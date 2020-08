Muggiati e Reis são os grandes vencedores da segunda etapa

A segunda etapa da Stock Light contou com todos os ingredientes que fazem dela a categoria de acesso perfeita para a Stock Car: disputas do começo ao fim, jogos psicológicos na briga pela liderança, acidentes, sustos e muita emoção, coroando os pilotos Zezinho Muggiati e Raphael Reis como os grandes vencedores.

Zezinho Muggiati e Raphael Reis

Com o triunfo no sábado tanto na geral quanto entre os estreantes – herdado depois de Pietro Rimbano ter recebido 20 segundos em seu tempo final de prova após uma investigação-pós corrida por ter cometido uma atitude anti-desportiva contra Matheus Iorio -, o catarinense Muggiati se tornou o primeiro piloto da nova Academia de Pilotos Toyota Gazoo Racing Brasil a vencer na Stock Light.

A prova contou com dois grandes sustos: no primeiro, Felipe Papazissis acertou em cheio a barreira de pneus do “S” do Senna, escapando ileso; restando duas voltas pro fim, foi a vez do debutante Dante Fibra capotar no fim da reta oposta após perder os freios. Apesar do susto, Dante nada sofreu.

Já Reis tirou vantagem do grid invertido na corrida do domingo para fazer valer sua superioridade, travando uma guerra psicológica com Gabriel Robe, que chegou a assumir a liderança por alguns metros na parte final da corrida. No entanto, Reis estava carregado de botões de ultrapassagem e retomou a ponta com facilidade.

Além de Reis e Robe, completou o pódio Rafael Martins, um dos destaques do fim de semana, já que no sábado ele largou de último e foi o segundo. Com isso Martins segue na liderança dos rookies com 92 pontos, contra 76 de Pedro Lopes.

A próxima corrida da Stock Light deverá acontecer em setembro e será anunciada em breve. Confira os resultados completos do fim de semana.

Rafael Martins -Foto:Duda Bairros/Vicar

Raphael Reis -Foto:Duda Bairros/Vicar

Zezinho Muggiati -Foto:Duda Bairros/Vicar

Stock Light

Corrida 1

1. Zezinho Muggiati (Carlos Alves), 14 voltas em 32min00s449

2. Rafael Martins (W2), a 0s932

3. Matheus Iorio (Crown Jr.), a 1s693

4. Arthur Leist (Motortech), a 2s458

5. Gustavo Frigotto (RKL), a 3s126

6. Gabriel Robe (Motortech), a 3s908

7. Marcio Campos (Motortech), a 4s792

8. Pedro Lopes (MPM), a 5s696

9. Pedro Ferro (KTF), a 6s208

10. Raphael Reis (W2), a 6s920

11. Edgar Neto (MRF), a 8s814

12. Pietro Rimbano (KTF), a 18s991

13. Dante Fibra (MRF), a 2 voltas

Não completaram:

Felipe Baptista (KTF), a 5 voltas

Felipe Papazissis (RKL), a 10 voltas

Lucas Kohl (KTF), a 12 voltas

Gabriel Lusquiños (Crown Jr.), desclassificado

Melhor volta: 1min55s177 (Zezinho Muggiati)



Corrida 2

1. Raphael Reis (W2), 18 voltas em 31min49s048

2. Gabriel Robe (Motortech), a 1s661

3. Felipe Baptista (KTF), a 7s837

4. Marcio Campos (Motortech), a 15s872

5. Matheus Iorio (Crown Jr.), a 16s730

6. Gustavo Frigotto (RKL), a 19s558

7. Rafael Martins (W2), a 20s736

8. Gabriel Lusquiños (Crown Jr.), a 24s501

9. Lucas Kohl (KTF), a 26s403

10. Zezinho Muggiati (Carlos Alves), a 27s523

11. Pedro Lopes (MPM), a 30s171

12. Felipe Papazissis (RKL), a 34s544

13. Arthur Leist (Motortech), a 34s988

14. Dante Fibra (MRF), a 47s772

15. Edgar Neto (MRF), a 1min20s012

16. Pietro Rimbano (KTF), a 1min29s608

Não completou 75% da prova

Pedro Ferro (KTF), a 18 voltas

Melhor volta: 1min44s453 (Pietro Rimbano)

Classificação geral:

1. Raphael Reis, 89

2. Matheus Iorio, 74

3. Gabriel Robe, 70

4. Rafael Martins, 70

5. Gustavo Frigotto, 57

6. Pedro Lopes, 51

7. Arthur Leist, 51

8. Felipe Baptista, 45

9. Gabriel Lusquiños, 44

10. Zezinho Muggiati, 41

11. Pietro Rimbano, 40

12. Marcio Campos, 40

13. Pedro Ferro, 35

14. Lucas Kohl, 25

15. Felipe Papazissis, 24

16. Edgar Neto, 16

17. Dante Fibra, 15

18. Luiz Cordeiro, 9

Campeonato de estreantes

1. Rafael Martins, 92

2. Pedro Lopes, 76

3. Arthur Leist, 73

4. Felipe Baptista, 67

5. Pedro Ferro, 50

6. Zezinho Muggiati, 47

7. Lucas Kohl, 37

8. Felipe Papazissis, 25

9. Edgar Neto, 27

10. Dante Fibra, 27