Museu da Imigração: nas mídias sociais, ações colaborativas e lives marcam primeira quinzena de junho

Aniversário de 27 anos da instituição, campanhas solidárias para imigrantes e criação de árvore familiar serão alguns dos assuntos abordados digitalmente

Desde o início do fechamento temporário como medida preventiva à disseminação do COVID-19, o Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – desenvolve uma programação diversificada no ambiente digital. Na primeira quinzena de junho, o cronograma contará com ações colaborativas pelos 27 anos do MI e os 25 anos da Festa do Imigrante e lives que abordarão os seguintes temas: campanhas solidárias para imigrantes; imigração, epidemias e comércio de café no fim do século 19 – em parceria com o Museu do Café –, e criação de árvore familiar e indexação de registros no site do FamilySearch.

Em celebração aos 25 anos da Festa do Imigrante, de 01 a 15 de junho, os visitantes poderão enviar fotografias de momentos prestigiados em qualquer edição desse evento, recordando as experiências vivenciadas para uma comemoração emocionante dessa trajetória. As imagens deverão ser compartilhadas por meio de inbox ou comentário no Facebook ou direct no Instagram. O resultado da ação colaborativa será divulgado nas mídias sociais e no site.

No dia 03 (quarta-feira), acontecerá a live “Campanhas solidárias para imigrantes na pandemia”, no YouTube, com participação de Oriana Jara, Fabio Ando e Jobana Moya representando, respectivamente, a Presença da América Latina (PAL), o Projeto Canicas e a Equipe de Base Warmis-Convergência das Culturas. A partir das 18h, com mediação do pesquisador e antropólogo do MI, Thiago Haruo, o encontro abordará a história dessas organizações, a situação de migrantes e refugiados no contexto do COVID-19 e as campanhas de arrecadação promovidas por essas instituições.

Em parceria com o Museu do Café, será realizada a live “Hospedaria em Quarentena e Epidemias em Santos” com os pesquisadores Henrique Trindade (MI) e Bruno Bortoloto (MC) no dia 09 (terça-feira), às 17h, nos perfis das instituições no Instagram. Os grandes surtos de febre amarela e varíola que atingiram o litoral e o interior de São Paulo interferiram de tal forma na entrada de trabalhadores europeus e na exportação do grão que torna-se assunto incontornável na bibliografia, desafiando estudiosos do tema há anos. Levando em consideração essa pauta, o bate-papo envolverá epidemias, imigração e comércio do café no fim do século 19, trazendo particularidades sobre a história da Hospedaria do Brás e sobre o porto de Santos.

Já entre os dias 11 de 18, o público poderá enviar, por inbox ou comentário no Facebook, a sua fotografia preferida no Museu, como primeira parte da ação colaborativa em celebração ao aniversário de 27 anos da instituição. As imagens formarão um álbum nessa mesma mídia social para que os seguidores, em um segundo momento, votem na que mais gostaram. O registro com maior número de reações renderá ao autor um kit especial do MI.

Fechando a programação da primeira quinzena do mês, a live “Árvore familiar e Indexação de registros” está marcada para o dia 11 (quinta-feira), às 17h, com o representante do FamilySearch, Marcelo Gayger Amaro. No YouTube, a atividade tratará sobre o desenvolvimento de árvores familiares e como é possível auxiliar na indexação dos documentos disponíveis na plataforma, bem como esclarecerá dúvidas dos participantes relacionadas a esses temas.

