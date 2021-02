Mulheres de Pindamonhangaba reverenciam mestres e mestras da cultura popular brasileira em espetáculo de dança on-line

Com estreia no dia 28 de fevereiro no YouTube, “Chão de Memórias” é um ato político contra a cultura patriarcal, o machismo e a misoginia.

De 28 de fevereiro a 28 de março acontece a apresentação do espetáculo “Chão de Memórias” da Cia O Clã da Dança no YouTube. Formado por 5 mulheres de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, o grupo reverencia mestres e mestras da cultura popular brasileira abordando festejos populares e cortejos peregrinos em estradas de terra.

“Chão de Memórias”

Com foco na história dos mestres, que foi construída em vários territórios demarcados pela cultura patriarcal e eurocêntrica, “Chão de Memórias” mostra a mulher ocupando o espaço que por muito tempo foi dirigido e “apitado” por homens, por mestres.

O espetáculo apresenta as artistas e brincantes empoderando seus chapéus, seus apitos, tornando-as mestras como um ato político contra o patriarcal, a desigualdade de gênero, o machismo e a misoginia. O luto trazido nos figurinos faz referência a esses atos, como também aos mestres e mestras que sofrem preconceito e que estão sendo esquecidos pela cultura de massa e pelo capitalismo.

O Clã da Dança tem como proposta de encenação o diálogo entre as figuras das manifestações populares com a contemporaneidade, preocupando-se com a representatividade dos mestres e mestras com mulheres brincantes, que utilizam como construção cênica e corporal as figuras de manifestações como o Caboclo de Lança (Maracatu Rural); o Mestre da Congada; o Bastião do Cavalo Marinho e as figuras do Guerreiro e o Vaqueiro de Fitas (Bumba Meu Boi).

O trabalho corporal das intérpretes é pautado na técnica do Butô em conexão com os trupes, criando uma apresentação híbrida.

Chão de Memórias: Cia O Clã da Dança

Quando: De 28/02/2021 a 28/03/2021

Onde: YouTube – Canal Cia O Clã da Dança

Classificação: Livre

Duração: 35 minutos

Direção do espetáculo: Mônica Alvarenga

Co-Direção: Ederson Cleiton

Produção: Ederson Cleiton