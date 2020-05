MPSP obtém suspensão de relaxamento da quarentena em São José dos Campos

Prefeitura editou decreto liberando atividades não essenciais

O Decreto Municipal n.º 18.520/20, que autorizava a abertura de academias, salões de cabeleireiros e congêneres em São José dos Campos mesmo durante a quarentena, foi suspenso a pedido dos promotores de Justiça Fernando Alvarez Bellaz e Marcos Antônio Librelon.





MPSP

Os membros do MPSP alegaram ao Judiciário que a norma do município se choca com o decreto estadual estendeu o isolamento social até o dia 31 de maio como meio de atenuar a disseminação da covid-19. Os promotores apontaram ainda violação à determinação do governo do Estado que proíbe “o atendimento presencial ao público em estabelecimento comerciais e prestadores e serviços, especialmente em casas noturnas, shoppings centers, galerias e estabelecimentos congêneres, salões de beleza e barbearias, academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas”.



São José dos Campos



Ademais, o decreto de São José dos Campos contraria decisão anterior que obrigou o Executivo local a cumprir as determinações estaduais que tratam do isolamento social.



Para caso de descumprimento da liminar, foi fixada multa diária de R$ 10 mil.