêmicos.

Biblioteca

A consulta ao banco de dados é feita pelo site do museu (no menu Biblioteca/Pesquisar Acervo), por um sistema gerencial denominado PHL (Personal Home Library), que também permite ao usuário cadastrado fazer pedidos de reserva ou de renovação de empréstimo de documentos do acervo.

O PHL é um software com gerenciador de documentos e atendimento de bibliotecas. Além da base de dados também tem um sistema de busca de documentos online. A busca pode ser feita por autor, título, assunto ou por outros refinamentos como tipo de documento e ano, por meio do item preferências, ao lado da caixa de busca.

Novidades

“Como a biblioteca está fechada em razão da pandemia, o acesso remoto é muito útil neste momento, tanto para o usuário como para os funcionários do museu”, explica Cíntia Cássia Soares, bibliotecária na unidade. Até mesmo o cadastro de novos usuários, feito pessoalmente, poderá passar a ser realizado pela internet.

Em relação ao empréstimo presencial, o museu estuda a possibilidade de que ele venha a ser feito por agendamento, tão logo o novo mobiliário da biblioteca seja implantado (veja abaixo). O serviço está suspenso temporariamente, em razão das ações de combate ao novo coronavírus.

Modernização

A biblioteca também passa por uma modernização do seu acervo (com aquisição de novos livros e edição de 93 vídeos de registros de manifestações folclóricas), do mobiliário e da sua estrutura de informática, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo Estadual, por meio do Programa de Ação Cultural (Proac).

O projeto aprovado junto à Secretaria de Cultura ainda prevê a implantação de audioguias (em português, inglês e espanhol) e vídeo narrado em Libras sobra a exposição de longa duração do museu, visando facilitar o atendimento de pessoas com deficiência auditiva e visual.

Museu do Folclore de São José dos Campos



Av. Olivo Gomes, 100 – Santana (Parque da Cidade)

(12) 3924-7318 – www.museudofolclore.org

Consultas aos títulos dos documentos do Museu do Folclore voltam a ser feitas pela internet – Foto: Divulgação/MFSJC – Foto: PMSJC