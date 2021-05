Museu do Folclore promove visita virtual na Semana de Museus

Como parte das atividades que programou para sua participação na 19ª Semana Nacional de Museus, que acontecerá de 17 a 23 de maio, em todo o Brasil, o Museu do Folclore de São José dos Campos conduzirá alunos do ensino fundamental (anos finais) e ensino médio a uma visita virtual mediada à exposição.

A visita será feita nos dias 18, 19, 20 e 21 (de manhã e à tarde), por meio do aplicativo Google Meet.

Segundo explica a museóloga do Museu do Folclore, Mariana Boujadi, “visitas mediadas são uma das principais formas de aproximar o público do museu, estimulando o diálogo e propondo ativamente a troca de conhecimentos inerente à atividade. Aqui no Museu do Folclore, em períodos de normalidade, elas ocorrem de forma cotidiana e presencial com o apoio de profissionais do setor educativo”.

“Pensando no tema escolhido para a Semana de Museus deste ano, ‘O futuro dos museus: recuperar e reimaginar’, propusemos transpor essa ação para as plataformas online, seja em período de pandemia, seja na busca por extrapolar fronteiras e aproximar diferentes tipos de público. Para tanto, exibiremos imagens em vídeo da exposição, intercalando com a mediação do profissional e trazendo uma atividade reflexiva ao final do passeio”, conclui Mariana.

Programação

A visita virtual mediada será realizada nos dias 18 e 19 no período da manhã (das 9h30 às 11h) e nos dias 20 e 21 à tarde (das 14h às 15h30).

As vagas são limitadas a 20 alunos por dia. As escolas interessadas em participar devem encaminhar solicitação para o e-mail educativo.museudofolclore@gmail.com, entre os dias 11 e 13, com as seguintes informações: nome da escola, endereço, telefone, e-mail e número de participantes.

Além desta visita virtual mediada, a programação do Museu do Folclore prevê um bate-papo com convidados (dia 17), para discussão do tema deste ano (O futuro dos museus: recuperar e reimaginar) e o lançamento de um e-book voltado aos educadores (dia 22), intitulado Além da Mula sem Cabeça.

19ª Semana Nacional de Museus

A 19ª Semana Nacional de Museus é uma promoção do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) e acontece em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio), envolvendo museus de todo o Brasil.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), que funciona sob gestão do CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São José dos Campos.

