MSA do Brasil promove webinars sobre proteção contra quedas, respiratória, facial, visual e detecção de gases

Ciclo de webinars inclui especial abordagem sobre métodos, procedimentos e produtos para proteção respiratória. Professor Mauricio Torloni Filho, uma das maiores autoridades no assunto, é um dos palestrantes.

A MSA Safety tem promovido webinars gratuitos sobre a importância da proteção respiratória, facial e visual, especialmente no contexto atual da pandemia da Covid-19. Além disso, eventos online sobre proteção contra quedas e detecção de gases fazem parte da programação.

A empresa, fundada em 1914 nos Estados Unidos e com unidade no Brasil desde 1969, é líder mundial em proteção e produtos de segurança para os trabalhadores, principalmente para aqueles que trabalham em condições de risco. Com a pandemia em pleno curso, a opção por webinars (seminário online) foi a estratégia adotada para poder fornecer informações e tirar dúvidas de profissionais de diversos segmentos.

Em Abril e início de Maio, a MSA do Brasil promoveu 4 webinars sobre proteção respiratória e esclareceu muitas dúvidas inerentes à forma de evitar a contaminação pela Covid-19 no ambiente de trabalho. As palestras foram ministradas pelo professor Maurício Torloni Filho, engenheiro químico e de segurança do trabalho, higienista ocupacional e uma das referências no Brasil em proteção respiratória e riscos químicos.

As palestras também tiveram a colaboração de Cleiton Barbosa, gerente de produtos de proteção respiratória na MSA do Brasil, que possui no currículo mais de 25 anos de experiência na área de segurança do trabalho.

Estes eventos contaram com a participação de quase 5.000 inscritos. Na grande maioria, trabalhadores do segmento de agronegócio, mineração, siderurgia, petróleo e bombeiros, na busca por informações sobre as melhores técnicas e produtos para que a proteção de face e vias respiratórias seja efetiva em tempos de pandemia.

Francine Santos, gerente regional de marketing da MSA, diz que esses profissionais têm apresentado preocupações diferentes das habituais devido o contexto de Covid-19. “Neste caso, as dúvidas mais frequentes são a respeito de diferenças entre as opções de respiradores, óculos e protetores faciais, manuseio correto e tipos de proteção mais adequados”. Ela complementa que uma das perguntas mais comum sobre todos os equipamentos de proteção individual é: como higienizar os EPIs para evitar contaminação pelo novo coronavírus.

MSA Safety

Os webinars da MSA são totalmente gratuitos e para os profissionais que desejarem se aprofundar nos temas abordados a MSA disponibiliza treinamentos exclusivos. Inclusive, o Professor Mauricio Torloni Filho é um dos renomados instrutores destes cursos. É possível obter mais informações sobre os cursos oferecidos através da página do Centro de Treinamento da MSA: https://br.msasafety.com/training .

PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS: 19 E 26 DE MAIO

Ainda ocorrerão mais dois webinars gratuitosnos dias 19 e 26 de maio com o tema “Proteção Facial e Visual: Importância, Tipos de Proteção, Aplicações e Contexto COVID-19“, com os palestrantes Eric Souza, gerente de produtos para proteção na MSA do Brasil, e dois convidados especiais: Lorena Reis Rodrigues, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) de São Paulo, órgão responsável pelos testes para a certificação dos protetores faciais e óculos de segurança no Brasil, e Márcio Bottaro, Pesquisador do IEE/USP. As inscrições poderão ser feitas pela internet, através das páginas do Linkedin e Facebook da MSA (links abaixo).

Globalmente, a MSA já impactou mais de 20.000 pessoas via webinars. Na medida em que, muitos distribuidores e usuários de EPIs continuaram trabalhando remotamente no contexto da pandemia, os webinars foram uma maneira de disponibilizar informação e suporte.

“Nós queremos que o conteúdo a respeito de produtos adequados, normas regulamentadoras e melhores práticas para trabalhar em segurança, chegue até esses trabalhadores essenciais. Esta iniciativa é totalmente convergente à nossa missão”, reforça Francine.

Webinars

Webinar: “Proteção Facial e Visual: Importância, Tipos de Proteção, Aplicações e Contexto COVID-19”

Palestrantes: Eric Souza: Gerente de Produtos para Proteção à Cabeça, Olhos, Face e Auditivo na MSA; Lorena Reis Rodrigues, do Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção do IPT, e Márcio Bottaro, Pesquisador do IEE/USP.

Datas: 19 e 26 de Maio

Horário: 14:00, Horário de Brasília

Eventos Gratuitos. Acompanhe próximos eventos e link para inscrições em: https://www.linkedin.com/company/msa-the-safety-company/ e https://www.facebook.com/MSAsafetyLARatlantic/

Respirador Advantage 200LS da MSA Safety

-Foto:Divulgação MSA Safety